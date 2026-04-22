  «Реал» может потребовать более 80 млн евро за Тчуамени – хавбек интересен «МЮ». Орельен счастлив в «Мадриде» (Бен Джейкобс)
«Реал» может потребовать более 80 млн евро за Тчуамени – хавбек интересен «МЮ». Орельен счастлив в «Мадриде» (Бен Джейкобс)

«Реал» может потребовать более 80 млн евро за Тчуамени.

Стали известны новые детали относительно возможного трансфера Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику «Реала» проявляет «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Бена Джейкобса, на данный момент нет гарантий того, что мадридцы согласятся продать игрока. Возможно, клуб решит продлить с ним контракт.

Однако «сливочные» тоже хотят усилить свою полузащиту летом, и для этого им могут потребоваться дополнительные средства. В число главных целей «Реала» входят Родри из «Манчестер Сити» и Энцо Фернандес из «Челси». 

Источники, близкие к Тчуамени, утверждают, что игрок счастлив в своей нынешней команде. «Реал» оценивает его более чем в 80 миллионов евро (70 млн фунтов).

Отмечается, что подписание игрока на позицию «шестерки» после ухода Каземиро является приоритетной целью «Юнайтед». Англичане хотят приобрести и еще одного полузащитника – более универсального. 

Помимо Тчуамени, одной из главных целей манкунианцев является Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест» – на его трансфер также претендует «Манчестер Сити». В «Юнайтед» также высоко ценят выступающего за «Ньюкасл» Сандро Тонали, однако сделка по приобретению итальянца будет слишком дорогой, учитывая трансферную стоимость хавбека, его зарплату и комиссионные. В прошлом году «Манчестер Юнайтед» контактировал с Карлосом Балеба из «Брайтона» – тогда момент камерунец дал понять, что согласен на переход. 

Также в число полузащитников, которыми интересуется клуб из Манчестера, входят Адам Уортон из «Кристал Пэлас», Жоао Гомес из «Вулверхэмптона», Алекс Скотт и Тайлер Адамс из «Борнмута», Анджело Штиллер из «Штутгарта» и Эдерсон Лоуренсо из «Аталанты». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
Лет через 5 Тчуамени будет пылить в Спартаке
Ответ
Лет через 5 Тчуамени будет пылить в Спартаке
Недооцененный комментарий, свидимся здесь через 5 лет, думаю чемпионат пустыни к тому времени уже сойдёт на нет, а Спартак вечен!
Лет через 5 Тчуамени будет пылить в Спартаке
Сны при температуре 40))
Тчу в опорке очень хорош, с чего бы Реалу его продавать или менять на Родри, который старше на 3,5 года
Ответ
Тчу в опорке очень хорош, с чего бы Реалу его продавать или менять на Родри, который старше на 3,5 года
Абсолютно посредственный футболист. У Реала в полузащите проходной двор был бы, если бы не Вальверде. Тчу там погоды не делает.
Ну слить единственного опорника и заживем
Ну слить единственного опорника и заживем
Ну, если на подходе есть равноценная замена с менее раздутым ЧСВ, то почему бы нет, но опять же, надо ориентироваться под нового тренера, который придёт и решит, кто ему нужен, кто нет!

Если это будет Жозе, то ему нужны пахари, а не все эти загорелые французы, кроме Мбаппе!
Ну, если на подходе есть равноценная замена с менее раздутым ЧСВ, то почему бы нет, но опять же, надо ориентироваться под нового тренера, который придёт и решит, кто ему нужен, кто нет! Если это будет Жозе, то ему нужны пахари, а не все эти загорелые французы, кроме Мбаппе!
С каких пор у Тчуа раздутое эго? Это не Вини, не Джуд... даже у Вальверде эго больше чем у Тчуа. Тчуа как раз пахарь, причем не конфликтный.
Единственный чистый опорник да еще с и опцией игры в центре обороны- вряд ли продажа будет на самом деле. Разве что, за очень большие деньги, чтобы можно было взять на них кого то классного и еще на сдачу молодежь
утка жирнейшая. Чуамени единственный игрок который ровно сильно провел сезон, и единственный опорник по факту.
За 80 млн его МЮ не глядя заберёт, всякий шлак скупали за сопоставимые суммы, деньги есть. А вот с кем Реал останется?
За 80 млн его МЮ не глядя заберёт, всякий шлак скупали за сопоставимые суммы, деньги есть. А вот с кем Реал останется?
Так это бред, не будут они его продавать, тем более за ту же сумму за которую и брали
Во втором матче не хватало чистого опорника, поэтому Реал проиграл

Позже: Мадрид хочет 80 млн за Тчуамени

Макелеле на вас нет
Как по мне вместо Тчуамени надо переключиться на Бруно Гимираэс, даже не Тонали а именно Бруно, там вроде как и договоренность с руководством есть в случаи не попадания в ЛЧ отпустить. 5 сезон в АПЛ, стабильно полезен и обладает хорошим набором навыков. Ну и если рассматривать еще одного в центр, то я бы отдал предпочтение Уортону.ИМХО.
Тчуамени прекрасный опорник с огромным объемом работы. Продавать его будет огромнейшей ошибкой.
МЮ Штиллера бы стоило подписать и Андерсона, но не факт, что клуб даст Кэррику (или другому тренеру) столько денег на покупки, да и не факт, что кто-то из них перейдет в МЮ.
