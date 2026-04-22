  • «Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
«Зенит» ответил на ролик «Локомотива» своим шуточным видео.

«Зенит» представил свой видеоанонс к матчу 26-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» в Москве.

Ранее железнодорожники подшутили над «Зенитом» – по поводу пенальти против махачкалинского «Динамо» рассказали в «Криминальных новостях», а «для любителей отдыха» предложили будильник «Вендел».

В своем ролике клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» – немой документальный короткометражный фильм 1896 года, один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер.

«Прибытие поезда на Ленинградский вокзал. Мистер, что за колымага, мы что, в 1896 году? Нет, просто этот поезд еще не попал под медийную реновацию «Локо», – говорится в видео.

Пассажиров поезда будит будильник – отсылка к будильнику «Вендел» из ролика красно-зеленых.

Далее обыгрывается слух об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Проводник поезда заходит в купе к игроку москвичей и говорит: «Алексей, какая встреча! Вы все-таки нашли команду на букву «П»?» – «К сожалению, ФК «Псков» уже укомплектован».

Также пресс-служба петербуржцев обыграла новость о том, что защитник «Локомотива» Максим Ненахова был замечен на вечеринке в ресторане с алкоголем и кальяном в день матча с «Оренбургом».

«Согласно билету, с вами был господин Ненахов, где же он?» – «В вагоне-ресторане. Я схожу за ним».

Ролик заканчивается, когда пассажиры сходят с поезда и спрашивают: «Мы что, снова играем с московским топ-клубом»? – «Нет, с другим».

Команды сыграют сегодня на «РЖД Арене». Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:45 по московскому времени.

Это было хорошо😁, по доброму.
Вендел в роли будящего проводника - забавный ответ на будильник)
У Локо хотя бы есть своя идентичность, настоящая, непридуманная. Паровоз так паровоз. Они не пытаются казаться львами будучи #######
Да еще и голубыми ))
Петербург - город львов. Огромное количество скульптур по всему городу.
Абсолютно нормальный городской символ.
Про Ненахова топ😂😂😂
«Мы что, снова играем с московским топ-клубом»? – «Нет, с другим». )))
Батраков там вылитый Шариков
Нормально же, улыбнуло)
Ну кстати, даже мне как болельщику Локо понравилось. Без агрессии, без злости, нормально подкололи)
Это что же получается, Локомотиву больше на 100 лет, чем Зениту?)
Про Ненахова и про топ-клуб прям здорово. Про ФК Псков слабовато. Но ролик хороший
Ну не в Пари НН же его сплавлять. Иначе бы это была реклама буков)
Беззлобно и смешно
