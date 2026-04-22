Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»

Пономарев об игре ЦСКА против «Ростова»: деревенский футбол, так сложно победить.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал армейцев за ничью с «Ростовом » (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ, назвав футбол команды «деревенским».

– Мы увидели очередную потерю очков армейцами. Как вам игра ЦСКА?

– Первый тайм опять был мертвым. Никаких интересных комбинаций не было, взаимопонимания тоже, вообще ничего. Катали мяч друг другу и все.

После перерыва москвичи засуетились и стали получше играть. Создавали моменты у чужих ворот. Появились фланговые атаки. А это уже хороший фактор. Возможно, все из-за того, что вышли свежие ребята. Если команда и дальше будет так играть, то сможет регулярно набирать очки.

– За 3-е место ЦСКА уже не поборется?

– Вряд ли это светит. Только если выиграют все оставшиеся матчи. Но, там график непростой. Еще с «Зенитом» играть.

– Шансы на победу были?

– Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, то сложно победить. Так можно играть, но это деревенский футбол, простецкий. Он для команд низшей категории.

– В целом, счет по игре или армейцы заслуживали три очка?

– Счет по игре. Причем ЦСКА мог и одного очка не взять. Мы помним опасные моменты у ворот хозяев. В одном из них Тороп потащил, когда бил Сулейманов . Пробей ростовчанин чуть повыше, и вратарь не спас бы. А сама атака – результат оплошности ЦСКА.

Да и гол пропущен тоже из-за своих же ошибок, когда молодой Данилов головой сыграл прямо на ногу сопернику. Так что армейцам предстоит еще много работы над ошибками. А времени на это уже нет – сезон заканчивается, – сказал Пономарев.

