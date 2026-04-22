Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ

По информации Sport24, московский клуб не намерен выкупать арендованного у «Мильонариос» вингера. Игрок вернется в колумбийский клуб летом.

Отмечается, что агенты Руиса ищут варианты в РПЛ и уже контактировали с некоторыми российскими клубами.

В составе армейцев Даниэль провел 7 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
сама по себе трансферная политика ЦСКА последнее время не впечатляет, количество есть, качество мимо.
Давай напрямую: нынешняя трансферная политика ЦСКА полное дно. Спасибо Шевелёву, Руис кстати его птенец
Скорей даже не Шевелёву а Челестини. Сейчас вся команда мёртвая, можно хоть кого продавать. Но летом, когда придёт другой тренер и проведёт как следует сборы, то не исключено что тот же Руис, или например другие зимние новички - заиграют совсем иначе.
Очередное трансферное днище от ЦСКА. Закончились времена когда мы действительно привозили топовых игроков
такого кол-ва мусорных легов ,как сейчас, в цска не было никогда. селекция уровня спартака времён мукунки, пениче и всякого такого сброда. опять сожгли весь бюджет, а играть некому кроме 20летних воспитанников
Ты понабирал в FM молодых легов в надежде на топ потенциал и хорошие скиллы, но они оказались хламом, который хуже твоих дублеров
Да. С одной стороны отрадно, что в ЦСКА в основе выходят свои Лукин, Данилов, Глебов, Кисляк итд, с другой стороны это представить, какое же дно припер Шевелёв...
Сказка о том что лучше потратится на одного хорошего игрока, чем 4 ноунеймов брать

Ладно еще когда ты ФМ просто в слепую берешь игрока, но ЦСКА есть целый отдел который отсматривает игроков

ЦСКА обычно славится селекцией, что недорого и качественно, а щас и недорого, и некачественно
Потусил в Москве, получил свои миллионы и свалит. А потом летом Челестини тоже покинет клуб с такой роскошной скамейкой. А спортивный блок останется.
А чем плоха скамейка? Её и Недочелентано формировал.
А зачем вообще брали-то? Тут и экспертом не надо быть, достаточно посмотреть на статистику последних 2-х сезонов. Что там хотели откопать? При этом чел играл в дворовом чемпе, который заточен на продажу, там если вингер забивает меньше 10 за сезон, то можно мимо проходить. Для Первой лиги ещё можно подумать, в Енисей какой-нибудь, да и то, если совсем все плохо с игроками. Удивительно.
А кто это?
Потрудитесь прочитать не только заголовок. Там ниже есть ещё немного текста.
Читай, не читай, а их всех уже и не упомнишь. Понакупили дров.
Эх, как же мы без него теперь…
Это вообще кто? Не помню такого игрока. А он, кстати, где вообще находится?
Ну и хорошо
Рекомендуем
Главные новости
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
8 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
21 минуту назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
22 минуты назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
23 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
39 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
59 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
37 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
51 минуту назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем