  • Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Пропущенные голы были неприемлемы. Это не про тактику, а про желание и дух»
31

Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Пропущенные голы были неприемлемы. Это не про тактику, а про желание и дух»

Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: это не про тактику, а про желание и дух.

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор оценил поражение от «Брайтона» (0:3) в АПЛ.

«Я очень зол. Я всегда говорю о том, что вижу, и это было неприемлемо. Пропущенные голы были неприемлемы, и за это я должен признать свою вину.

Я буду оценивать команду, отдельных игроков, команду, которой я могу доверить выполнение базовых футбольных вещей, а мы не должны говорить об азах игры на этом уровне. Это то, к чему мы должны адаптироваться очень быстро.

Сегодня было не про тактику, а про желание, дух, мужество, и я не увидел этого в достаточной мере. Это было далеко не достаточно хорошо, и нам нужно прибавлять в этом», – сказал Росеньор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Нужно еще поленьев на 1 миллиард
Бельский надеюсь в трауре ?)
Надеюсь в следующем сезоне пойдут по стопам ТТХ.
Бельский надеюсь в трауре ?) Надеюсь в следующем сезоне пойдут по стопам ТТХ.
Бельский просто продаёт надежду, картинку того, как все будет хорошо у Челси, а сам на эти деньги катается по миру и ходит по барам) Короче рубит мани на сообществе Челси.
Бельский просто продаёт надежду, картинку того, как все будет хорошо у Челси, а сам на эти деньги катается по миру и ходит по барам) Короче рубит мани на сообществе Челси.
Это называется работа!
В общем не тренер, а игроки плохие
За пару месяцев потерять почти все шансы на хоть какие-то еврокубки, хорош тренер.
За пару месяцев потерять почти все шансы на хоть какие-то еврокубки, хорош тренер.
Как бы серия из матчей с 2 победами в 9 матчах началась ещё при Юмореске. Кто-то реально думает, что итальянец кардинально лучше бы справился?
За пару месяцев потерять почти все шансы на хоть какие-то еврокубки, хорош тренер.
Ну если астон вилла выиграет ле, а челси займёт 6 место можно даже в лч попасть )) но это если. Плюс ле через кубок или саму лигу
Так бывает, когда приглашаешь тренировать неопытного аниматора.
Вспомнилось видео, где парень говорит, что команда играла плохо, а вратарь отличный, намекая на себя)
Я смотрел на его Страсбур, такая же игра была у его команды, даже выйти не могли на чужую половину поля. Вот вам и тренеришка. Багаж Мареска улетучился, тут нужен титан на тренера, но с приходом Боули Челси никогда не увидит именитого тренера у руля.
Какой к чёрту дух? Дух был у Дрогба, Лэмпарда, Чеха и остальных против Баварии без тренера в финале ЛЧ. Что он хочет от этих детей с тонкой душевной организацией?
Лиам такой наивный малый.
Где этого Росинанта вообще откопали? Кто, он, откуда, за какие заслуги? Игрок был дермо, и как тренер ничем себя не прославил. Я даже не задаю вопрос как ему доверили большой клуб, я спрашиваю, в руководстве Челси КАК ВООБЩЕ УЗНАЛИ о его существовании впринципе?! 0_0
Сеньорик уже перешёл к стратегии спасения резюме: он не виноват, просто бездарей никто не может тренировать. Ждём финальный штрих в лице наезда на Эгбали
Росеньор про 0:3: «Челси» просто отдавал мяч «Брайтону». Можно говорить о недостатке уверенности, но я не хотел бы это делать»
сегодня, 02:21
Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. «Челси» олицетворяет борьбу, волю – с «Брайтоном» этого не было. Мне больно, я в оцепенении»
вчера, 23:06
«Челси» пропустил в 12 матчах АПЛ подряд, сухих игр нет с января. Более длинная серия была только в сезоне-1996/97
вчера, 22:41
