«Динамо» проиграло «Рубину» дома – 0:1. Сиве забил на 19-й

«Динамо» уступило «Рубину» – 0:1.

«Динамо» проиграло «Рубину» (0:1) в 26-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВТБ Арене».

Жак Сиве открыл счет на 19-й минуте, его гол стал победным.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
22 апреля 16:45, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
0 - 1
0.84xG1.41
Рубин
Матч окончен
87’
Рожков   Нижегородов
87’
Сааведра   Кабутов
77’
Сиве   Моторин
Бителло   Бабаев
74’
68’
Безруков   Кузяев
68’
Грипши   Кузнецов
Ан. Миранчук   Сергеев
64’
Фомин   Чавес
64’
Гладышев   Артур
52’
Глебов   Маринкин
52’
2тайм
Перерыв
Маричаль
42’
26’
Мальдонадо
19’
  Сиве
Динамо
Лещук, Скопинцев, Рикардо, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Бителло, Ан. Миранчук, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Фомин, Расулов, Кудравец, Бителло, Гладышев, Зайдензаль, Осипенко, Глебов, Балахонов, Окишор, Ан. Миранчук, Майсторович
1тайм
Рубин:
Ставер, Мальдонадо, Вуячич, Лобов, Рожков, Сааведра, Ходжа, Арройо, Безруков, Грипши, Сиве
Запасные: Рожков, Грипши, Сиве, Васильев, Зотов, Безруков, Кеняйкин, Грицаенко, Иванов, Сааведра, Нигматуллин, Юкич
Лещук красава. Лицом поторговал, дождался пока мяч игрок Рубина обработает и решил что вот щас ПОРА! Дурень ###
Ответ Пашка Донофф
Лещук красава. Лицом поторговал, дождался пока мяч игрок Рубина обработает и решил что вот щас ПОРА! Дурень ###
Так он не вратарь, а путешественник по штатам
Лещук осел!!!!чего стоял то?
Думаю до свидания Гусев после этого сезона!!!!так ставя игру,нафиг он нужен
Ответ fedos_fox@icloud.com
Думаю до свидания Гусев после этого сезона!!!!так ставя игру,нафиг он нужен
Если вдруг кубок зацепит (5-10%), то не могут не оставить
Ответ NoN
Если вдруг кубок зацепит (5-10%), то не могут не оставить
С такой игрой,кубок зацепить это что-то из рода не может быть!!!он двух вратарей хороших держит в замене,а выпустил дерево!!!
Я смотрю Динамо прям фулл хаус собрало😅
И легенда Карасев в поле и топарь Левников на ВАР. Походу весело будет
Ответ Пашка Донофф
Я смотрю Динамо прям фулл хаус собрало😅 И легенда Карасев в поле и топарь Левников на ВАР. Походу весело будет
И снег наметал как не в себя буквально вчера)
Ответ Пашка Донофф
Я смотрю Динамо прям фулл хаус собрало😅 И легенда Карасев в поле и топарь Левников на ВАР. Походу весело будет
Не то слово, как весело будет, победы нам.
Спасибо Гусеву за уже третий или четвертый ужасный матч!!!просто тихий ужас,что на поле творится,одни ошибки,пас дать не могут!!!их дома держать что ли и тренироваться не дают
Гусев издевается,опять чудит с составом…наиграй ты один хотя бы,чего творит то,Глебов бесполезный на поле,Миранчук тяжёлый в центре,пипец….ну хотя бы Осипенко нет,но Лещук на воротах это уже страшно
Ощущение,что если будет ничья,то можно радоваться!!!совсем Динамо не хочет играть
А где-то Личка пьет пиво и улыбается!!!Спасибо Руководству Динамо за провал сезона полностью!!!
Опять Лещук в составе, да сколько ж можно?!
Ответ Андрей Парчинский
Опять Лещук в составе, да сколько ж можно?!
Опять двуху пустит.
