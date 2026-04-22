Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»

Лига 1 сделала документальное кино про российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Ligue 1 McDonald’s на своем канале в ютубе опубликовала 10-минутный ролик про 27-летнего вратаря сборной России. В нем, кроме Матвея, приняли участие родители Сафонова, главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев и сотрудники «быков».

«Уникальное погружение в мир Матвея Сафонова . Кто же на самом деле вратарь «ПСЖ»? За его игрой скрывается удивительная личность – на стыке элитного спорта и интеллекта.

В этом эксклюзивном документальном фильме вы узнаете о его уникальном пути, от начала карьеры в России до приезда в Париж. Мы отправляемся в Краснодар, где все началось, и знакомимся с эксклюзивными интервью его семьи, бывших партнеров по команде и тренеров. Редкий взгляд на человека, стоящего за футболистом.

Обладая необычайным интеллектом и страстью к математике и шахматам, Сафонов не просто отражает удары: он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как мало кто из современных вратарей. Как эта аналитическая способность влияет на его игру? В чем его секреты чтения игры и получения преимущества над соперниками? Благодаря личным откровениям, ранее не публиковавшимся кадрам и эксклюзивному интервью, этот репортаж перенесет вас в самое сердце работы Сафонова, покажет его сильные стороны, а также его сомнения.

Уникальное исследование психологии вратаря, не похожего ни на кого другого», – говорится в описании к фильму.

В «ПСЖ» уважают Сафонова и хвалят его за позитивный настрой. Россиянин должен остаться основным вратарем до конца сезона в Лиге 1 и ЛЧ (RMC Sport)