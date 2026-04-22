«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Захаряна представили на параде «Сосьедада».

Футболиста сборной России представили как «Арсена Водкаряна» на празднике «Реал Сосьедад » в честь завоевания Кубка Испании.

Баскский клуб в субботу завоевал трофей, победив «Атлетико» (2:2, пенальти – 4:3) в финале в Севилье.

В честь завоевания титула в Сан-Себастьяне прошел чемпионский парад «Сосьедада», команда проехала с кубком на автобусе по городу.

Защитник команды Ариц Элустондо , вызывая на сцену полузащитника Арсена Захаряна , сказал: «Номер 21. Арсен Водкарян. Не поймите меня неправильно, это потому что он из России, черт возьми».

Элустондо также заявил: «Думаю, никто толом не знает, где играет этот парень, но он зверь. Чувак, если ты будешь продолжать сидеть в телефоне в раздевалке, у тебя вырастет такой горб, в который ты сам не поверишь. Но я говорю вам – этот парень зверь. Помните Жуниньо или любого другого исполнителя штрафных, который был бы так же хорошо, как Захарян? Я тоже не помню».

Захарян слушал речь с улыбкой и вышел на сцену под скандирование его фамилии.

