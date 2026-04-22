Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)

Перес жалеет, что не уволил Алонсо раньше.

Президент «Реала » Флорентино Перес считает, что допустил ошибку в вопросе с увольнением Хаби Алонсо .

Алонсо покинул пост главного тренера мадридского клуба 12 января – после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3). Его сменил Альваро Арбелоа .

По информации ABC, Перес хотел уволить тренера еще после поражения в чемпионате от «Сельты» (1:2) в начале декабря, но генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес убедил его еще подождать. По мнению Флорентино, смена тренера произошла слишком поздно, что усложнило задачу для Арбелоа.

Отмечается, что президент «сливочных» благодарен Альваро и «испытывает к нему особенную привязанность», но не оставит его на посту главного тренера на следующий сезон. Перес считает, что ни Алонсо, ни Арбелоа не оправдали возложенных на них ожиданий.

По мнению главы «Мадрида», текущий состав способен играть намного лучше, чем в последние два сезона, и тренер топ-уровня поможет футболистам раскрыть все свои лучше качества. Он хочет тщательно обдумать, кто должен возглавить команду летом.

Перес не считает, что «Реалу» необходимые серьезные изменения в составе. Он планирует усилить центр и правый фланг обороны, а также полузащиту, но остальные позиции, по его мнению, хорошо укомплектованы и нуждаются лишь в небольших корректировках. Мадридцы рассматривают возможность выкупа Нико Паса из «Комо» и Виктора Муньоса из «Осасуны», также в команду вернется арендованный «Лионом» Эндрик.

Клуб может отдать Франко Мастантуоно в аренду, а Гонсало Гарсию продать с правом обратного выкупа.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 73 очка после 32 матчей, и отстает от «Барселоны» на 6 баллов. У каталонцев есть игра в запасе.