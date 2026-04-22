Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»

Бывший тренер «Локомотива » и сборной России Юрий Семин рассказал, что за последние 30 лет пропустил лишь один финал Лиги чемпионов .

– Какой финал Лиги чемпионов вы посетили впервые?

– В Риме в каком году был финал «Ювентус » – «Аякс » (в 1996-м – 1:1, «Ювентус» победил по пенальти со счетом 4:2 – Спортс’‘)? Вот этот. И с тех пор, мне кажется, я один всего пропустил. Какой – не помню.

30 лет подряд езжу на финалы. Были и хорошие билеты, и не очень. Я прихожу на стадион, вижу людей, вижу ажиотаж всего города. Это большой праздник. И я хочу этого праздника для души.

У меня было достаточно много международных матчей, но мне хочется опять окунуться, увидеть то, чего ты когда-то не сделал. Все города я видел, а каждый финал – разный, – сказал 78-летний Семин в интервью Нобелю Арустамяну.