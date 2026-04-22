  • «Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
15

«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»

Экс-игрок сборной Англии Тим Шервуд считает, что Лиэм Росеньор не останется на посту тренера «Челси».

Накануне лондонский клуб проиграл «Брайтону» (0:3), продлив серию поражений в АПЛ до 5 матчей.

«Их переиграли по всем статьям: тактически, в построении атак, во владении мячом, в игре без мяча. Это была команда, где каждый играл сам за себя. Никакого духа, никакого характера. Половина болельщиков «Челси» покинула стадион за 20 минут до конца матча.

Дело не только в мастерстве, но и в желании носить футболку. Это позор, что у «Брайтона» было столько свободного пространства. В перерыве Росеньор изменил ситуацию, но он должен был отреагировать раньше.

Мне не нравится это говорить, но у «синих» пораженческое настроение. Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера. «Челси» — это клуб, находящийся на стадии развития», – сказал Шервуд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
«Челси» — это клуб, находящийся на стадии развития», – сказал Шервуд.

Прямо сейчас Челси находится скорее на стадии деградации. Хотя главную задачу на сезон они выполнили - избавились от Марески. А то с ним, ней дай Бог, в Лигу Чемпионов бы ещё пробились.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Мареска в декабре шел в таком темпе, что никакой ЛЧ точно бы не было
Сеньор выйдет с миллионами компенсации и поедет тренить Лестер
П.С да упокой лисьи души
Ответ Максим Макеев
Почему Клейстер именно ?
Могут вернуть в Страсбург, если захотят - одна команда
Тут дело даже не в Росеньоре, который очевидно не подходит по опыту и навыкам для Челси. А в тех кто его пригласил, назначил, а до этого уволил Мареску за то, что тот просил нормального защитника в ТО и начал критиковать трансферы. Политика купли-продажи молодых футболистов превратилась в конвеер неликвидных тумба-юмб, бабки крутятся, а вот результат на лицо.
До чего довели Челси, карма за то как поступили с Абрамовичем. Человек по сути сделал буст всему английскому футболу. Первый начал сюда вкладываться по крупному.
Росиньора где они нашли, да еще контракт на 5 лет дали? Половая тряпка какая-то
Ответ MR1979
Зато Порт Вейл недавно обыграли 7:0 💪🏻 При Мареске такого не было 😄
Ответ MR1979
Вы внук этого Абрамовича ? Тоже из Португалии ?
Это всё расисты выигрывают и выигрывают, вот сволочи. Не дают достойнейшему тренеру из гетто стать Великим
Сначала владельцы Челси покупали перспективных молодых игроков, а потом в дело пошли тренеры... ну пожинайте плоды вашей великолепной стратегии
Не надо менять тренера.
Его методы лично мне симпатичны.
Считаю, надо избавиться от игроков, но тренера оставить.
Дело в том, что потом такого тренера найти будет трудно, очень трудно.
Я утверждаю, что это случайность, что Страсбург после ухода этого замечательного во всех отношениях тренера, поиграла всего трижды в 13 матчах, подправил дела в чемпионате, выбил Майнц громко, вышел а полуфинал Еврокубка ...
И по чистой случайности Челси не может забить в чемпионате всем подряд.
Это случайности, джентльмены.
Дайте мужику работать.
Ну почему же не выйдет. Неустойка за 5 лет и с улыбкой как Аморим поедет греться на море :))
