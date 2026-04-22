  • «Бавария» вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Байер» (2:0) благодаря голам Кейна и Диаса
«Бавария» вышла в финал Кубка Германии, обыграв «Байер» (2:0) благодаря голам Кейна и Диаса

«Бавария» победила «Байер» – 2:0.

«Бавария» обыграла в гостях «Байер» (2:0) в 1/2 финала Кубка Германии.

Матч проходил на «Бай-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Харри Кейн открыл счет на 22-й минуте. Луис Диас отличился на 94-й.

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с победителем пары «Штутгарт» – «Фрайбург».

Кубок Германии. Полуфинал
22 апреля 18:45, Бай-Арена
Байер
0 - 2
0.27xG2
Бавария
  Диас
Андрих   Тилльман
84’
84’
Мусиала   Ким Мин Чжэ
Телла   Калбрет
77’
Гримальдо
76’
74’
Лаймер   Дэвис
73’
Павлович   Горетцка
43’
Павлович
Васкес   Поку
39’
Тапсоба
38’
22’
  Кейн
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Андрих, Васкес, Эрманн, Фернандес, Телла, Баде, Хофманн, Бен-Сегир, Бласвих
Бавария:
Нойер, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн
Запасные: Павлович, Мусиала, Урбиг, Ито, Офли, Лаймер, Ндиайе, Джексон, Геррейру
Должны побеждать уверено. Надеюсь судейского беспредела не будет
Надеюсь, что Бавария выйдет в финал и там победит. Бавария сейчас лучшая команда в мире. Будет справедливо, если все трофеи выиграют.
