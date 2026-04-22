  Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился мнением об интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча с «Зенитом» в 25-м туре Мир РПЛ (0:1).

Во время послематчевого флэш-интервью Евсеев сказал 30 слов. Ранее он был дважды оштрафован на 100 тысяч рублей за нецензурную лексику в интервью после игр с «Балтикой» (2:2) и «Локомотивом» (1:1).

– Как оцените флэш‑интервью Евсеева в матче с «Зенитом»? Красит ли подобное тренера?

– Это точно не красит тренера и наш чемпионат. Мне кажется, из этой ситуации можно было выйти изящнее. В свое время Виктор Гончаренко один раз помолчал, и это было эффектно.

Мне кажется, Вадим Валентинович запутался, как себя вести. Он пришел молчать или односложно отвечать? В любом случае он ставит в неловкое положение и вещателя, и местного корреспондента, который не знает, как себя с ним вести. На мой взгляд, решение Евсеева было плохим, оно некрасивое и неэтичное.

– Но мы же знаем, что Евсеев умеет и может говорить развернуто и очень хорошо.

– Конечно. Он умеет зажечь не только нецензурно, умеет ярко высказать мысль. И все его обычные интервью запоминаются лаконичностью и броскостью фраз. Не понимаю, почему сейчас нельзя вернуться к этому. Ну да, выругался матом в двух интервью, по делу получил штраф – надо исправляться.

Мне кажется, клуб должен решить этот вопрос, возможно, РПЛ как‑то вмешается, попросит разобраться. Позажигали немножко и хватит.

Но есть ощущение, что внутри «Динамо» никто не хочет беспокоить Евсеева, человека горячего, где‑то импульсивного, потому что команда борется за выживание. А он сам не понимает, как себя вести. То односложно говорит, то молчит, то нормально отвечает – это просто некрасиво, – сказал Журавель.

с такими журналистами как Журавель я бы вообще не разговаривал. А вообще такие резонансные интервью как раз наоборот дают хоть какие просмотры для вещателя, ибо ваши обычные интервью в перерыве и после матча абсолютно шаблонные и никому неинтересные. Также как и разговоры в студии матч тв.
Ответ korysh
абсолютно во всем с тобой согласен!
Журналистам бы с себя начать...
Мне больше интересно кто ещё этот "прекрасный" канал смотрит, одна реклама, мнения высокомерных выскочек и недоэкспертов
Представитель матчтв что-то говорит про этичность? Дожили
Там каждый день барышни с сиськами и письками наружу очень этично рассказывают про спорт😁
Ссылку скинь, друг просит.
А что-то поменялось, и мнение Журавеля стало кого-то интересовать? Вроде нет.
Журавель, вчера легенда ЦСКА Копейкин сделал первый удар. Но ты с Пойдой всю голову прожжужал какой то ерундой. В такие моменты когда диктор стадиона что то говорит о событии, то ты лучше заткнись.
Евсеев: Тебя вообще никто не спрашивал, ###
Комментарий со звуком😁
нашли блин у кого мнение экспертное спрашивать)
Плохой, неэтичный и некрасивый - это сам «комментатор» Журавель
Журавель настолько "изящно" тупит во время трансляций, аж "колени крутит". Профнепригодное безобразие, как и 90% Матч ТВ.
Что точно не красит наш чемпионат, так это слабый комментарий Тимура, например на матче Динамо Мх - Зенит. Тимур не внимательно смотрел повторы, и не смог верно прокомментировать произошедшее. 1. Мяч отскакивает от штанги в лицу голкиперу Волку, далее он падает лицом об землю - Тимур с трех повторов этого не видит, и вопрошает "а что случилось?" и рассказывает про симуляции Доннарумы. 2. Игрок Динамо попадает "летящему" Дивееву в голеностоп, на одном из замедленных повторов видно и контакт и даже, если можно так сказать "реакцию" ноги защитника Зенита на удар - Тимур рассказывает про травматичность Игоря и особую опасность неудачных приземлений в отсутствии контакта. Прямо под повтор. Выглядит, как будто человек слишком увлечен собой.
так подобных на матч тв от пивного ларька набирают, не знал?)
Тоже выбесил этот момент с Волком. Там человеку мяч в лицо срикошетил, точнее в глаз, а Журавлик что-то про футбольные хитрости говорит, обвиняя Волка в затяжке времени. Лень глаза разуть и посмотреть внимательно что на повторе показывают.
