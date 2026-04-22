Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Краснодара» в 26-м туре Мир РПЛ.
– Мне кажется, что «Спартак» должен отбирать очки у «Краснодара», по крайней мере, не должен ему проиграть. Это уже будет хорошо. «Краснодар» [в 25‑м туре] должен был уступить «Балтике», хотя по игре поражения не заслуживал. Нервы на пределе, все команды цепляются – так и должно быть.
– Согласны с мнением, что «Спартаку» не хватает хорошего нападающего? Когда Манфред Угальде выходит на поле, он не реализует голевые моменты.
– Хороших футболистов не хватает многим командам, но их немного. Почему так не говорили, когда Угальде год назад стал лучшим бомбардиром РПЛ? Это тот же футболист, тогда он забил 17 мячей.
Цепляться можно к чему угодно, находить отговорки. Выиграли – тебя все целуют, обнимают, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину, – сказал Мостовой.
Если ресторан был элитным, но последний ужин прошёл плохо - всё впечатление смазывается
Ну я прям даже не знаю, может быть ИМЕННО поэтому и говорили?
То, что когда ты забиваешь - тебя хвалят, а когда ты не забиваешь и не реализуешь свои моменты - тебя критикуют и предлагают заменить - это же нормальная реакция, разве нет? Или это слишком сложная мысль для футбольного человека Мостового?