  Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, что за последние 30 лет пропустил лишь один финал Лиги чемпионов.

– Какой финал Лиги чемпионов вы посетили впервые?

– В Риме в каком году был финал «Ювентус» – «Аякс» (в 1996-м – 1:1, «Ювентус» победил по пенальти со счетом 4:2 – Спортс’‘)? Вот этот. И с тех пор, мне кажется, я один всего пропустил. Какой – не помню.

30 лет подряд езжу на финалы. Были и хорошие билеты, и не очень. Я прихожу на стадион, вижу людей, вижу ажиотаж всего города. Это большой праздник. И я хочу этого праздника для души.

У меня было достаточно много международных матчей, но мне хочется опять окунуться, увидеть то, чего ты когда-то не сделал. Все города я видел, а каждый финал – разный, – сказал 78-летний Семин в интервью Нобелю Арустамяну.

Живет свою лучшую жизнь. Класс!
Главное, ребята, сердцем не стареть!
Когда отдал футболу все,но и взамен получил с процентами...
Не для плюсов, просто хочется пожелать Юрию Палычу ещё очень много финалов ЛЧ впереди! :)
Так держать Юрий Павлович! Радуйтесь жизни и вдохновляйтесь футболом!
Молодец, чего уж там
Живет в Марбелье,пьет вино за 400€, имеешь ПМЖ в ЕС
Пенсия удалась, заработал
Помню несколько лет назад, ещё тренером Локо, Палыч рассказывал про эту традицию. Заслужил, чего уж там. Тем более это помогает развиваться в профессии
Человек любит футбол, и его чувства взаимны. Круто как 😎
Семина даже не хочется дедом называть, настолько он живой и бодрый мужик до сих пор. И комментарии у него всегда адекватные, чувствуется, что голова хорошо соображает. И зависти нет, и воспоминаний о том как раньше было лучше (хотя ему то есть что вспомнить)

Многим можно только поучиться долголетию у Палыча, как жить и не смотреть вперёд, а не назад или на других
Юрий Павлович живёт в гармонии с собой и с окружающими.Это просто супер.
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
7 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?». Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
20 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
21 минуту назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
22 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
38 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
58 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
36 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
50 минут назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем