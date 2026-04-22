Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе

Чистый капитал «Краснодара» – более 14 млрд рублей. ЦСКА и «Зенит» – в тройке.

«Краснодар» лидирует среди клубов Мир РПЛ по чистым активам – 14,59 миллиарда рублей.

Чистый капитал (чистые активы) – это то, что останется, если из всех активов клуба вычесть все обязательства. Этот показатель часто используют при оценке бизнеса.

С 2026 года важность этого показателя в футболе возрастает – клубам с отрицательным чистым капиталом начнут отказывать в выдаче лицензии, чтобы не повторилась история «Химок».

Это рейтинг только основных юрлиц клубов. У некоторых команд часть спортивных направлений (академии, инфраструктурные объекты) зарегистрированы на другие юрлица. Например, чистые активы НЧОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар » составляют 17 миллиарда рублей.

Общий чистый капитал всех клубов РПЛ на начало года составил 47,78 млрд, что в среднем 3,05 на клуб.

Чистые активы «Ростова» находятся в минусе, но для получения лицензции РФС есть исключение: минус допустим, если есть прогресс минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. Тут у «Ростова – плюс 413,1 млн за год (прирост на 21%).

Рейтинг клубов РПЛ по чистому капиталу выглядит так:

1. «Краснодар» – 14,59 миллиарда рублей

2. ЦСКА – 12, 64

3. «Зенит » – 9,25

4. «Рубин » – 4,86

5. «Динамо» Москва – 2,67

6. «Спартак » – 1.64

7. «Сочи» – 1,25

8. «Ахмат » – 1,15

9. «Локомотив » – 0,79

10. «Крылья Советов» – 0,57

11. «Акрон» – 0,46

12. «Пари НН» – 0,14

13. «Балтика» – 0,12

14. «Оренбург» – 0,06

15. «Динамо» Махачкала – 0.06

16. «Ростов» – минус 1,52