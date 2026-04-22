«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
Экс-игрок сборной Англии Тим Шервуд считает, что Лиэм Росеньор не останется на посту тренера «Челси».
Накануне лондонский клуб проиграл «Брайтону» (0:3), продлив серию поражений в АПЛ до 5 матчей.
«Их переиграли по всем статьям: тактически, в построении атак, во владении мячом, в игре без мяча. Это была команда, где каждый играл сам за себя. Никакого духа, никакого характера. Половина болельщиков «Челси» покинула стадион за 20 минут до конца матча.
Дело не только в мастерстве, но и в желании носить футболку. Это позор, что у «Брайтона» было столько свободного пространства. В перерыве Росеньор изменил ситуацию, но он должен был отреагировать раньше.
Мне не нравится это говорить, но у «синих» пораженческое настроение. Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера. «Челси» — это клуб, находящийся на стадии развития», – сказал Шервуд.
Прямо сейчас Челси находится скорее на стадии деградации. Хотя главную задачу на сезон они выполнили - избавились от Марески. А то с ним, ней дай Бог, в Лигу Чемпионов бы ещё пробились.
П.С да упокой лисьи души
Могут вернуть в Страсбург, если захотят - одна команда
Росиньора где они нашли, да еще контракт на 5 лет дали? Половая тряпка какая-то
Его методы лично мне симпатичны.
Считаю, надо избавиться от игроков, но тренера оставить.
Дело в том, что потом такого тренера найти будет трудно, очень трудно.
И по чистой случайности Челси не может забить в чемпионате всем подряд.
Это случайности, джентльмены.
Дайте мужику работать.