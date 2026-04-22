  Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о будущем главного тренера команды Фабио Челестини.

В 26-м туре Мир РПЛ армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

– Как вас мотивирует Фабио в нынешней ситуации?

– Есть разговор внутри раздевалки, о котором вам знать не нужно. 

Мойзес не играл последние матчи, только сейчас вышел в основе. У людей складывается впечатление, что в команде есть раскол.

– Мойзес вышел с «Ростовом», все нормально. Ему нужно было время набрать форму, так как он пропустил некоторый отрезок тренировок с основой. 

– Чем вам импонирует Челестини?

– Быстрой игрой через низ, в атакующей стадии забегания за спину.

– Борьба за топ-3 все еще возможна?

– Я думаю, что да. Надеюсь, наши конкуренты потеряют очки в этом туре, а мы приблизимся на плюс одно очко.

– На чем строится ваша уверенность, что вы обыграете «Спартак»?

– Там один матч, я верю в свою команду. Со «Спартаком» будет совсем другая игра, потому что мы прекрасно знаем, как ЦСКА играет с топ-командами – они играют в такой же открытый футбол, как и мы. За счет чего мы обыгрывали «Спартак» в прошлом матче?

– У вас тогда не было проблем в коллективе, как минимум.

– У нас сейчас все хорошо в коллективе, мы очень много разговариваем с командой.

– Если Фабио в ближайшее время уволят, вы удивитесь этому?

– Удивлюсь, если это произойдет. Я хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера, – сказал Круговой.

Что делать с Челестини?20213 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
не возьмете кубок - уволят однозначно
Поскорее бы. Тот неприятный случай, когда приходится против любимого клуба болеть, чтобы ему стало лучше.
Болельщики уже вынесли свой приговор. Ну, или почти вынесли. Все остальные делают вид, что сезон не провален, игры уже нет, состояние команды нервозное.
Явно чей то прогрев и нагнетание про увольнение Челестини.
Мне не нравится весенний отрезок, как и всем кто переживает за клуб, но тут прям вбросы пошли.
Пусть кубок возьмёт!
Дело за малым, обыграть антинародных,что с нынешней игрой сродни чуду и напоследок переиграть, скорее всего магнитик, что выглядит фантастикой!
Челестини осенью облизывали, а сейчас поливают, потому что игра команда осенью и весной, это две разные команды. Сейчас это даже не игра, это какое-то мучение. В добавку конфликт с Мойзесом, раздувание штата, продление контракта зимой (обожглись на Николиче, а теперь сделали еще хуже) и жена асистент. Полно претензий, надуманных и нет. Если бы не 2 млн. неустойки, его бы уже уволили после поражения от Сочи, но не делают, так как деньги жалко
популизм обыкновенный
А что он должен сказать? Не верю в тренера? Проиграем Спартаку?
Умный человек в этой ситуации вообще бы молчал.
Ему вопрос задают. Что он должен сделать? Убежать от журналистов как дельфин? Почему он не должен верить в своего тренера? Почему он должен его сплавлять тем, что на прямые вопросы о тренере он бы "не отвечал", тем самым показывая свое негативное отношение к действующему тренеру? Пытаетесь хоть иногда логически мыслить, а не эмоциями? Игрок должен быть за тренера, а мы можем объективно рассуждать на предмет того, насколько тренер справляется с задачей.
Ну, до конца сезона доработает, меньше месяца осталось, смысла увольнять сейчас нет. Чуть позднее.
Ну наверное до конца сезона надо оставить, да. Но дальше нужно решать о дальнейшей работе. И сложно поверить что он справится дальше
В какие идеи?
У нас кто-то забегает за спину?
А кто захочет идти сейчас в команду, которая в разобранном состоянии, ну кроме экспертов Матч тв, которым и один матч будет в радость? Пусть уже Чипполино дорабатывает, а летом искать нового тренера
Разобранную команду легче собрать под себя. Простая мысль, которая почему-то не пришла вам в голову.
Разобранную команду легче собрать под себя🤦‍♂️
