  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
26

Ольга Смородская: в конце сезона Челестини уволят, ЦСКА не угадал с тренером.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах Фабио Челестини в ЦСКА.

В 26-м туре Мир РПЛ армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Челестини не справился с работой. Он не поставил игру. ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас.

Мне очень жаль эту команду. Руководство армейцев не угадало с выбором главного тренера. В конце сезона Челестини уволят», – сказала Смородская.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка после 26 игр. 

Что делать с Челестини?20216 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoОльга Смородская
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Человек упал в лужу и тут все повылезали, встали кружком, глазеют, цокают языком, рассуждают…
Чужая неудача всегда придаёт сил жить дальше, правда? Такой повод продемонстрировать мудрость, снисходительность, милосердное сочувствие и ощутить своё величие.
Ответ Brennet
В лужу садятся, в данном случае. Падают случайно. Фабио не критиковали после нескольких крупных поражений на удивление долго. Кредит доверия огромный был у него. А сейчас прикидывают, что делать дальше, как выправить ситуацию. Как иначе.
Ответ Светлана Агейкина
Я бы сказал очень долго по нынешним требованиям к главному в нашей лиге.
Кубок возьмет и не уволят
Ответ Mike_Podolyan
Чтобы кубок брать надо у Спартака выиграть, а дальше быки скорее всего. Тяжёлый случай
Ответ Магомед Саид Амирханов
И у тех и у других по разу уже выигрывал
баба Оля, ты то куда?
у него и не было мысли справляться, только компенсация
У Челестини и раньше первый сезон получался лучше второго и его увольняли, так может дать ему поработать и он вернется на хороший уровень?
Ответ воробей джек
Хуже не было.
Все относительно. Можно вспомнить времена Барановского.
Впервые соглашусь с тетей Олей😂😂
Когда же эта бабаня заткнётся?
Ну, то что уволят - к бабке Смородской не ходи! Но есть вопрос, который возник сразу после назначения Челестини - почему он?! На основании чего?! Кто-то из руководства ЦСКА сможет внятно объяснить такой выбор главного тренера? Что такого в этом Челестини они увидели?! ))
Все что сейчас происходит вокруг Челестини, очень похоже на травлю или на заказуху. Уж как Матч тв жилы рвёт, всех жаждущих в кружок собрали. Большинство из того, что пишется на критику уж совсем не похоже.
