Чемпионат Франции. «ПСЖ» разгромил «Нант» – 3:0. Хвича сделал дубль, Сафонов провел весь матч
«ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Нант» (3:0) в перенесенном матче 26-го тура Лиги 1.
Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хвича Кварацхелия на 13-й минуте открыл счет с пенальти. Дезире Дуэ забил на 38-й. На 50-й Хвича сделал дубль.
Перенесенный матч 26-го тура
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Что делать с Челестини?8371 голос
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же Хвича бист, какие быстрые ноги у него
Матвей хорошо отстоял.
Спасибо за краткий обзор. За этим сюда и зашел.
Именно за этим комментом я сюда пришел. Спасибо, добрый человек!
Дубль Кварадонна
Кварадона просто лютый топарь!
Хвича набирает форму под конец сезона, в самый важный отрезок.
Надо выпускать второй состав.игры каждые три дня.впереди лч. Думаю гений Энрике знает что делать))
Как всегда какой-то конечный андон ставит минус болелам ПСЖ, видать сильно обидели его парижане)
Фанатки бавар проекта бегают))у них игра они тут ждут коммы чтоб заминусить.забавные
Будет круто если Хвича станет штатным пенальтистом.
У Моти с Баварией важные матчи, конечно. В том сезоне после ошибки именно с Баварией на спад пошло. Сейчас утвердит за собой номер 1. ПСЖ должны проходить, у Баварии против серьезной атаки дыры в обороне.
Мотя знал что офсайд из-за этого и пропустил
Ну хорошо если так
Квара в огне
