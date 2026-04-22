  Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе
Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе

«Краснодар» лидирует среди клубов Мир РПЛ по чистым активам – 14,59 миллиарда рублей.

Чистый капитал (чистые активы) – это то, что останется, если из всех активов клуба вычесть все обязательства. Этот показатель часто используют при оценке бизнеса.

С 2026 года важность этого показателя в футболе возрастает – клубам с отрицательным чистым капиталом начнут отказывать в выдаче лицензии, чтобы не повторилась история «Химок».

Это рейтинг только основных юрлиц клубов. У некоторых команд часть спортивных направлений (академии, инфраструктурные объекты) зарегистрированы на другие юрлица. Например, чистые активы НЧОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» составляют 17 миллиарда рублей.

Общий чистый капитал всех клубов РПЛ на начало года составил 47,78 млрд, что в среднем 3,05 на клуб.

Чистые активы «Ростова» находятся в минусе, но для получения лицензции РФС есть исключение: минус допустим, если есть прогресс минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. Тут у «Ростова – плюс 413,1 млн за год (прирост на 21%).

Рейтинг клубов РПЛ по чистому капиталу выглядит так:

1. «Краснодар» – 14,59 миллиарда рублей

2. ЦСКА – 12, 64

3. «Зенит» – 9,25

4. «Рубин» – 4,86

5. «Динамо» Москва – 2,67

6. «Спартак» – 1.64

7. «Сочи» – 1,25

8. «Ахмат» – 1,15

9. «Локомотив» – 0,79

10. «Крылья Советов» – 0,57

11. «Акрон» – 0,46

12. «Пари НН» – 0,14

13. «Балтика» – 0,12

14. «Оренбург» – 0,06

15. «Динамо» Махачкала – 0.06

16. «Ростов» – минус 1,52

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Игоря Сергеева
Ростов команда минусовых миллиардеров))
Весь наш футбол фейковый, у клубов ни чего нет, все активы на разных юрлицах. К примеру ВСЕ имущество Спартака равно примерно сумме потраченной на агентов за 2025 год - это же уму не постижимо. Весь наш футбол - просто посмешище и кормушка для распила.
Только ли футбол ? В первые годы сво бушлатов и патронов не хватало 😂 сюр же
Получается Оренбург и Динамо Мх можно купить за 60 млн руб, если взять все их долги на себя
Нет. Не получается.
Вообще не понимаю, нафига эти чисто бухгалтерские показатели здесь публиковать ))
Пятый по зарплате, примерно пятый по трансферным расходам, второй по собственным доходам, первый по финансовой эффективности и действующий чемпион. СНГ - великий менеджер.
Чистые активы это не про эффективность
именно про нее.
Олигарх - это очень богатый человек, имеющий влияние на власть в стране. Галицкий - бизнесмен, миллиардер, благотворитель. И просто хороший человек
Интересно, а как вы Федуна, Гинера и Миллера охарактеризуете в трех словах, как Галицкого..
У краснодара чисто из-за стадиона скорее-всего, он же им принадлежит вроде как
Рекомендуем
Главные новости
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
2 минуты назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на футбол как государство. Клубы тратят 7. Со 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
7 минут назад
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
14 минут назадФото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
21 минуту назад
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Майнца», «Байер» сыграет с «Кельном»
55 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Болоньи», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
сегодня, 08:25
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Анже», «Монако» Головина против «Тулузы», «Лион» примет «Осер»
сегодня, 08:20
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»
сегодня, 08:12
Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА против «Рубина», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
31 минуту назад
Пятибратов о ЦСКА: «Встает вопрос о компетенции Челестини, когда тренер является одним из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
57 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Торонто», «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Чикаго»
сегодня, 06:58
«Хетафе» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 06:21
Рекомендуем