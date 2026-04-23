  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Барселона» обыграла «Сельту» – 1:0. Ямаль реализовал пенальти и получил травму, гол Феррана отменили
470

«Барселона» обыграла «Сельту» – 1:0. Ямаль реализовал пенальти и получил травму, гол Феррана отменили

«Барселона» обыграла «Сельту» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ламин Ямаль открыл счет с пенальти на 40-й минуте, но получил травму при ударе и покинул поле. Ферран Торрес отличился на 55-й, но его гол отменили.

Ла Лига Испания. 33 тур
22 апреля 19:30, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
1 - 0
1.54xG1.07
Логотип гостевой команды
Сельта
Эрик Гарсия
90’
+2’
81’
Жуджла   Сотело
81’
Фер Лопес   Аспас
Ферран Торрес   Рэшфорд
73’
Ольмо   де Йонг
73’
72’
Дуран   Иглесиас
63’
У. Альварес   Сведберг
63’
Лаго   Мингеса
59’
Лаго
Гави   Фермин Лопес
46’
2тайм
Перерыв
Ямаль   Бардагжи
45’
+9’
  Ямаль
40’
Жоау Канселу   Бальде
23’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Гави, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Жоау Канселу, Ямаль, Ферран Торрес, Касадо, Маркес, Гави, Ольмо, Шченсны, Левандовски, Кочен, Араухо, Эспарт
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, У. Альварес, Дуран, Жуджла
Запасные: Лаго, У. Альварес, Айду, Весино, Фер Лопес, Дуран, Антаньон, Эль-Абделлауи, Нуньес, Жуджла, Вильяр, Фернандес
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСельта
logoБарселона
logoЛа Лига
онлайны
logoЛамин Ямаль
logoФерран Торрес
470 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жесть какая, на графике наоборот получилось, что защитник ближе. А Тебас ведь говорил, что Реалу не надо сдаваться, теперь всё сходится🤣
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Уже второй такой офсайд не в пользу Барсы,где по картинке офсайда нет
Я так понимаю, что сыграл фактор "последней части тела, которой можно забить гол / сыграть в мяч". У акулы плечо в офсайде, у защитника рука.
И где там офсайд? Очередная клоунада, как в матче с Атлетико
Испанские сми пишут , что на трибуне вроде бы плохо Войду стало, из за того , что Педри автограф не дал. Из за этого пауза (
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Мне одному показалось что по линиям ВАР офсайда нет?
Вот о чем говорил Тебас
Офсайд (офсайда нет)
То же самое, что и с Эспаньолом 😅
У человека произошла остановка сердца, пусть всё обойдется. Его удалось спасти, здоровья болельщику. Спасибо врачам.

P.s. про остановку сердца узнал из Марки
Слава Богу. Надеюсь, что восстановится полностью.
Здоровье Канселу, в разы лучше играет чем Бальде, и видение поля, и умные пасы, и дриблинг, Бальде сыроват
Он еще думал давать или нет?) Никакой попытки сыграть в мяч
бальде вообще не подходит играть в Барселоне, где нибудь в Монако, Эвертоне, Наполи, но не в Барселоне
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
абсолютно не лучший, о чем ты???
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Спортс'' снял сериал «Зенит навсегда» – история сине-бело-голубых в 5 сериях. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
