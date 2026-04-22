Пономарев про игру ЦСКА против «Ростова»: «Деревенский футбол – для команд низшей категории. Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, сложно победить»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал армейцев за ничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ, назвав футбол команды «деревенским».
– Мы увидели очередную потерю очков армейцами. Как вам игра ЦСКА?
– Первый тайм опять был мертвым. Никаких интересных комбинаций не было, взаимопонимания тоже, вообще ничего. Катали мяч друг другу и все.
После перерыва москвичи засуетились и стали получше играть. Создавали моменты у чужих ворот. Появились фланговые атаки. А это уже хороший фактор. Возможно, все из-за того, что вышли свежие ребята. Если команда и дальше будет так играть, то сможет регулярно набирать очки.
– За 3-е место ЦСКА уже не поборется?
– Вряд ли это светит. Только если выиграют все оставшиеся матчи. Но, там график непростой. Еще с «Зенитом» играть.
– Шансы на победу были?
– Если играть навесами и навалом в надежде на ошибку, то сложно победить. Так можно играть, но это деревенский футбол, простецкий. Он для команд низшей категории.
– В целом, счет по игре или армейцы заслуживали три очка?
– Счет по игре. Причем ЦСКА мог и одного очка не взять. Мы помним опасные моменты у ворот хозяев. В одном из них Тороп потащил, когда бил Сулейманов. Пробей ростовчанин чуть повыше, и вратарь не спас бы. А сама атака – результат оплошности ЦСКА.
Да и гол пропущен тоже из-за своих же ошибок, когда молодой Данилов головой сыграл прямо на ногу сопернику. Так что армейцам предстоит еще много работы над ошибками. А времени на это уже нет – сезон заканчивается, – сказал Пономарев.