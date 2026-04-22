Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ
Даниэль Руис покинет ЦСКА летом.
Даниэль Руис уйдет из ЦСКА по окончании сезона.
По информации Sport24, московский клуб не намерен выкупать арендованного у «Мильонариос» вингера. Игрок вернется в колумбийский клуб летом.
Отмечается, что агенты Руиса ищут варианты в РПЛ и уже контактировали с некоторыми российскими клубами.
В составе армейцев Даниэль провел 7 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Ты понабирал в FM молодых легов в надежде на топ потенциал и хорошие скиллы, но они оказались хламом, который хуже твоих дублеров
Ладно еще когда ты ФМ просто в слепую берешь игрока, но ЦСКА есть целый отдел который отсматривает игроков
ЦСКА обычно славится селекцией, что недорого и качественно, а щас и недорого, и некачественно