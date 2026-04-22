  «Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро. У форварда 18+4 в 30 играх чемпионата Турции
12

«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,8 млн евро. У форварда 18+4 в 30 играх чемпионата Турции

«Рома» продала нападающего Эльдора Шомуродова в «Истанбул».

Летом римляне отдали 30-летнего футболиста сборной Узбекистана в аренду туркам с правом выкупа.

По данным Николо Скиры, «Истанбул» активировал опцию выкупа Эльдора за 2,8 миллиона евро после того, как были выполнены обговоренные условия. 

С игроком заключен контракт до лета 2029 года. «Рома» сохранит 10% от суммы перепродажи футболиста.

Шомуродов забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах чемпионата Турции – он второй в списке бомбардиров после Пола Онуачу из «Трабзонспора» (22+2).

Подробная статистика выступлений Эльдора – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
Даром забрали
Так дёшево, наверное при аренде была указана эта сумма
Шома добротный футболист. В Роме у него было мало шансов, в первую очередь из-за того что тренерам не был нужен такой нападающий-столб. Рад что в Турции у него пошло.
В чемпионате Турции столько забить голов. Молодец. С Файзуллаевым в одном клубе играют. Удачи .
Шомуродов - очень талантливый и трудолюбивый футболист, это видно по всей его карьере, он не обделен способностями!

Он мог бы стабильно выступать в околотопе чемпионата топ 5 при должном доверии, но увы смотрят в паспорт и видят, что узбек, условный португалец или испанец с такой статой был бы нарасхват!
Мне кажется, если бы попался тренер, который бы в него поверил он мог бы играть и за топ клуб. Наверное где то не повезло с людьми на жизнном пути.
Самое главное, что на его пути попался тренер Карпин, который всеми критикуется, но он верил в Элдора в Ростове и это дало огромный толчок его карьере!

И кому-то карьере Шомуродова может показаться скудной и никчемной, но это далеко не так, он проявлял себя во всех клубах, за которые играл, плюс через год-два может перейти в СА или РПЛ на космические деньги, которые точно заслужил!
Топ в отличии от Чаловых, Тюкавиных и прочих лимитчиков
За сколько его Ростов продал, кто помнит ?
8+2
Примерно 10
Щас чекнул трансфермаркт, там пишут 9,5
Материалы по теме
Шомуродов лидирует в лиге Турции по голам и голевым действиям. У форварда «Истанбула» 16+4 в 23 матчах
21 февраля, 18:45
Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2025 году
30 января, 11:32
Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона
22 декабря 2025, 15:14
«Рома» отдала Шомуродова в аренду «Истанбулу»
10 июля 2025, 20:33Фото
Рекомендуем
Главные новости
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
9 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
22 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
23 минуты назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
24 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
40 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
38 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
52 минуты назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем