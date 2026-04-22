Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»

Лангович о долге «Ростова»: а кто не рад, когда миллиард прощают?.

Защитник «Ростова » Андрей Лангович высказался о финансовой ситуации в клубе.

Ранее стало известно, что желто-синие ликвидируют более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции.

«А кто не рад, когда миллиард прощают? Это для всех положительная новость.

На команду слухи о проблемах с финансами никак не влияют. Нужно читать официальную информацию от клуба, а все, что пишут в СМИ – делить на два. С зарплатами проблем нет, все, как у остальных команд. Ничего критичного не происходит. Большинство слухов на эту тему – фэйки», – сказал Лангович.