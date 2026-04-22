Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру

Данте возглавит «Баварию» U23.

Бывший защитник «Баварии» Данте вернется в мюнхенский клуб в роли тренера.

По данным Флориана Плеттенберга, 42-летний футболист «Ниццы» и «Бавария» уже подписали контракт. Бразилец сменит Хольгера Зайтца на посту главного тренера команды U23. Он также будет работать с юношеской командой.

Данте перейдет на работу тренера летом – после завершения карьеры игрока. 

Напомним, что Данте играл за «Баварию» с 2012 по 2015 год. он также выступал за «Жувентуде», «Лилль», «Шарлеруа», «Стандард», «Боруссию» Менхенгладбах и «Вольфсбург». За «Ниццу» экс-футболист сборной Бразилии играет с 2016 года.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Эх, походу самый старый игрок топ-лиг завершает
О,игрок крутой вообще ,помню ещё ещё даже по Боруссии М ,хорошее продолжение по жизни выбрал
Ответ Михаил Лубянский
О,игрок крутой вообще ,помню ещё ещё даже по Боруссии М ,хорошее продолжение по жизни выбрал
Ага, особенно изнасилование Германией в 1/2 финала - крутая игра на пару с Луисом 🤓
Ответ Кирилл Ткач
Ага, особенно изнасилование Германией в 1/2 финала - крутая игра на пару с Луисом 🤓
Вот только 4 гола пришло с проходного двора на левом фланге, где играл Марсело:)
Будучи игроком успел получить лицензию
Очень нетипичный бразилец
