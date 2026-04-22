  • Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
Александр Мостовой: «Спартак» должен отбирать очки у «Краснодара».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Краснодара» в 26-м туре Мир РПЛ.

– Мне кажется, что «Спартак» должен отбирать очки у «Краснодара», по крайней мере, не должен ему проиграть. Это уже будет хорошо. «Краснодар» [в 25‑м туре] должен был уступить «Балтике», хотя по игре поражения не заслуживал. Нервы на пределе, все команды цепляются – так и должно быть.

– Согласны с мнением, что «Спартаку» не хватает хорошего нападающего? Когда Манфред Угальде выходит на поле, он не реализует голевые моменты.

– Хороших футболистов не хватает многим командам, но их немного. Почему так не говорили, когда Угальде год назад стал лучшим бомбардиром РПЛ? Это тот же футболист, тогда он забил 17 мячей.

Цепляться можно к чему угодно, находить отговорки. Выиграли – тебя все целуют, обнимают, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину, – сказал Мостовой.

Так ему бабки за это платят. И если был хороший повар, но начал готовить плохо кто будет такого держать? Тем более за бешеные деньги.
С поваром хорошая аналогия
Если ресторан был элитным, но последний ужин прошёл плохо - всё впечатление смазывается
Мостовой: "Но почему никто об этом не говорил, когда повар был хорошим?"
>Почему так не говорили, когда Угальде год назад стал лучшим бомбардиром РПЛ?

Ну я прям даже не знаю, может быть ИМЕННО поэтому и говорили?
То, что когда ты забиваешь - тебя хвалят, а когда ты не забиваешь и не реализуешь свои моменты - тебя критикуют и предлагают заменить - это же нормальная реакция, разве нет? Или это слишком сложная мысль для футбольного человека Мостового?
Ну он в целом последователен в этих своих убеждениях. Когда-то он был хорошим игроком, значит всю оставшуюся жизнь он должен быть в почёте, независимо от того, что сейчас делает ( точнее не делает). То есть, достигнув некого успеха на определенном отрезке, никакие дальнейшие неудачи не должны смазывать общую картину. Примерно так понимаю его логику.
Что характерно, так же считают Роналду (времён скандального интервью, после которого он вылетел из МЮ) и Дзюба (не смирившийся с мыслью, что Зенит и Локомотив могут научиться играть без него).
Ну, в принципе, согласен. Парень старается, но не прёт пока
нет фарта, моментов масса...
Угальде нестабильный потому что постоянно бьёт мимо створа и от этого низкая реализация
А как должно быть? Постоянно целовать или постоянно поливать независимо от уровня игры? Мостовой тупой как баобаб, правильно про него Овчинников сказал.
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
6 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?». Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
19 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
20 минут назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
21 минуту назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
37 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
57 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
35 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
49 минут назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем