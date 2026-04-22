Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»

Гуллит: футбол не принадлежит Англии, многие страны сделали его лучше.

Бывший футболист «Милана» и «Челси» Руд Гуллит раскритиковал английских болельщиков за высокомерие по отношению к другим странам.

63-летний экс-игрок сборной Нидерландов высказался об известной фразе It’s Coming Home («Футбол возвращается домой»). Слова из песни Three Lions («Три льва») британской рок-группы The Lightning Seeds и юмористов Дэвида Бэддиела и Фрэнка Скиннера, выпущенная 20 мая 1996 года в канун чемпионата Европы, стала гимном фанатов сборной Англии, они используют это выражение на всех крупных турнирах, ожидая победы своей команды.

«Дело не в том, что мне надоела песня It’s Coming Home. Это возмездие для Англии. В тот момент, когда они начинают петь эту песню, все идет не так.

Англия воспринимает ее как шутку, маркетинговый ход. Но остальной мир видит в этом высокомерие. В этом разница. Футбол не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше.

Сейчас у Англии хороший состав. Но они играют по-другому на выезде, чем у себя в Англии. Если вы посмотрите на Испанию, где бы они ни играли, они всегда играют одинаково, всегда. В этом и разница с Англией. Я болею за Англию, люблю смотреть их матчи, но Нидерланды люблю больше», – заявил Гуллит, говоря о ЧМ-2026 .