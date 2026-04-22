Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как не праздновать?»

Гвардиола: матч с «Арсеналом» был финалом – как это можно не праздновать?.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола отреагировал на критику в адрес своих игроков за празднование победы над «Арсеналом ».

«Горожане» обыграли «канониров» со счетом 2:1 в 33-м туре АПЛ . Комментируя празднования игроков «Сити», экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил : «Немного преждевременно, осталось еще шесть матчей. Это может вернуться им бумерангом».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи тоже критиковал футболистов «горожан»: «На месте игроков «Арсенала» я бы думал: «Тише, мы все еще лидируем».

«Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Они [игроки] праздновали победу, потому что знают уровень соперника. Они знали, что если мы не выиграем, то это будет означать «прощай [борьба за титул]». Они выиграли, и мы все еще в игре. Как они могли это не отпраздновать? Как бы вы ни уважали соперника и его болельщиков, вы можете праздновать как хотите.

Конечно, мы бы так не праздновали, если бы обыграли другого соперника со счетом 3:0 или 4:0 в середине недели. Все знали, что это за игра, это был финал. Особенно для нас. Может быть, не для них, но для нас это был финал, и, конечно, это нужно отпраздновать», – сказал Гвардиола.