  • Эсекиэль Барко: «От «Зенита» было предложение в момент подписания контракта со «Спартаком». Но клуб приехал за мной в Аргентину, и сейчас я всем доволен»
Эсекиэль Барко: «От «Зенита» было предложение в момент подписания контракта со «Спартаком». Но клуб приехал за мной в Аргентину, и сейчас я всем доволен»

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко подтвердил информацию о том, что «Зенит» хотел подписать его перед трансфером в московский клуб.

«Спартак» купил Барко из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро летом 2024 года. В октябре того же года стало известно, что «Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака», но спортивный директор красно-белых Томаш Амарал вылетел в Аргентину и дожал сделку. Сам Эсекиэль позже заявил, что мог перейти в «Зенит»: «Больше заинтересовался предложением «Спартака» – это великий клуб».

– Во второй половине 2010-х «Зенит» активно закупался аргентинцами. Говорят, что ты тоже был в сфере интересов, даже конкретные суммы назывались – 20 миллионов евро. Что ты знаешь об этом? Плюс есть слухи, что в момент перехода в «Спартак» существовало параллельное предложение «Зенита».

– Да, были контакты с «Зенитом», клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со «Спартаком» было предложение от «Зенита». 

– Но сейчас ты не рассматриваешь никакие предложения подобного характера? Твои мысли в России – в «Спартаке»?

– Никаких сомнений. Я хотел переехать из «Ривера», за мной приехали в Аргентину. Поэтому я всем доволен в «Спартаке». 

– Были другие предложения, но почему ты выбрал именно «Спартак»?

– Факт того, что за мной приехали в Аргентину, – рассказал аргентинец в первом выпуске «Царского подкаста» с Александром Мостовым и комиком Романом Косицыным на клубном ютуб-канале.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Спартака»
Скаутские службы клубов РФПЛ следят не за игроками, а за скаутскими службами других клубов РФПЛ :))))
Ответ NoThanks
ведут одних и тех же игроков, а когда клубы успешно в тихую проворачивают крутые сделки это скорее удача )
Ответ NoThanks
Сейчас уже может не так, но еще недавно скаутские службы многих клубов РПЛ вообще не следили ни за кем, агенты футболистов сами присылали предложения клубам и из этих предложений шел отбор, ну а агенты понятное дело, делали массовую рассылку. Поэтому клубы и интересовались одними и теми же игроками.
Вторая половина 2020-х – это как раз сейчас. А «Зенит» массово покупал аргентинцев десять лет назад, во второй половине 2010-х.
Ответ krokodilych
Так там и говорится о второй половине десятых...
Ответ Иван Иванов
Так три с половиной часа прошли. Исправили 😀
Мостового наконец-то позвали в Спартак! Но есть один нюанс 😬
Ну игрок отличный (за исключением пробития пенальти), нам бы пришелся ко двору, жаль Спартак увел. В любом случае, круто, что такие мастера играют в РПЛ, даже у заклятых, это украшает лигу. Плюс у Барко вроде норм все с поведением и характером, это не Кордоба - который одновременно и украшение лиги и посмешище (характер/поведение)
Ответ g3tty
Приятно читать адекватные комменты от болел других команд. С удовольствием плюсую.
Ответ g3tty
Что у него не так с пенальти?ЗАбивает много,просто иногда излишне эксперементирует.
Эсекиэль, верим!!! И ждем!
Как всегда в комментах куча ущемленных и затриггеривших болел гегемона))
Настоящая звезда РПЛ..
Ах да! Эсекиель верим.🤣
Сики молодец, бьётся будь здоров.
Ну молодец че.
Уж не знаю, как в Зените, но со Спартаком, Барко точно сборную Аргентины усилит.
Я уверен будет летом на ЧМ зажигать))
Ответ Perssey
вряд ли, полузащита Аргентины вполне хороша без него...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
8 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
21 минуту назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
22 минуты назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
23 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
39 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
59 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
37 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
51 минуту назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем