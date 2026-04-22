«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро. У форварда 18+4 в 30 играх чемпионата Турции

«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро.

Летом римляне отдали 30-летнего футболиста сборной Узбекистана в аренду туркам с правом выкупа.

По данным Николо Скиры, «Истанбул » активировал опцию выкупа Эльдора за 2,8 миллиона евро после того, как были выполнены обговоренные условия.

С игроком заключен контракт до лета 2029 года. «Рома » сохранит 10% от суммы перепродажи футболиста.

Шомуродов забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах чемпионата Турции – он второй в списке бомбардиров после Пола Онуачу из «Трабзонспора» (22+2).

