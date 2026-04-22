«Атлетико» проиграл «Эльче» в гостях – 2:3. Андре Силва и Гонсалес сделали дубли, Альмаду удалили

«Эльче » дома победил «Атлетико » (3:2) в 33-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Мартинес Валеро».

Николас Гонсалес открыл счет на 10-й минуте. Давид Аффенгрубер забил ответный мяч на 18-й. Тьяго Альмада был удален с поля на 30-й минуте, а Андре Силва реализовал назначенный за этот фол пенальти. Гонсалес на 36-й стал автором дубля. Силва на 78-й также забил свой второй мяч.

Ла Лига Испания. 33 тур 22 апреля 17:00, Мартинес Валеро Эльче Завершен 3 - 2 2.78 xG 1.13 Атлетико Матч окончен Петро Бигас 82’ Андре Силва

75’ Рафа Мир А. Родригес 67’ Мартим Нету Сепеда 67’ Моренте Хосан 67’ 62’ Варгас Барриос 62’ Алекс Баэна Симеоне 62’ Мендоса Гризманн Сангаре Виктор Чуст 60’ 46’ Диас дель Ромо Пубиль 46’ Ле Норман Молина 2 тайм Перерыв Сангаре 45’ +4’ Фебас 45’ +4’ 38’ Диас дель Ромо 36’ Лангле 34’ Н. Гонсалес

Андре Силва

33’ 30’ Альмада Аффенгрубер

18’ 10’ Н. Гонсалес

Эльче Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Мартим Нету, Фебас, Вильяр, Валера, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир Запасные: Форт, Пенья, Редондо, Моренте, Рафа Мир, Дональд, де Сантьяго, Петро, Сангаре, Мартим Нету, Итурбе, Педроса 1 тайм Атлетико: Облак, Лангле, Ле Норман, Диас дель Ромо, Боньяр, Варгас, Мендоса, Кардозо, Н. Гонсалес, Альмада, Алекс Баэна Запасные: Варгас, Муссо, Пурич, Сьерра, Мендоса, Алекс Баэна, Мартинес, Белаид, Miguel Llorente Cubo, Ле Норман, Диас дель Ромо, Морсильо

