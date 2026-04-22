«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро. У форварда 18+4 в 30 играх чемпионата Турции
Летом римляне отдали 30-летнего футболиста сборной Узбекистана в аренду туркам с правом выкупа.
По данным Николо Скиры, «Истанбул» активировал опцию выкупа Эльдора за 2,8 миллиона евро после того, как были выполнены обговоренные условия.
С игроком заключен контракт до лета 2029 года. «Рома» сохранит 10% от суммы перепродажи футболиста.
Шомуродов забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах чемпионата Турции – он второй в списке бомбардиров после Пола Онуачу из «Трабзонспора» (22+2).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
Он мог бы стабильно выступать в околотопе чемпионата топ 5 при должном доверии, но увы смотрят в паспорт и видят, что узбек, условный португалец или испанец с такой статой был бы нарасхват!
И кому-то карьере Шомуродова может показаться скудной и никчемной, но это далеко не так, он проявлял себя во всех клубах, за которые играл, плюс через год-два может перейти в СА или РПЛ на космические деньги, которые точно заслужил!
За сколько его Ростов продал, кто помнит ?
Примерно 10
Щас чекнул трансфермаркт, там пишут 9,5