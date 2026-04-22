«Росеньор остается у руля, но ситуация может измениться. Рано говорить, будет ли он работать на матче с «Лидсом». В «Челси» обсуждают, что делать дальше». Журналист Солекол о тренере

Журналист Солекол: Росеньор остается у руля «Челси», но ситуация может измениться.

Журналист Sky Sports Кавех Солекол рассказал, как в «Челси» отреагировали на последние результаты.

Лондонский клуб проиграл 7 из 8 последних матчей. Вчера команда Лиэма Росеньора уступила «Брайтону » со счетом 0:3 в 34-м туре АПЛ.

«Спортивное руководство «Челси» сейчас обсуждает, что делать дальше. Они взяли паузу, чтобы оценить ситуацию после шокирующего выступления в матче с «Брайтоном» накануне вечером.

Хотя клуб до сих пор поддерживал Лиэма Росеньора , футбол в конечном счете – это бизнес, ориентированный на результаты. Слишком рано говорить, будет ли Росеньор точно руководить командой в игре с «Лидсом » в воскресенье. На данный момент он остается у руля, но ситуация может измениться.

У игроков «Челси» сегодня день отдыха», – написал Солекол.

«Синие» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 48 очков.

Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»