Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о будущем главного тренера команды Фабио Челестини.
В 26-м туре Мир РПЛ армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
– Как вас мотивирует Фабио в нынешней ситуации?
– Есть разговор внутри раздевалки, о котором вам знать не нужно.
– Мойзес не играл последние матчи, только сейчас вышел в основе. У людей складывается впечатление, что в команде есть раскол.
– Мойзес вышел с «Ростовом», все нормально. Ему нужно было время набрать форму, так как он пропустил некоторый отрезок тренировок с основой.
– Чем вам импонирует Челестини?
– Быстрой игрой через низ, в атакующей стадии забегания за спину.
– Борьба за топ-3 все еще возможна?
– Я думаю, что да. Надеюсь, наши конкуренты потеряют очки в этом туре, а мы приблизимся на плюс одно очко.
– На чем строится ваша уверенность, что вы обыграете «Спартак»?
– Там один матч, я верю в свою команду. Со «Спартаком» будет совсем другая игра, потому что мы прекрасно знаем, как ЦСКА играет с топ-командами – они играют в такой же открытый футбол, как и мы. За счет чего мы обыгрывали «Спартак» в прошлом матче?
– У вас тогда не было проблем в коллективе, как минимум.
– У нас сейчас все хорошо в коллективе, мы очень много разговариваем с командой.
– Если Фабио в ближайшее время уволят, вы удивитесь этому?
– Удивлюсь, если это произойдет. Я хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера, – сказал Круговой.
Мне не нравится весенний отрезок, как и всем кто переживает за клуб, но тут прям вбросы пошли.
Пусть кубок возьмёт!