  • Чемпионат Франции. «ПСЖ» разгромил «Нант» – 3:0. Хвича сделал дубль, Сафонов провел весь матч
39

«ПСЖ» победил «Нант» – 3:0.

«ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Нант» (3:0) в перенесенном матче 26-го тура Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хвича Кварацхелия на 13-й минуте открыл счет с пенальти. Дезире Дуэ забил на 38-й. На 50-й Хвича сделал дубль.

Чемпионат Франции

Перенесенный матч 26-го тура

Лига 1 Франция. 26 тур
22 апреля 17:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
3 - 0
2.17xG0.88
Нант
80’
Аблин   Эль-Араби
79’
Акапандье   Авазьем
73’
Лепенан   Дефф
Кварацхелия   Мбайе
65’
Дембеле   Барколя
65’
65’
Мохамед   Ганаго
65’
Леру   Ассумани
Заир-Эмери   Меюлю
60’
Хакими   Люка Эрнандес
60’
Жоау Невеш   Фабиан Руис
60’
  Кварацхелия
50’
46’
Гильбер
Забарный
41’
  Д. Дуэ
37’
Заир-Эмери
35’
  Кварацхелия
13’
ПСЖ
Сафонов, Забарный, Маркиньос, Заир-Эмери, Хакими, Дро Фернандес, Бералдо, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Хакими, Дембеле, Гонсалу Рамуш, Жоау Невеш, Кварацхелия, Шевалье, Пачо
Нант:
Антони Лопеш, Мачадо, Акапандье, Коцца, Юссеф, Гильбер, Леру, Сиссоко, Лепенан, Аблин, Мохамед
Запасные: Аблин, Лепенан, Радакович, Гирасси, Мохамед, Леру, Карлгрен, Дукуре, Акапандье
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Какой же Хвича бист, какие быстрые ноги у него
Матвей хорошо отстоял.
Спасибо за краткий обзор. За этим сюда и зашел.
Именно за этим комментом я сюда пришел. Спасибо, добрый человек!
Дубль Кварадонна
Кварадона просто лютый топарь!
Хвича набирает форму под конец сезона, в самый важный отрезок.
Надо выпускать второй состав.игры каждые три дня.впереди лч. Думаю гений Энрике знает что делать))
Как всегда какой-то конечный андон ставит минус болелам ПСЖ, видать сильно обидели его парижане)
Фанатки бавар проекта бегают))у них игра они тут ждут коммы чтоб заминусить.забавные
Будет круто если Хвича станет штатным пенальтистом.
У Моти с Баварией важные матчи, конечно. В том сезоне после ошибки именно с Баварией на спад пошло. Сейчас утвердит за собой номер 1. ПСЖ должны проходить, у Баварии против серьезной атаки дыры в обороне.
Мотя знал что офсайд из-за этого и пропустил
Ну хорошо если так
