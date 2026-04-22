Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)

Данило дос Сантос не перейдет в «Зенит ».

Ранее стало известно, что петербургский клуб заинтересован в подписании полузащитника «Ботафого ». Однако сам футболист хочет перейти в клуб Западной Европы после чемпионата мира, сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Данило провел 9 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.