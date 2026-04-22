Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026

Ребров уволен из сборной Украины.

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о прекращении сотрудничества с 51-летним специалистом. Ранее команда под руководством Реброва не смогла выйти на ЧМ-2026, проиграв сборной Швеции в плей-офф квалификации (1:3).

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», – заявил президент УАФ Андрей Шевченко.

«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также Спасибо УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», – сказал Ребров. 

А Шевченко почему не покинет пост федерации, очевидно ему важнее что бы Россия не играла, чем развивать украинский футбол:)
Ответ rigobersong
Европейские грощи сами себя не освоят. А там ещё и жинка ненасытная имеется😼
Ответ rigobersong
Помню, сидел довольный в Питере и болел за СКА в ПО КХЛ, и ничего его не смущало, не настораживало.
Правильно. Сезон в марбелье уже начался. Нужно успевать заранее бронировать падел корты и лежаки с самого утра полотенцами.
Ответ ArnoNeputevy
5 чемпионств и 3 кубка в 3 странах, неплохо для не тренера.
Ответ ArnoNeputevy
Ага, примитивным
Забил 31 гол в лиге чемпионов, а лучший российский бомбардир - жалкие 9 мячей

Да и ассист Реброва на Шевченко против Реала в 1/4 ЛЧ 1999 стоит всей карьеры Дзюбы
Тут важно же Россию не допустить, а так хоть каждый цикл можно ходить под себя в шаровары, бгг
А ведь всякого рода составители символической сборной бывшего СССР (на текущий момент) всегда впихивают туда по 6-7 украинцев, Хвичу, Мамардашвили, Хусанова а из россиян - одного Головина.

При этом украинцы в сборной лажают похлеще наших родных российских поленьев, что очень забавно.
После присоединения в состав РФ будут попадать на каждый ЧМ
Ответ За Валенсию с 1999
Согласен. Мы как разу сейчас и расхлёбываем последствия действий Горбачёва и распада СССР.
32 минуты назадФото
