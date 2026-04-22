«Реал» может потребовать более 80 млн евро за Тчуамени – хавбек интересен «МЮ». Орельен счастлив в «Мадриде» (Бен Джейкобс)

«Реал» может потребовать более 80 млн евро за Тчуамени.

Стали известны новые детали относительно возможного трансфера Орельена Тчуамени .

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику «Реала » проявляет «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Бена Джейкобса, на данный момент нет гарантий того, что мадридцы согласятся продать игрока. Возможно, клуб решит продлить с ним контракт.

Однако «сливочные» тоже хотят усилить свою полузащиту летом, и для этого им могут потребоваться дополнительные средства. В число главных целей «Реала» входят Родри из «Манчестер Сити» и Энцо Фернандес из «Челси ».

Источники, близкие к Тчуамени, утверждают, что игрок счастлив в своей нынешней команде. «Реал» оценивает его более чем в 80 миллионов евро (70 млн фунтов).

Отмечается, что подписание игрока на позицию «шестерки» после ухода Каземиро является приоритетной целью «Юнайтед». Англичане хотят приобрести и еще одного полузащитника – более универсального.

Помимо Тчуамени, одной из главных целей манкунианцев является Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» – на его трансфер также претендует «Манчестер Сити». В «Юнайтед» также высоко ценят выступающего за «Ньюкасл» Сандро Тонали, однако сделка по приобретению итальянца будет слишком дорогой, учитывая трансферную стоимость хавбека, его зарплату и комиссионные. В прошлом году «Манчестер Юнайтед» контактировал с Карлосом Балеба из «Брайтона» – тогда момент камерунец дал понять, что согласен на переход.

Также в число полузащитников, которыми интересуется клуб из Манчестера, входят Адам Уортон из «Кристал Пэлас», Жоао Гомес из «Вулверхэмптона», Алекс Скотт и Тайлер Адамс из «Борнмута», Анджело Штиллер из «Штутгарта» и Эдерсон Лоуренсо из «Аталанты».