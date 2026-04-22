Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о финансовой ситуации в клубе.
Ранее стало известно, что желто-синие ликвидируют более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции.
«А кто не рад, когда миллиард прощают? Это для всех положительная новость.
На команду слухи о проблемах с финансами никак не влияют. Нужно читать официальную информацию от клуба, а все, что пишут в СМИ – делить на два. С зарплатами проблем нет, все, как у остальных команд. Ничего критичного не происходит. Большинство слухов на эту тему – фэйки», – сказал Лангович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
А долги по ипотеке граждан нельзя вот так легко переводить в ничего не значащие фантики-акции ? Раз - и ты ничего не должен банку. Или эта схема только для клубов пилящих ежегодно сотни миллионов из областного бюджета ?
Конечно можно, только у квартиры появятся и другие собственники.
Экономическая экспертиза высшего уровня - от защитника команды.
Очередной миллиард народных денег бесследно растворился в пучине российского футбола, лет через 5 проведут аудит и возбудят уголовное дело над причастными, которые к тому моменту будут уже на загнивающем западе чилить на своих виллах.
Для всех ли положительная новость…
Для завистников нашего топ Ростова нет
