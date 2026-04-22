  Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как не праздновать?»
20

Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как не праздновать?»

Гвардиола: матч с «Арсеналом» был финалом – как это можно не праздновать?.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на критику в адрес своих игроков за празднование победы над «Арсеналом».

«Горожане» обыграли «канониров» со счетом 2:1 в 33-м туре АПЛ. Комментируя празднования игроков «Сити», экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил: «Немного преждевременно, осталось еще шесть матчей. Это может вернуться им бумерангом».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи тоже критиковал футболистов «горожан»: «На месте игроков «Арсенала» я бы думал: «Тише, мы все еще лидируем».

«Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Они [игроки] праздновали победу, потому что знают уровень соперника. Они знали, что если мы не выиграем, то это будет означать «прощай [борьба за титул]». Они выиграли, и мы все еще в игре. Как они могли это не отпраздновать? Как бы вы ни уважали соперника и его болельщиков, вы можете праздновать как хотите.

Конечно, мы бы так не праздновали, если бы обыграли другого соперника со счетом 3:0 или 4:0 в середине недели. Все знали, что это за игра, это был финал. Особенно для нас. Может быть, не для них, но для нас это был финал, и, конечно, это нужно отпраздновать», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
Победили, ещё и подорвали пятую точку хейтеров:) Красавцы:) Удачи Сити в борьбе за чемпионство:))
Победили, ещё и подорвали пятую точку хейтеров:) Красавцы:) Удачи Сити в борьбе за чемпионство:))
Комментарий скрыт
А ты зв американцев всю жизнь?
Праздновали не чемпионство (все прекрасно понимают, что вся борьба впереди), а то, что у них остался шанс на титул. Любой исход, кроме победы, в этом матче для Сити был бы приговором. Потому такая радость.
А так, по логике Руни, давайте те же голы в матчах не праздновать, ведь до конца игры может случиться всякое.
Всё правильно. Победу над антифутболом должно и можно праздновать.
Всё правильно. Победу над антифутболом должно и можно праздновать.
Как бы в этом матче Арсенал имел не меньше опасных моментов, даже с небольшим перевесом я бы сказал. Получается антифутбол победил антифутбол? Или все же можно начать думать?:)
Как бы в этом матче Арсенал имел не меньше опасных моментов, даже с небольшим перевесом я бы сказал. Получается антифутбол победил антифутбол? Или все же можно начать думать?:)
Да забей. У них Арсенал головного мозга. Серое вещество полностью атрофировалось, поэтому всем чихать, что у Арсенала было две штанги, удар Хаверца в конце, двойной сэйв Доннаруммы и больше xG, чем у Сити
А кто-то их критикует? Они по сути возродили гонку и теперь все в руках Сити. Чего не отпраздновать то
А кто-то их критикует? Они по сути возродили гонку и теперь все в руках Сити. Чего не отпраздновать то
Всё в руках обоих претендентов на чемпионство. Разница +1 это ни о чём. Представим (ну представим), что Арсенал дома разложит Бёрнли и мёртвый Касл по 5:0, а Сити на выезде с трудом вскроет автобус Мойеса. И теперь уже у Арсенала будет преимущество
Всё в руках обоих претендентов на чемпионство. Разница +1 это ни о чём. Представим (ну представим), что Арсенал дома разложит Бёрнли и мёртвый Касл по 5:0, а Сити на выезде с трудом вскроет автобус Мойеса. И теперь уже у Арсенала будет преимущество
дело за малым)
Ох рано, поёт охрана. Если близко воробей, мы готовим пушку)
Ого! Первый раз вижу, что полиция празднований выехала не за Арсеналом
Однозначно, что Артета не справиться с эмоциональным фоном, а Пеп этой победой окончательно его расшатал и этот старый лис конечно же это прекрасно понимает. Как себя чувствует сейчас Артета, который второй год подряд сливает очковый отрыв на финише? Я думаю у него очень много бессонных ночей.... Сейчас реально Арсеналу поможет только какое-то чудо, чтобы забыть о серии поражений и победить в оставшихся матчах... но все мы знаем, и Пеп кстати тоже, что такого чуда с 90% вероятности не будет, Арсенал посыпался, при том еще месяц назад
Главное не перепраздновать, а то ведь после этого финала ещё шесть овертаймов и каждый из них тоже надо забирать в идеале
Полиция празднования голов отметилась. Как уже было сказано, победа в этом матче была особенно нужна
По мнению мухомора из песеже, так нельзя праздновать .
