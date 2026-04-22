«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»

Шервуд: Росеньор не выйдет сухим из воды.

Экс-игрок сборной Англии Тим Шервуд считает, что Лиэм Росеньор не останется на посту тренера «Челси».

Накануне лондонский клуб проиграл «Брайтону » (0:3), продлив серию поражений в АПЛ до 5 матчей.

«Их переиграли по всем статьям: тактически, в построении атак, во владении мячом, в игре без мяча. Это была команда, где каждый играл сам за себя. Никакого духа, никакого характера. Половина болельщиков «Челси» покинула стадион за 20 минут до конца матча.

Дело не только в мастерстве, но и в желании носить футболку. Это позор, что у «Брайтона» было столько свободного пространства. В перерыве Росеньор изменил ситуацию, но он должен был отреагировать раньше.

Мне не нравится это говорить, но у «синих» пораженческое настроение. Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера. «Челси » — это клуб, находящийся на стадии развития», – сказал Шервуд.