Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов купил самую дорогую квартиру в истории.
Бизнесмен приобрел апартаменты класса люкс в комплексе «Ле Ренцо» – самой престижной новостройке Монако за 471 миллион евро, сообщает The Business Times со ссылкой на Bloomberg. Данная сделка стала самой дорогой продажей жилой недвижимости в истории.
Объект расположен в отвоеванном у моря районе Маретерра, который был торжественно открыт принцем Альбертом II в 2024 году.
Приобретенная Ахметовым недвижимость занимает площадь около 2500 квадратных метров, не считая балконов и террас с видом на Средиземное море. Также в апартаменты входят 21 комната, частный бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.
Договоренность была достигнута незадолго до начала конфликта Украины и России, сделка была завершена в 2024-м. Данные о ней содержатся в кадастровых документах Монако.
Холдинговая компания Ахметова System Capital Management подтвердила приобретение недвижимости, но отказалась предоставлять подробную информацию.
«Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает в себя отдельный портфель недвижимости премиум-класса, о чем неоднократно публично заявлялось. Среди его активов – проект «Ле Ренцо», в который мы инвестировали на первичном рынке в 2021 году», – заявили в SCM.
Ахметов – самый богатый человек Украины. Bloomberg оценивает его состояние более чем в 7 миллиардов долларов.
471 000 000 евро
Квартира.
Не город. Не транснациональная корпорация. Не космическая станция.
А квартира.
Прям нужно какое-то время на то, чтоб это осознать 🤯
Самое смешное, что через № лет, она будет в разы дороже. Места то в Монако не добавляется, а 0% в Европе на дороге не валяются.
Батальон Монако 🫡
Кому война, а кому мать родна