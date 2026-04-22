Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Пропущенные голы были неприемлемы. Это не про тактику, а про желание и дух»

Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: это не про тактику, а про желание и дух.

Тренер «Челси » Лиэм Росеньор оценил поражение от «Брайтона » (0:3) в АПЛ .

«Я очень зол. Я всегда говорю о том, что вижу, и это было неприемлемо. Пропущенные голы были неприемлемы, и за это я должен признать свою вину.

Я буду оценивать команду, отдельных игроков, команду, которой я могу доверить выполнение базовых футбольных вещей, а мы не должны говорить об азах игры на этом уровне. Это то, к чему мы должны адаптироваться очень быстро.

Сегодня было не про тактику, а про желание, дух, мужество, и я не увидел этого в достаточной мере. Это было далеко не достаточно хорошо, и нам нужно прибавлять в этом», – сказал Росеньор.