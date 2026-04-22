Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»

Журавель об интервью Евсеева: это неэтично и некрасиво.

Комментатор «Матч ТВ » Тимур Журавель поделился мнением об интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча с «Зенитом » в 25-м туре Мир РПЛ (0:1).

Во время послематчевого флэш-интервью Евсеев сказал 30 слов. Ранее он был дважды оштрафован на 100 тысяч рублей за нецензурную лексику в интервью после игр с «Балтикой» (2:2) и «Локомотивом» (1:1).

– Как оцените флэш‑интервью Евсеева в матче с «Зенитом»? Красит ли подобное тренера?

– Это точно не красит тренера и наш чемпионат. Мне кажется, из этой ситуации можно было выйти изящнее. В свое время Виктор Гончаренко один раз помолчал, и это было эффектно.

Мне кажется, Вадим Валентинович запутался, как себя вести. Он пришел молчать или односложно отвечать? В любом случае он ставит в неловкое положение и вещателя, и местного корреспондента, который не знает, как себя с ним вести. На мой взгляд, решение Евсеева было плохим, оно некрасивое и неэтичное.

– Но мы же знаем, что Евсеев умеет и может говорить развернуто и очень хорошо.

– Конечно. Он умеет зажечь не только нецензурно, умеет ярко высказать мысль. И все его обычные интервью запоминаются лаконичностью и броскостью фраз. Не понимаю, почему сейчас нельзя вернуться к этому. Ну да, выругался матом в двух интервью, по делу получил штраф – надо исправляться.

Мне кажется, клуб должен решить этот вопрос, возможно, РПЛ как‑то вмешается, попросит разобраться. Позажигали немножко и хватит.

Но есть ощущение, что внутри «Динамо» никто не хочет беспокоить Евсеева, человека горячего, где‑то импульсивного, потому что команда борется за выживание. А он сам не понимает, как себя вести. То односложно говорит, то молчит, то нормально отвечает – это просто некрасиво, – сказал Журавель.