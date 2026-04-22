«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах Фабио Челестини в ЦСКА.
В 26-м туре Мир РПЛ армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
«Челестини не справился с работой. Он не поставил игру. ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас.
Мне очень жаль эту команду. Руководство армейцев не угадало с выбором главного тренера. В конце сезона Челестини уволят», – сказала Смородская.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка после 26 игр.
Что делать с Челестини?
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Чужая неудача всегда придаёт сил жить дальше, правда? Такой повод продемонстрировать мудрость, снисходительность, милосердное сочувствие и ощутить своё величие.