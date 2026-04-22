  Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)

Перес жалеет, что не уволил Алонсо раньше.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что допустил ошибку в вопросе с увольнением Хаби Алонсо.

Алонсо покинул пост главного тренера мадридского клуба 12 января – после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3). Его сменил Альваро Арбелоа.

По информации ABC, Перес хотел уволить тренера еще после поражения в чемпионате от «Сельты» (1:2) в начале декабря, но генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес убедил его еще подождать. По мнению Флорентино, смена тренера произошла слишком поздно, что усложнило задачу для Арбелоа.

Отмечается, что президент «сливочных» благодарен Альваро и «испытывает к нему особенную привязанность», но не оставит его на посту главного тренера на следующий сезон. Перес считает, что ни Алонсо, ни Арбелоа не оправдали возложенных на них ожиданий.

По мнению главы «Мадрида», текущий состав способен играть намного лучше, чем в последние два сезона, и тренер топ-уровня поможет футболистам раскрыть все свои лучше качества. Он хочет тщательно обдумать, кто должен возглавить команду летом.

Перес не считает, что «Реалу» необходимые серьезные изменения в составе. Он планирует усилить центр и правый фланг обороны, а также полузащиту, но остальные позиции, по его мнению, хорошо укомплектованы и нуждаются лишь в небольших корректировках. Мадридцы рассматривают возможность выкупа Нико Паса из «Комо» и Виктора Муньоса из «Осасуны», также в команду вернется арендованный «Лионом» Эндрик.

Клуб может отдать Франко Мастантуоно в аренду, а Гонсало Гарсию продать с правом обратного выкупа.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 73 очка после 32 матчей, и отстает от «Барселоны» на 6 баллов. У каталонцев есть игра в запасе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ABC
Надо было Пересу уволить Алонсо еще в Байере!
Ответ Aleksey Yashin
Так по сути он его оттуда и уволили. Ведь у него был контракт до 2026 с отступными при переходе в Реал.
Когда он еще за реал играл :))
Перес вроде топовый и дальновидный президент, а с увольнением Алонсо так опозорился

И все ведь просто ради Винисиуса и продления контракта с ним, до его истерики Алонсо и игру свою ставил, и на первом месте были, выиграв в класико. И это вместо обещанного Субименди он взял для Хаби Мастантуоно, у которого причёсок новых больше чем полезных действий за год

Слишком возносит бразильскую приму-истеричку, которая пару матче шикарных выдаёт, а в остальном бегает на уровне Ризвана Мирзова
За что так Мирзова. Сравнивать с ним
Очень жду того момента, когда Алонсо возглавит какой-нибудь топ-клуб и докажет Пересу, что его увольнение было ошибкой.
Скажут, что Алонсо не подходил Реалу, и будут частично правы
да просто игроки Реала обарзевшие обнаглевшие, озверевшие одиозные ,отвратительные, омерзительно. ,обидчивые!!!
... И почерневшие
Одинокие 😁
Кепу надо назначить
Кепку Анчелотти))
😂😂😂😂😂😂😂
да назначайте Винисиуса
При всём уважении к Пересу, но пора ему на пенсию, ибо маразм крепчает с каждым годом. Ещё пару сезонов без трофеев посидят, может что и изменится.
А потом без Переса просидят 10 лет. Сколько трофеев у МЮ? А у Арсенала? Денег мало у них? Барса когда выиграет ЛЧ?
Барса сделала ставку на Флика и ставка неплохо работает, пусть и есть вылеты в ЛЧ
В нападении Реала всего одна тактика, на дриблинге войти в штрафную и уперется на 2, 3-х защитников соперника, и все стоим и дальше ждем передачи
Просто нужно было дать Алонсо доработать в Байере свой контракт, а Перез как обычно, все что блестит, надо скорее забрать, по итогу, ни себе, ни людям. Даже сезон доработать не дали своему игроку. Чушь помноженная на чушь.
Деменция это не шутки
