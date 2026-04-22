Руис покинет ЦСКА летом. Агенты вингера контактируют с клубами РПЛ

Даниэль Руис уйдет из ЦСКА по окончании сезона.

По информации Sport24, московский клуб не намерен выкупать арендованного у «Мильонариос » вингера. Игрок вернется в колумбийский клуб летом.

Отмечается, что агенты Руиса ищут варианты в РПЛ и уже контактировали с некоторыми российскими клубами.

В составе армейцев Даниэль провел 7 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.