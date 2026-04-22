Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о прекращении сотрудничества с 51-летним специалистом. Ранее команда под руководством Реброва не смогла выйти на ЧМ-2026, проиграв сборной Швеции в плей-офф квалификации (1:3).
«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», – заявил президент УАФ Андрей Шевченко.
«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также Спасибо УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», – сказал Ребров.
Забил 31 гол в лиге чемпионов, а лучший российский бомбардир - жалкие 9 мячей
Да и ассист Реброва на Шевченко против Реала в 1/4 ЛЧ 1999 стоит всей карьеры Дзюбы
При этом украинцы в сборной лажают похлеще наших родных российских поленьев, что очень забавно.