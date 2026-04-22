Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» в ответном матче и выбыл

В Кубке Португалии проходят ответные матчи 1/2 финала.

В ответных матчах 1/2 финала Кубка Португалии в среду «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и выбыл, в четверг «Торреенсе» сыграет дома с «Фафи».

Кубок Португалии

1/2 финала

Ответные матчи

Кубок. Полуфинал
22 апреля 19:45, Эштадиу до Драгау
Порту
Второй тайм
0 - 0
1.08xG0.49
0′
Спортинг
90’
+6’
Мангаш
Варела
89’
Варела
89’
Варела
87’
83’
Руй Силва
Кошта   Фофана
80’
80’
Араухо   Мангаш
80’
Кенда   Педру Гонсалвеш
79’
Тринкау   Гильерме
Вейга   Мора де Карвалью
71’
Гюль   Моффи
71’
Петушевски   Пепе Акино
71’
Тиаго Силва   Варела
58’
Беднарек
57’
51’
Юлманд   Даниэл Браганса
2тайм
Перерыв
Вейга
44’
34’
Юлманд
Росарио
22’
11’
Инасиу   Дебаст
Фарьоли
10’
Порту
Диогу Кошта, Кивер, Тиаго Силва, Беднарек, Кошта, Вейга, Росарио, Фрохольдт, Петушевски, Гюль, Виллиам Гомес
Запасные: Кошта, Петушевски, Моура, Тиаго Силва, Прпич, Сайнс, Вейга, Гюль, Клаудиу Рамуш
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Куарежма, Морита, Юлманд, Кенда, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Инасиу, Юлманд, Кенда, Жоау Виржиния, Ваяннидис, Нел, Кочорашвили, Араухо, Тринкау
Подробнее

Первый матч: 0:1

Кубок. Полуфинал
23 апреля 19:45, Campo Manuel Marques
Торреенсе
Не начался
Фафи

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Португалии

Очень надеюсь что сопернику поплывут после поражения в дерби и драконы их прикончат!
