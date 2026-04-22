Эсекиэль Барко: «От «Зенита» было предложение в момент подписания контракта со «Спартаком». Но клуб приехал за мной в Аргентину, и сейчас я всем доволен»

Барко: от «Зенита» было предложение, я в «Спартаке» всем доволен.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко подтвердил информацию о том, что «Зенит» хотел подписать его перед трансфером в московский клуб.

«Спартак» купил Барко из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро летом 2024 года. В октябре того же года стало известно, что «Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака», но спортивный директор красно-белых Томаш Амарал вылетел в Аргентину и дожал сделку. Сам Эсекиэль позже заявил , что мог перейти в «Зенит »: «Больше заинтересовался предложением «Спартака » – это великий клуб».

– Во второй половине 2010-х «Зенит» активно закупался аргентинцами. Говорят, что ты тоже был в сфере интересов, даже конкретные суммы назывались – 20 миллионов евро. Что ты знаешь об этом? Плюс есть слухи, что в момент перехода в «Спартак» существовало параллельное предложение «Зенита».

– Да, были контакты с «Зенитом», клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со «Спартаком» было предложение от «Зенита».

– Но сейчас ты не рассматриваешь никакие предложения подобного характера? Твои мысли в России – в «Спартаке»?

– Никаких сомнений. Я хотел переехать из «Ривера», за мной приехали в Аргентину. Поэтому я всем доволен в «Спартаке».

– Были другие предложения, но почему ты выбрал именно «Спартак»?

– Факт того, что за мной приехали в Аргентину, – рассказал аргентинец в первом выпуске «Царского подкаста» с Александром Мостовым и комиком Романом Косицыным на клубном ютуб-канале.