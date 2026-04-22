  «Атлетико» проиграл «Эльче» в гостях – 2:3. Андре Силва и Гонсалес сделали дубли, Альмаду удалили
7

«Атлетико» проиграл «Эльче» в гостях – 2:3. Андре Силва и Гонсалес сделали дубли, Альмаду удалили

«Эльче» дома победил «Атлетико» (3:2) в 33-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Мартинес Валеро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Николас Гонсалес открыл счет на 10-й минуте. Давид Аффенгрубер забил ответный мяч на 18-й. Тьяго Альмада был удален с поля на 30-й минуте, а Андре Силва реализовал назначенный за этот фол пенальти. Гонсалес на 36-й стал автором дубля. Силва на 78-й также забил свой второй мяч.

Ла Лига Испания. 33 тур
22 апреля 17:00, Мартинес Валеро
Эльче
3 - 2
2.78xG1.13
Атлетико
Петро   Бигас
82’
  Андре Силва
75’
Рафа Мир   А. Родригес
67’
Мартим Нету   Сепеда
67’
Моренте   Хосан
67’
62’
Варгас   Барриос
62’
Алекс Баэна   Симеоне
62’
Мендоса   Гризманн
Сангаре   Виктор Чуст
60’
46’
Диас дель Ромо   Пубиль
46’
Ле Норман   Молина
2тайм
Перерыв
Сангаре
45’
+4’
Фебас
45’
+4’
38’
Диас дель Ромо
36’
Лангле
34’
  Н. Гонсалес
  Андре Силва
33’
30’
Альмада
  Аффенгрубер
18’
10’
  Н. Гонсалес
Эльче
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Мартим Нету, Фебас, Вильяр, Валера, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Форт, Пенья, Редондо, Моренте, Рафа Мир, Дональд, де Сантьяго, Петро, Сангаре, Мартим Нету, Итурбе, Педроса
1тайм
Атлетико:
Облак, Лангле, Ле Норман, Диас дель Ромо, Боньяр, Варгас, Мендоса, Кардозо, Н. Гонсалес, Альмада, Алекс Баэна
Запасные: Варгас, Муссо, Пурич, Сьерра, Мендоса, Алекс Баэна, Мартинес, Белаид, Miguel Llorente Cubo, Ле Норман, Диас дель Ромо, Морсильо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
что то фанов матрасов тут не видно:)
Они будут на ветке Барселона - Сельта.

Но есть ньюанс, они болеть будут за Сельту
По той же логике ты тут?))
Ну это приз Пушкаша
Туда ему и дорога.
