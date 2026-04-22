Баринов о ЦСКА: «К Торопу каждую игру подхожу и говорю, что сыграем на ноль. Но не получается»

Баринов оценил серию ЦСКА из 12 матчей с пропущенными голами.

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после ничьей с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ высказался о том, что армейцы пропускают голы в 12 матчах подряд.

— Какое отношение у команды к тому, что ЦСКА в 2026 году не может сыграть на ноль? Обсуждаете это?

— Когда Игорь [Акинфеев] на воротах, часто обсуждаем это. Но Слава Тороп на этом акцент не делает. Конечно, хочется играть на ноль. Я к Славе каждую игру подхожу и говорю, что сегодня сыграем на ноль. Но не получается.

— В матче с «Ростовом» центр поля был непривычным для ЦСКА — без Кисляка и Глебова. Какие установки в связи с этим были перед матчем?

— Больше играть на атаку и контролировать контратаки «Ростова». Ничего непривычного не было. В каких‑то играх меня не бывает на этой позиции, в каких‑то — кого‑то другого, – сказал Баринов.

Может перестанешь подходить в Торопу и тогда сыграет он на ноль?
Тебя прокляли в Локо.
Ответ igor.igorev
Не удивлюсь если он во время игры подбегает к Торопу и говорит "мы не пропустим, мы не пропустим!"
Ответ Рома Михалев
А к аргентинскому полену Гонду подбегает и говорит, ты забьёшь, ты забьёшь.
А болельщикам Локо, в интервью говорил, что останешься до конца сезона😂
Балабол ты, Димка.
Димон легенда цска
Ответ Спартак сила
Хоть не ломает никого пока и на том спасибо )
Хорошо он придумал, кстати, теперь Локо выше ЦСКА. А зимой казалось, что кони будут претендовать на золото. Красиво получилось
Ответ Once a Blue always a Blue
"зимой казалось, что кони будут претендовать на золото"
это казалось только потому, что болельщики ЦСКА почему-то в это сильно поверили и в каждой новости про ЦСКА и РПЛ в комментах это писали
Ответ sashka.loker
Не они поверили,что в Зените идиоты и меняют "топового нападающего",на "русское полено"🤭
И даже тут действия Баринова прямо противоречат его словам)
Тороп, обещаю, сегодня на ноль сыграем..........спереди.
А потом обрезает неловким выносом головы, не помню с кем уже.
От этого "лидера раздевалки" вреда гораздо больше, чем пользы
Иудушка, а может дело в твоей игре.
Сдается мне что Баринова образца Локомотива мы больше не увидим, а в команде будет теперь баласт из зииних трансферов, одна надежда на Гонду
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Он всегда такой был
Ответ Иван Висс
До крестов хорош был, потом один норм матч 5-6 и по скорости просел
