Баринов о ЦСКА: «К Торопу каждую игру подхожу и говорю, что сыграем на ноль. Но не получается»

Баринов оценил серию ЦСКА из 12 матчей с пропущенными голами.

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после ничьей с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ высказался о том, что армейцы пропускают голы в 12 матчах подряд.

— Какое отношение у команды к тому, что ЦСКА в 2026 году не может сыграть на ноль? Обсуждаете это?

— Когда Игорь [Акинфеев ] на воротах, часто обсуждаем это. Но Слава Тороп на этом акцент не делает. Конечно, хочется играть на ноль. Я к Славе каждую игру подхожу и говорю, что сегодня сыграем на ноль. Но не получается.

— В матче с «Ростовом» центр поля был непривычным для ЦСКА — без Кисляка и Глебова. Какие установки в связи с этим были перед матчем?

— Больше играть на атаку и контролировать контратаки «Ростова». Ничего непривычного не было. В каких‑то играх меня не бывает на этой позиции, в каких‑то — кого‑то другого, – сказал Баринов.