  • «Росеньор остается у руля, но ситуация может измениться. Рано говорить, будет ли он работать на матче с «Лидсом». В «Челси» обсуждают, что делать дальше». Журналист Солекол о тренере
«Росеньор остается у руля, но ситуация может измениться. Рано говорить, будет ли он работать на матче с «Лидсом». В «Челси» обсуждают, что делать дальше». Журналист Солекол о тренере

Журналист Солекол: Росеньор остается у руля «Челси», но ситуация может измениться.

Журналист Sky Sports Кавех Солекол рассказал, как в «Челси» отреагировали на последние результаты.

Лондонский клуб проиграл 7 из 8 последних матчей. Вчера команда Лиэма Росеньора уступила «Брайтону» со счетом 0:3 в 34-м туре АПЛ.

«Спортивное руководство «Челси» сейчас обсуждает, что делать дальше. Они взяли паузу, чтобы оценить ситуацию после шокирующего выступления в матче с «Брайтоном» накануне вечером.

Хотя клуб до сих пор поддерживал Лиэма Росеньора, футбол в конечном счете – это бизнес, ориентированный на результаты. Слишком рано говорить, будет ли Росеньор точно руководить командой в игре с «Лидсом» в воскресенье. На данный момент он остается у руля, но ситуация может измениться.

У игроков «Челси» сегодня день отдыха», – написал Солекол.

«Синие» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков.

Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кавеха Солекола
Что тут обсуждать, если дошло до того, что Росеньор обвинил во всем игроков, а Чалоба сказал "мы старались выполнять план на игру, выкладывались, я видел в раздевалке все устали, но нас сегодня переиграли"?
Ответ Гол в девятину
Что тут обсуждать, если дошло до того, что Росеньор обвинил во всем игроков, а Чалоба сказал "мы старались выполнять план на игру, выкладывались, я видел в раздевалке все устали, но нас сегодня переиграли"?
+, сам факт обсуждения говорит о том, что они уже окончательно с ума сошли.
Ответ Гол в девятину
Что тут обсуждать, если дошло до того, что Росеньор обвинил во всем игроков, а Чалоба сказал "мы старались выполнять план на игру, выкладывались, я видел в раздевалке все устали, но нас сегодня переиграли"?
Так он правильно обвинил.
Стратегически это, конечно, заявление по собственному, но то, что было на поле - это ни в какие ворота не лезет. Тут же разговор даже не про тактику.

Не знаю, с чего там устал Чалоба, но он должен готовиться уставать больше, потому что, по-хорошему, он должен проводить каждую игру в Чемпионшипе, а там матчей больше и физика требуется чуть ли не серьёзнее.
это наверное самое тупое и бездарное руководство в истории профессионального спорта
Ответ bogdan fedyuk
это наверное самое тупое и бездарное руководство в истории профессионального спорта
А у мю тогда какое?
А, ещё думают, тут согласен, невероятно сложно решить, что же делать дальше, ведь Росеньор отличную работу проделывает.
Какой же кринж, господи.
Ответ kepov
А, ещё думают, тут согласен, невероятно сложно решить, что же делать дальше, ведь Росеньор отличную работу проделывает. Какой же кринж, господи.
Ну не так просто признать на весь мир, что они в очередной раз опозорились со своей шизостратегией, постав чела даже хуже Поттера номер ван. Да и ладно их нулевая репутация, ведь Сеньорику придётся платить неустойку за 5 лет лол. Как же Леголенду повезло оказаться на обеспечении Боулинга и Эгбали
Ответ kepov
А, ещё думают, тут согласен, невероятно сложно решить, что же делать дальше, ведь Росеньор отличную работу проделывает. Какой же кринж, господи.
Делейни говорит, что у клуба сейчас нет кандидатов на замену.

Видимо никто не предполагал, что тренер у которого в 40 лет пик карьеры по одной победе над ПСЖ и Кристал Пэласом настолько развалится под давлением. При такой политике у клуба должен быть настроенный pipeline из Луисов, Ираол, Гласнеров и прочих
Даже не знаю, можно ли на серьезных щах воспринимать информацию от журналиста с такой наркоманской фамилией.
Ответ Black-White Heart
Даже не знаю, можно ли на серьезных щах воспринимать информацию от журналиста с такой наркоманской фамилией.
Это парикмахер Кукурельи.
Росеньор уже чуть ли не кричит: избавьте меня от этого Челси!!
Ответ Александр Колосов
Росеньор уже чуть ли не кричит: избавьте меня от этого Челси!!
Надеюсь каждый последующий тренер будет хуже, до тех пор, пока не поменяют самих владельцев клуба. То, как они решили, что самые умные и могут в течении сезона менять тренера за слова.
День отдыха у маленьких.
Очень устали ребята.
Значит уволят скоро
Они и Поттера, и Почеттино, и Мареску поддерживали :)
За что им дали день отдыха ?
Лучше бы наоборот сделали.
Звать Мареску обратно и просить прощения.
