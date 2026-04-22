Эдуард Сперцян: «Матчи «Краснодара» и «Зенита» можно назвать главным дерби России. Второй год эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о принципиальности противостояния с «Зенитом». 

«Дерби «Краснодара» и «Зенита» сейчас можно назвать главным дерби России. Это первая и вторая команды РПЛ.

Второй год идет эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка. Как сравню с прошлым сезоном? Тоже была интересной!» – сказал Сперцян.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 25 туров, набрав 55 очков. «Краснодар» идет вторым с 54 баллами.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Сколько сразу прокаженных на ветку присело. Такую чушь пишут🤦🤣🤣
У них тряска перед завтрашним матчем. До сих пор не определились за кого будут топить 🐷
Кольцо "садовое" сжимается у всей масквы 🤣
Скорее уж топовое соперничество, но уж никак не дерби. Дерби главные в столице, как ни крути.
Бритоногих симулянтов просили не беспокоиться. Не дорос до дерби ларечный новодел.
боже, сколько высокомерия)
расскажите уже футболисту, что такое дерби
Кто не скажет слово дерби, дерби двух столиц, дерби ещё кого-то, начинается объяснение слова дерби. Уже по сотне раз одно и тоже написано. Не надоело в сто первый раз это мусолить?
таблица очков за последние 3 года это подтверждает. по поводу термина дерби наверняка москвичи как обычно перевозбудятся, да называйте как хотите, но сути это не изменит: Зенит - Краснодар — главное противостояние чемпионата последних нескольких лет.
все верно. как бы не фантазировали кб, но для Зенита - именно Краснодар самый главный оппонент.
Коровам слишком многое кажется... чисто судейская командочка с симулянтом в главной роли
Детский сад, ясельная группа.
