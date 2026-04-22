«Спартак» сейчас раскрепощен: устроит настоящую феерию и обыграет «Краснодар». Наумов о матче 26-го тура
Николай Наумов дал прогноз на матч Мир РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
Игра 26-го тура пройдет в четверг в Москве.
— «Спартак» сможет что‑то противопоставить «Краснодару»?
— Здесь будет очень интересно. Полагаю, «Спартак» устроит настоящую феерию и обыграет краснодарцев. У «быков» сейчас очень сложное положение. Есть и травмированные к тому же. И психологически сложно.
«Спартак» же сейчас раскрепощен, он выиграет с разницей в один, а то и в два мяча, — сказал бывший президент «Локомотива».
Что делать с Челестини?3179 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
