Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
Перед началом встречи парикмахер испанского футболиста выложил в соцсеть X фотографию, на которой стрижет Кукурелью. «Палмер и Жоао Педро сегодня не сыграют из-за травм. Вот вам эксклюзив», – написал он.
Оба футболиста действительно пропустили эту игру.
Позднее и пост, и аккаунт были удалены.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Парикмахер Кукурельи стрижёт лохов на бабки.
Просто браво ! Открыто,незатейливо и без задних мыслей. Хотя,скорее,вообще - без мыслей.
Я бы сказал - как одним твитом лишить себя жирного клиента. Чел безмозглый скорее всего.
То вы хотите от парикмахера?)
Ясно, в поражениях Челси виновата прическа Кукурельи.
Открыт новый персонаж - Парикмакер Кукурельи
Правильно писать - "бывший парикмахер Кукурельи..."
Это не парикмахер слил, а сам кукурелья. Ведь, проф тайной она была для игрока, а барьер не имеет к этой инфе отношения, с точки зрения не распростроняемой
Так вот в чём причина! А то все на Росеньера отвязались. 😄
а че у волосатого парикмахер есть?
Нашли крайнего, расходимся
Название для ТГ канала: парикмахер кукурельи.
