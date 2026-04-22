Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
Лига 1 сделала документальное кино про российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Ligue 1 McDonald’s на своем канале в ютубе опубликовала 10-минутный ролик про 27-летнего вратаря сборной России. В нем, кроме Матвея, приняли участие родители Сафонова, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и сотрудники «быков».
«Уникальное погружение в мир Матвея Сафонова. Кто же на самом деле вратарь «ПСЖ»? За его игрой скрывается удивительная личность – на стыке элитного спорта и интеллекта.
В этом эксклюзивном документальном фильме вы узнаете о его уникальном пути, от начала карьеры в России до приезда в Париж. Мы отправляемся в Краснодар, где все началось, и знакомимся с эксклюзивными интервью его семьи, бывших партнеров по команде и тренеров. Редкий взгляд на человека, стоящего за футболистом.
Обладая необычайным интеллектом и страстью к математике и шахматам, Сафонов не просто отражает удары: он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как мало кто из современных вратарей. Как эта аналитическая способность влияет на его игру? В чем его секреты чтения игры и получения преимущества над соперниками? Благодаря личным откровениям, ранее не публиковавшимся кадрам и эксклюзивному интервью, этот репортаж перенесет вас в самое сердце работы Сафонова, покажет его сильные стороны, а также его сомнения.
Уникальное исследование психологии вратаря, не похожего ни на кого другого», – говорится в описании к фильму.
Не просто так за Ред Стар видимо поиграл
Ну а Матвею удачи и жду всё таки роста в ТМ до 100 лямов)))
Не, это ни в коем случае не хейт в отношении ролика или же Матвея. Просто не очень представляю, что там можно за 10 минут успеть показать, да ещё и назвать это "документалкой"
Учитывая, что это ютуб-канал всей лиги, это скорее просто небольшой ролик о игроке, в общих чертах. Особо там не шерстил канал, но скорее всего такие ролики там регулярно выпускаются о игроках.
А реальную документалку будем надеяться ещё запилят в ПСЖв ближайшем будущем и сильно дольше, чем на 10 минут. Но для начала и 10 минут уже недурно, всё больше популярности у Матвея )
а не про судейский питерский политпроект
Я очень рад так ошибаться, извини, Матвей. Ты огромный молодец.