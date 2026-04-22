  • «Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании

«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Захаряна представили на параде «Сосьедада».

Футболиста сборной России представили как «Арсена Водкаряна» на празднике «Реал Сосьедад» в честь завоевания Кубка Испании.

Баскский клуб в субботу завоевал трофей, победив «Атлетико» (2:2, пенальти – 4:3) в финале в Севилье.

В честь завоевания титула в Сан-Себастьяне прошел чемпионский парад «Сосьедада», команда проехала с кубком на автобусе по городу.  

Защитник команды Ариц Элустондо, вызывая на сцену полузащитника Арсена Захаряна, сказал: «Номер 21. Арсен Водкарян. Не поймите меня неправильно, это потому что он из России, черт возьми».

Элустондо также заявил: «Думаю, никто толом не знает, где играет этот парень, но он зверь. Чувак, если ты будешь продолжать сидеть в телефоне в раздевалке, у тебя вырастет такой горб, в который ты сам не поверишь. Но я говорю вам – этот парень зверь. Помните Жуниньо или любого другого исполнителя штрафных, который был бы так же хорошо, как Захарян? Я тоже не помню».

Захарян слушал речь с улыбкой и вышел на сцену под скандирование его фамилии.

🏆 У Захаряна трофей: «Сосьедад» взял Кубок Испании! Арсен даже помогал

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ВидеоСпортс’‘
Арсен Хрусталян, будем честны
Ответ Aleksey Yashin
Водка внутри, а снаружи бутыл... хрусталь. (с) А. Невский
Ответ Иван Балашов
Ахаха, вот это угарный комментарий 👏👏
"если ты будешь продолжать сидеть в телефоне в раздевалке, у тебя вырастет такой горб" - всё что нужно знать, помимо огромного количества травм. И это не какой-то журналист по слухам сказал, а тот кто видит это.
Ответ olegu
Одно дело быть первым парнем в своём колхозе и совсем другое дело попытаться проявить себя в топ-чемпионате. Почти все лимитчики на этом погорели, поэтому и не рвутся куда-либо из своей золотой клоаки. Была статья про колхозника-лимитчика, который на скамье сидит в задрипанном клубе и при этом является уже долларовым миллионером
Ответ olegu
Не думаю, что это на что-то влияет. Обычный подкол
Только рюмка водки на столе...
Ответ Сергей Круг
Только
Лишь Арсенчик на столе
Хирургическом лежит
Травма
Ответ ЕгориЙ
Тихой болью
Отзывается во мне
Этот мышечный подспазм
Когда дошла очередь до Захаряна Элустондо не знал что сказать, нашел главное что отличает Арсена это то что сидит в телефоне)
Думаю, никто толом не знает, где играет этот парень - за три года пока не узнали ))
Арсен Запасян тогда уж...
Я так понимаю, Захарян там стал местной легендой. Примерно, как Терри в Спартаке.
Ответ Иван Лапин
Как Файзулин в последние годы в Зените.
Пока скорее Арсен Захворян
Арсен Скамейкарян, будем правдивы
Ответ feelsOKAYman
В его случае даже Скамейкарян оптимистично)
Этот зверь что то часто по ветеринарам шастает
