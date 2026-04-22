Юрий Семин: «Я нормально отношусь к педикюру, футболист должен следить за ногами. Ты от мастера выйдешь – и ноги легкие становятся»

Юрий Семин: нормально отношусь к педикюру, футболист должен следить за ногами.

Бывший главный тренер «Локомотива » Юрий Семин рассказал о своем отношении к маникюру и педикюру у футболистов.

«Я нормально отношусь, особенно к педикюру. Футболист должен следить за ногами.

Я как-то даже говорил игрокам, что они должны делать педикюр.

Ты от мастера выйдешь – и ноги легкие становятся», – сказал Семин в интервью Нобелю Арустамяну.