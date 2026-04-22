  «Локомотив» и «Зенит» голов не забили – 0:0. Комличенко на 99-й не реализовал пенальти за попадание мяча в руку Дивееву
«Локомотив» и «Зенит» голов не забили – 0:0. Комличенко на 99-й не реализовал пенальти за попадание мяча в руку Дивееву

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Николай Комличенко на 99-й минуте не забил с пенальти, назначенного после ВАР за попадание мяча в руку Игоря Дивеева.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
22 апреля 16:45, РЖД Арена
Локомотив
0 - 0
1.77xG0.46
Зенит
Пруцев
90’
+10’
Комличенко
90’
90’
+8’
Джон
90’
+6’
Нино
90’
+3’
Дивеев
Комличенко
90’
+2’
89’
Дркушич   Кондаков
89’
Луис Энрике   Джон
Морозов
89’
Фассон   Ненахов
84’
75’
Дуран
Карпукас   Вера
74’
Бакаев   Пиняев
74’
72’
Вендел
Воробьев   Комличенко
69’
64’
Соболев   Дуран
58’
Глушенков   Мостовой
58’
Дуглас Сантос   Вега
Руденко   Чевардин
46’
2тайм
Перерыв
40’
Глушенков
Батраков
38’
Руденко
32’
8’
Дуглас Сантос
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Воробьев, Годяев, Руденко, Бакаев, Ньямси, Салтыков, Сарвели, Карпукас, Лантратов, Погостнов, Фассон, Тимофеев
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Горшков, Дркушич, Глушенков, Москвичев, Адамов, Караваев, Дуглас Сантос, Луис Энрике, Соболев, Алип, Латышонок, Ерохин
Первый раз за хрен знает сколько времени решил посмотреть.
Чердак уже минут 5 говорит про какую-то сборную Финляндии. Чёт он совсем поплывший.
Ответ Alex Tarakanoff
Как там поживает газпромовский админресурс, интересно?
Ответ Goldstream
Лучше всех... Процветает
Не люблю зенит но Бл какой это к черту пенальти ?😂😂😂😂
Ответ Ilya Kozaev
Комментарий скрыт
Ответ Ilya Kozaev
Админресурс.
Пришлось убавить звук, когда Черданцев начал сравнивать полузащиту Локомотива с полузащитой ПСЖ
Ответ Эдуардо Силва
Легенда
Ответ Эдуардо Силва
Черданцев конечно это атас
Позорный комментарий Черданцева хуже левой пенки!
Ну это смешно конечно такие пенки ставить. Краснодарское судейство
Ответ s_kapa
Комментарий скрыт
Ответ s_kapa
Или Локомотивское?
Какой же унылый Зенит, какой же унылый физрук Зенит. У него даже 20-летний Педро играет в пешеходный ветеранский футбол как будто ему 50 лет. Какие он даёт вообще установки? Это нечто полное.
Ответ Владислав88
Потеряешь мяч - сядешь на лавку. Что-то такое
Ответ Владислав88
Комментарий скрыт
Болею за Локо , но разве это пенальти ? Еще и красная ? Мяч даже если задел ,траекторию ведь не менял
Ответ Islam5550
А там что ИИ работает и определяет траекторию???
Ответ Islam5550
Нам такие пенальти не нужны, Комличенко, похоже, тоже. Футбол не пойми во что превратили своими правилами.
Есть еще вопросы по тому, у кого админресурс? Краснодар в волейбол играл - ничего. Тут микрокасание разглядели.
Ответ PlamBEER_
Я правильно понимаю, что не судьи у нас убогие, а Галицкий каким-то образом оказался влиятельнее, чем Газпром, Лукойл и РЖД вместе взятые?)
Ответ alexromanov
Ничего ты не понимаешь
Как же Черданцев ипотечно зависим от Газпрома.
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Так пенальти липовый, в чём вопрос?)
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Дааа, крики Жоры-ипотеки бесценны 🤣
Опять админресурс Зенит тащит ну что ты будешь делать
