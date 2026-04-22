«Росеньор остается у руля, но ситуация может измениться. Рано говорить, будет ли он работать на матче с «Лидсом». В «Челси» обсуждают, что делать дальше». Журналист Солекол о тренере
Журналист Sky Sports Кавех Солекол рассказал, как в «Челси» отреагировали на последние результаты.
Лондонский клуб проиграл 7 из 8 последних матчей. Вчера команда Лиэма Росеньора уступила «Брайтону» со счетом 0:3 в 34-м туре АПЛ.
«Спортивное руководство «Челси» сейчас обсуждает, что делать дальше. Они взяли паузу, чтобы оценить ситуацию после шокирующего выступления в матче с «Брайтоном» накануне вечером.
Хотя клуб до сих пор поддерживал Лиэма Росеньора, футбол в конечном счете – это бизнес, ориентированный на результаты. Слишком рано говорить, будет ли Росеньор точно руководить командой в игре с «Лидсом» в воскресенье. На данный момент он остается у руля, но ситуация может измениться.
У игроков «Челси» сегодня день отдыха», – написал Солекол.
«Синие» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.
Стратегически это, конечно, заявление по собственному, но то, что было на поле - это ни в какие ворота не лезет. Тут же разговор даже не про тактику.
Не знаю, с чего там устал Чалоба, но он должен готовиться уставать больше, потому что, по-хорошему, он должен проводить каждую игру в Чемпионшипе, а там матчей больше и физика требуется чуть ли не серьёзнее.
Какой же кринж, господи.
Видимо никто не предполагал, что тренер у которого в 40 лет пик карьеры по одной победе над ПСЖ и Кристал Пэласом настолько развалится под давлением. При такой политике у клуба должен быть настроенный pipeline из Луисов, Ираол, Гласнеров и прочих
Очень устали ребята.
Лучше бы наоборот сделали.