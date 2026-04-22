  Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»

Гуллит: футбол не принадлежит Англии, многие страны сделали его лучше.

Бывший футболист «Милана» и «Челси» Руд Гуллит раскритиковал английских болельщиков за высокомерие по отношению к другим странам.

63-летний экс-игрок сборной Нидерландов высказался об известной фразе It’s Coming Home («Футбол возвращается домой»). Слова из песни Three Lions  («Три льва») британской рок-группы The Lightning Seeds и юмористов Дэвида Бэддиела и Фрэнка Скиннера, выпущенная 20 мая 1996 года в канун чемпионата Европы, стала гимном фанатов сборной Англии, они используют это выражение на всех крупных турнирах, ожидая победы своей команды.

«Дело не в том, что мне надоела песня It’s Coming Home. Это возмездие для Англии. В тот момент, когда они начинают петь эту песню, все идет не так.

Англия воспринимает ее как шутку, маркетинговый ход. Но остальной мир видит в этом высокомерие. В этом разница. Футбол не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше.

Сейчас у Англии хороший состав. Но они играют по-другому на выезде, чем у себя в Англии. Если вы посмотрите на Испанию, где бы они ни играли, они всегда играют одинаково, всегда. В этом и разница с Англией. Я болею за Англию, люблю смотреть их матчи, но Нидерланды люблю больше», – заявил Гуллит, говоря о ЧМ-2026.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Sun
Как понять, что человек мягко говоря врун, он говорит за весь мир.
Но остальной мир видит в этом высокомерие.(с)
Я никакого отношения к Англии не имею и считаю это классной песней.
Как понять, что человек мягко говоря врун, он говорит за весь мир. Но остальной мир видит в этом высокомерие.(с) Я никакого отношения к Англии не имею и считаю это классной песней.
Ты болеешь за английский клуб, значит, уже имеешь отношение)
Песня нормальная, кстати. Но я согласен с Гуллитом в том плане, что она смешит на фоне вечных провалов Англии.
Ты болеешь за английский клуб, значит, уже имеешь отношение) Песня нормальная, кстати. Но я согласен с Гуллитом в том плане, что она смешит на фоне вечных провалов Англии.
Так ты местный хейтерок всего английского, ну таких даже не большинство на этом сайте. Тут дофига людей, которые не болеют за клубы АПЛ и у них нет реакции, как у тебя. По этому говорить про весь мир тупость, что от Гуллита, что от местного хейтерка.
Песня - шикарная. Наряду с гимном ЧМ-90 Un estate Italiana и ЧМ-2006 the times of our lives - на мой вкус лучшая футбольная композиция
Мне больше всего нравится иносказание, что отец футбола - английский моряк, который приплыл на берега Рио-де-ла-Плата, замутил там с местной красоткой, и уплыл. А вырос футбол, встал на ноги и превратился из спортивной игры в социо-культурное явление не в Англии, а где-то там, где Монтевидео и Буэнос-Айрес стоят друг напротив друга. В Бразилию футбол попал чуть позже и встретил там свою любовь. А в Европе футбол, просто, работает. Деньги зарабатывает.
Микель Артета 65%. Фиг знает, чего ты такой агрессивный. Может, потому что Арсенал близок к очередному позору. Но удачи и хорошего дня)
Помню в ответ it’s coming to Romе.
Гуллит любит Голландию , а Каррагер и Невил Англию , ничего необычного
Да никто из здравомыслящих не считает это высокомерием. С русскими вообще Бог - раз на то уж пошло)
