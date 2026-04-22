Парикмахер Кукурельи слил новость об отсутствии Палмера и Жоао Педро в составе «Челси» на матч с «Брайтоном». Лондонцы проиграли 0:3

Парикмахер Марка Кукурельи слил новости о составе «Челси » перед игрой с «Брайтоном ».

Лондонцы проиграли матч 34-го тура АПЛ со счетом 0:3.

Перед началом встречи парикмахер испанского футболиста выложил в соцсеть X фотографию, на которой стрижет Кукурелью. «Палмер и Жоао Педро сегодня не сыграют из-за травм. Вот вам эксклюзив», – написал он.

Оба футболиста действительно пропустили эту игру.

Позднее и пост, и аккаунт были удалены.