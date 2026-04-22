Эдуард Сперцян: «Матчи «Краснодара» и «Зенита» можно назвать главным дерби России. Второй год эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка»

Эдуард Сперцян: матчи «Краснодара» и «Зенита» можно назвать главным дерби России.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о принципиальности противостояния с «Зенитом ».

«Дерби «Краснодара » и «Зенита» сейчас можно назвать главным дерби России. Это первая и вторая команды РПЛ.

Второй год идет эта конкуренция, в этом сезоне очень интересная чемпионская гонка. Как сравню с прошлым сезоном? Тоже была интересной!» – сказал Сперцян.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ после 25 туров, набрав 55 очков. «Краснодар» идет вторым с 54 баллами.