  • Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»

Лига 1 выпустила документальный фильм про Матвея Сафонова из «ПСЖ».

Лига 1 сделала документальное кино про российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Ligue 1 McDonald’s на своем канале в ютубе опубликовала 10-минутный ролик про 27-летнего вратаря сборной России. В нем, кроме Матвея, приняли участие родители Сафонова, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и сотрудники «быков».

«Уникальное погружение в мир Матвея Сафонова. Кто же на самом деле вратарь «ПСЖ»? За его игрой скрывается удивительная личность – на стыке элитного спорта и интеллекта.

В этом эксклюзивном документальном фильме вы узнаете о его уникальном пути, от начала карьеры в России до приезда в Париж. Мы отправляемся в Краснодар, где все началось, и знакомимся с эксклюзивными интервью его семьи, бывших партнеров по команде и тренеров. Редкий взгляд на человека, стоящего за футболистом.

Обладая необычайным интеллектом и страстью к математике и шахматам, Сафонов не просто отражает удары: он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как мало кто из современных вратарей. Как эта аналитическая способность влияет на его игру? В чем его секреты чтения игры и получения преимущества над соперниками? Благодаря личным откровениям, ранее не публиковавшимся кадрам и эксклюзивному интервью, этот репортаж перенесет вас в самое сердце работы Сафонова, покажет его сильные стороны, а также его сомнения.

Уникальное исследование психологии вратаря, не похожего ни на кого другого», – говорится в описании к фильму.

В «ПСЖ» уважают Сафонова и хвалят его за позитивный настрой. Россиянин должен остаться основным вратарем до конца сезона в Лиге 1 и ЛЧ (RMC Sport)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Лиги 1
logoМатвей Сафонов
logoМурад Мусаев
logoКраснодар
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
кино
Уже легенда
Ответ serginn
Уже легенда
Теперь и Мусаев становится частью этой легенды. Нефутбольный человек получает известность во Франции. Мостовой шокирован.
Ответ serginn
Уже легенда
прослвляет город,красавец стадион,Большой клуб, команду.
А вы заметили что французского журналиста зовут Юлиан БУБНОВ?
Не просто так за Ред Стар видимо поиграл
Ответ Владислав Сабельников
А вы заметили что французского журналиста зовут Юлиан БУБНОВ? Не просто так за Ред Стар видимо поиграл
Если тоже картавит, то дуоишник вообще не отвертится)))
Ответ Владислав Сабельников
А вы заметили что французского журналиста зовут Юлиан БУБНОВ? Не просто так за Ред Стар видимо поиграл
Нехорошо с ютуба заплюсованные комменты тырить))
Ответ Born21
Это успех!
Да, но зачем это сейчас, в конце сезона надо было, важные матчи впереди
Красавчик! Заслужил признание!
Нашим тиктокерам следовало бы поучится у коллег, понять, что идиотские сообщения в тг это не журналистика. Вот пример того как создаётся некая медийность.
Ну а Матвею удачи и жду всё таки роста в ТМ до 100 лямов)))
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Нашим тиктокерам следовало бы поучится у коллег, понять, что идиотские сообщения в тг это не журналистика. Вот пример того как создаётся некая медийность. Ну а Матвею удачи и жду всё таки роста в ТМ до 100 лямов)))
Только Геничу такое не пишите в ТГ, а то он снова порвётся)
Ответ marshalericsson1357
Только Геничу такое не пишите в ТГ, а то он снова порвётся)
Так Генич к журналистике не имеет отношения
Очень круто, что Лига 1 и ПСЖ довольно плотно раскручивают личность Матвея, хотя за ним сидит потенциально главный молодой вратарь страны
"Уникальное погружение в мир Матвея" на 10 минут?! Или 10 минут в эпоху шортсов и тиктоков это уже много?!

Не, это ни в коем случае не хейт в отношении ролика или же Матвея. Просто не очень представляю, что там можно за 10 минут успеть показать, да ещё и назвать это "документалкой"
Ответ pyritanza
"Уникальное погружение в мир Матвея" на 10 минут?! Или 10 минут в эпоху шортсов и тиктоков это уже много?! Не, это ни в коем случае не хейт в отношении ролика или же Матвея. Просто не очень представляю, что там можно за 10 минут успеть показать, да ещё и назвать это "документалкой"
Возможно, это типичный хронометраж одного сюжета в их "Еженедельном обзоре тура" или чем-то подобном. Обзоры матчей, плюс какой-нибудь исторический сюжет, сюжет про современного игрока и аналитика "прогноз на следующий тур".
Ответ pyritanza
"Уникальное погружение в мир Матвея" на 10 минут?! Или 10 минут в эпоху шортсов и тиктоков это уже много?! Не, это ни в коем случае не хейт в отношении ролика или же Матвея. Просто не очень представляю, что там можно за 10 минут успеть показать, да ещё и назвать это "документалкой"
Документалкой его возможно спортс назвал, ещё и "кино" добавили )
Учитывая, что это ютуб-канал всей лиги, это скорее просто небольшой ролик о игроке, в общих чертах. Особо там не шерстил канал, но скорее всего такие ролики там регулярно выпускаются о игроках.
А реальную документалку будем надеяться ещё запилят в ПСЖв ближайшем будущем и сильно дольше, чем на 10 минут. Но для начала и 10 минут уже недурно, всё больше популярности у Матвея )
вот лучше б такие фильмы рекламировали

а не про судейский питерский политпроект
Парень заткнул лично меня. Я думал что ни шанса у него там нету зацепиться. Думал, что менталкой не потянет, что не вывезет умением.

Я очень рад так ошибаться, извини, Матвей. Ты огромный молодец.
Ответ kicker177
Парень заткнул лично меня. Я думал что ни шанса у него там нету зацепиться. Думал, что менталкой не потянет, что не вывезет умением. Я очень рад так ошибаться, извини, Матвей. Ты огромный молодец.
Да он с самого начала, с первого интервью Нобелю в машине повел себя очень самоуверенно, говорил, что не видит себя вторым номером под Доннарумой. Закрадывались сомнения: а сдюжит ли? Оказалось, пацан сдержал слово пацана))
Материалы по теме
Сафонов про 1:2 с «Лионом»: «ПСЖ» пропустил 2 быстрых гола – пытались вернуться, но не успели. Как обычно тяжелый матч после игр ЛЧ»
20 апреля, 20:18
В «ПСЖ» уважают Сафонова и хвалят его за позитивный настрой. Россиянин должен остаться основным вратарем до конца сезона в Лиге 1 и ЛЧ (RMC Sport)
20 апреля, 18:46
Сафонов получил наивысшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Лионом» от L’Équipe, несмотря на 2 пропущенных гола – 6 из 10 баллов
20 апреля, 08:47Фото
Сафонов пропустил 2 от «Лиона». «ПСЖ» сгорел и потерял Витинью перед «Баварией»
19 апреля, 22:13
Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона за «ПСЖ», сегодня – 2 в первые 18 минут. У «Лиона» 5 ударов в створ с xG 0,7 в матче
19 апреля, 20:50
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» оторвется от «Реала» на 11 очков, если обыграет «Хетафе» в субботу. Команда Флика может взять титул в следующем туре или в класико 10 мая
4 минуты назад
Антони хватал Менди за руку в штрафной – защитник «Реала» упал перед голом «Бетиса» на 94-й
17 минут назадФото
У «Реала» 1 победа в 6 последних матчах при трех поражениях и двух ничьих
32 минуты назад
Антони упал в штрафной «Реала» на 90-й минуте – Менди зацепил его голеностоп и коснулся рукой плеча. Сото Градо не дал «Бетису» пенальти
34 минуты назадФото
«Реал» упустил победу над «Бетисом» – 1:1. Бельерин на 94-й ответил на гол Винисиуса
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл 1:1 с «Бетисом», «Барселона» встретится с «Хетафе» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
44 минуты назад
Спортс’’ снял сериал «Зенит навсегда» – история сине-бело-голубых в 5 сериях. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
52 минуты назадРеклама
Канчельскис о новом лимите: «Батраков, Кисляк, Умяров, Тюкавин станут дороже золота. Лучших игроков начнут заваливать деньгами, чтобы удержать в РПЛ»
сегодня, 20:42
Дркушич считает Петербург столицей российского футбола: «А Москва – столица России»
сегодня, 20:40
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Кремонезе», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
сегодня, 20:38
Ко всем новостям
Последние новости
ТВ «Реала» о попадании мяча в руку Родригеса в штрафной «Бетиса»: «Явный пенальти, ВАР должен был предупредить Сото Градо, этому нет оправдания. Очевидная игра рукой»
1 минуту назадФото
У Арбелоа 14 побед, 7 поражений и 2 ничьих во главе «Реала»
23 минуты назад
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Хотел вызов, доказать себе что-то новое. Счастлив в «Зените». Играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Сандерленд» пропустил 5 голов от «Ноттингема», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
41 минуту назад
Энрике – бразильской журналистке на вопрос про Хвичу: «Интересуешься Кварой? Он не бразилец, но мог бы сменить гражданство»
48 минут назад
Мбаппе попросил замену 80-й минуте игры с «Бетисом»
52 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ланс» ушел с 0:3 в игре с «Брестом», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
сегодня, 20:41
«Наполи» вынес «Кремонезе» – 4:0! У де Брюйне 1+1, Мактоминей, Хейлунд, Алиссон забили, у вратаря Милинковича-Савича ассист
сегодня, 20:39
Шешко считает Бруну лучшим игроком сезона в АПЛ: «Он прекрасен. До, во время и после тренировок получаю от него много указаний. Что бы он ни говорил – просто делай, не думай дважды»
сегодня, 20:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» победил «Унион», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Боруссия» Дортмунд примет «Фрайбург» в воскресенье
сегодня, 20:24
Рекомендуем