  Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров

Владелец «Шахтера» купил самую дорогую квартиру в истории.

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов купил самую дорогую квартиру в истории. 

Бизнесмен приобрел апартаменты класса люкс в комплексе «Ле Ренцо» – самой престижной новостройке Монако за 471 миллион евро, сообщает The Business Times со ссылкой на Bloomberg. Данная сделка стала самой дорогой продажей жилой недвижимости в истории. 

Объект расположен в отвоеванном у моря районе Маретерра, который был торжественно открыт принцем Альбертом II в 2024 году. 

Приобретенная Ахметовым недвижимость занимает площадь около 2500 квадратных метров, не считая балконов и террас с видом на Средиземное море. Также в апартаменты входят 21 комната, частный бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.

Договоренность была достигнута незадолго до начала конфликта Украины и России, сделка была завершена в 2024-м. Данные о ней содержатся в кадастровых документах Монако. 

Холдинговая компания Ахметова System Capital Management подтвердила приобретение недвижимости, но отказалась предоставлять подробную информацию.

«Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает в себя отдельный портфель недвижимости премиум-класса, о чем неоднократно публично заявлялось. Среди его активов – проект «Ле Ренцо», в который мы инвестировали на первичном рынке в 2021 году», – заявили в SCM.

Ахметов – самый богатый человек Украины. Bloomberg оценивает его состояние более чем в 7 миллиардов долларов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Квартира за почти полмиллиарда евро.
471 000 000 евро
Квартира.
Не город. Не транснациональная корпорация. Не космическая станция.
А квартира.
Прям нужно какое-то время на то, чтоб это осознать 🤯
Комментарий скрыт
Пятиэтажная квартира. )
Самое смешное, что через № лет, она будет в разы дороже. Места то в Монако не добавляется, а 0% в Европе на дороге не валяются.
там в Монако вообще есть еще место вокруг этой квартиры?
Украинцы в окопах и те кто вынужден скитаться по миру думаю очень рады за него
Когда надоела студия 23м и так сказать хочется простора
Ахмедов психанул
>Объект расположен в отвоеванном у моря районе Маретерра
Батальон Монако 🫡
Пойду дошик заварю
Да ладно, дошик уже вошёл в историю .Мы все на нём выросли. Да клянусь, если бы был миллиардером и купил бы себе дворец в Монако, всё равно заваривал бы себе дошик, с мазиком и сосисоном. Классика .уле.
Да будь я миллиардером, то я бы в Монако купил ресторан и ввёл там в меню дошик.
- с курой
- с говядиной
- без бульона
- только бульон
- только приправа
И главное блюдо - дошик без воды.
Нормально. Российские олигархи вон яхты самые большие покупают, украинские - квартиры. А вы дальше кормите червей в окопах за то, чьи березки и борщ.
Никак не насытяться, олигархи
Кому война, а кому мать родна
Там и война не в 22-м как бы началась.
Когда понимаешь, что цели Майдана достигнуты.
рискуют жизнью в шахтах тысячи обычных мужиков, а квартиры в монако покупает один ахметов. боже, храни капитализм...
Рекомендуем
Главные новости
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
7 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?». Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
20 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
21 минуту назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
22 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
38 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
58 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
36 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
50 минут назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем