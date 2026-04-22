  Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
5

Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал армейцев за ничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ, назвав футбол команды «деревенским».

– Мы увидели очередную потерю очков армейцами. Как вам игра ЦСКА?

– Первый тайм опять был мертвым. Никаких интересных комбинаций не было, взаимопонимания тоже, вообще ничего. Катали мяч друг другу и все.

После перерыва москвичи засуетились и стали получше играть. Создавали моменты у чужих ворот. Появились фланговые атаки. А это уже хороший фактор. Возможно, все из-за того, что вышли свежие ребята. Если команда и дальше будет так играть, то сможет регулярно набирать очки.

– За 3-е место ЦСКА уже не поборется?

– Вряд ли это светит. Только если выиграют все оставшиеся матчи. Но, там график непростой. Еще с «Зенитом» играть.

– Шансы на победу были?

– Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, то сложно победить. Так можно играть, но это деревенский футбол, простецкий. Он для команд низшей категории.

– В целом, счет по игре или армейцы заслуживали три очка?

– Счет по игре. Причем ЦСКА мог и одного очка не взять. Мы помним опасные моменты у ворот хозяев. В одном из них Тороп потащил, когда бил Сулейманов. Пробей ростовчанин чуть повыше, и вратарь не спас бы. А сама атака – результат оплошности ЦСКА.

Да и гол пропущен тоже из-за своих же ошибок, когда молодой Данилов головой сыграл прямо на ногу сопернику. Так что армейцам предстоит еще много работы над ошибками. А времени на это уже нет – сезон заканчивается, – сказал Пономарев.

ЦСКА тонет весной: 13-е место. И что делать с Челестини?

А ведь был другой футбол до зимы. Челестини летом пришел на багаж предыдущего тренера и на ходу ничего не менял. Игра шла. Зиму отдыхали и дурака валяли.пришлось готовить команду с нуля. Вот здесь и проявились способности тренера. Кисляк,Глебов вообще не бегут. Гонду мальчик на побегушках
Ответ Бонд0077
Вот и я думаю что это багаж Николича играл в начале сезона. Потому что вообще ничего не менялось с конца прошлого сезона.
Ну, день можно считать состоявшемся.
Сегодня Пономарёв очень адекватен. База для нынешнего ЦСКА.
Хоть ветеран иногда и пургу гонит , тут можно согласится полностью . Атаки ЦСКА действительно потеряли остроту и креатив . Как вчера сказал комментатор- «наивные подачи» в штрафную . Ну а про дырявую оборону ЦСКА только ленивый не говорит. 😳😞
Материалы по теме
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
22 апреля, 09:57
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
22 апреля, 08:47
Гришин о Челестини: «Отставка нужна, чтобы устроить встряску – ЦСКА катится с горы перед матчем года против «Спартака»
22 апреля, 06:36
Баринов о ЦСКА: «К Торопу каждую игру подхожу и говорю, что сыграем на ноль. Но не получается»
22 апреля, 04:27
Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, возможно, была бы такая же ситуация. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»
21 апреля, 22:03
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
8 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
21 минуту назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
22 минуты назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
23 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
39 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
59 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
37 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
51 минуту назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
