Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе
«Краснодар» лидирует среди клубов Мир РПЛ по чистым активам – 14,59 миллиарда рублей.
Чистый капитал (чистые активы) – это то, что останется, если из всех активов клуба вычесть все обязательства. Этот показатель часто используют при оценке бизнеса.
С 2026 года важность этого показателя в футболе возрастает – клубам с отрицательным чистым капиталом начнут отказывать в выдаче лицензии, чтобы не повторилась история «Химок».
Это рейтинг только основных юрлиц клубов. У некоторых команд часть спортивных направлений (академии, инфраструктурные объекты) зарегистрированы на другие юрлица. Например, чистые активы НЧОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» составляют 17 миллиарда рублей.
Общий чистый капитал всех клубов РПЛ на начало года составил 47,78 млрд, что в среднем 3,05 на клуб.
Чистые активы «Ростова» находятся в минусе, но для получения лицензции РФС есть исключение: минус допустим, если есть прогресс минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. Тут у «Ростова – плюс 413,1 млн за год (прирост на 21%).
Рейтинг клубов РПЛ по чистому капиталу выглядит так:
1. «Краснодар» – 14,59 миллиарда рублей
2. ЦСКА – 12, 64
3. «Зенит» – 9,25
4. «Рубин» – 4,86
5. «Динамо» Москва – 2,67
6. «Спартак» – 1.64
7. «Сочи» – 1,25
8. «Ахмат» – 1,15
9. «Локомотив» – 0,79
10. «Крылья Советов» – 0,57
11. «Акрон» – 0,46
12. «Пари НН» – 0,14
13. «Балтика» – 0,12
14. «Оренбург» – 0,06
15. «Динамо» Махачкала – 0.06
16. «Ростов» – минус 1,52
Вообще не понимаю, нафига эти чисто бухгалтерские показатели здесь публиковать ))