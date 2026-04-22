  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3
Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3

Лондонцы проиграли матч 34-го тура АПЛ со счетом 0:3. 

Перед началом встречи парикмахер испанского футболиста выложил в соцсеть X фотографию, на которой стрижет Кукурелью. «Палмер и Жоао Педро сегодня не сыграют из-за травм. Вот вам эксклюзив», – написал он. 

Оба футболиста действительно пропустили эту игру. 

Позднее и пост, и аккаунт были удалены. 

Что делать с Челестини?20219 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoЖоао Педро
logoКоул Палмер
logoБрайтон
logoЧелси
logoМарк Кукурелья
logoпремьер-лига Англия
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Парикмахер Кукурельи стрижёт лохов на бабки.
Просто браво ! Открыто,незатейливо и без задних мыслей. Хотя,скорее,вообще - без мыслей.
Ответ Тиджани Бабангида
Я бы сказал - как одним твитом лишить себя жирного клиента. Чел безмозглый скорее всего.
Ответ Евгений Сидоров
То вы хотите от парикмахера?)
Ясно, в поражениях Челси виновата прическа Кукурельи.
Открыт новый персонаж - Парикмакер Кукурельи
Правильно писать - "бывший парикмахер Кукурельи..."
Это не парикмахер слил, а сам кукурелья. Ведь, проф тайной она была для игрока, а барьер не имеет к этой инфе отношения, с точки зрения не распростроняемой
Так вот в чём причина! А то все на Росеньера отвязались. 😄
а че у волосатого парикмахер есть?
Нашли крайнего, расходимся
Название для ТГ канала: парикмахер кукурельи.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
