  • Лига PARI. «Урал» победил «Торпедо», «Ротор» обыграл «Родину», «Факел» поделил очки с «Шинником»
Лига PARI. «Урал» победил «Торпедо», «Ротор» обыграл «Родину», «Факел» поделил очки с «Шинником»

В Лиге PARI прошли матчи 30-го тура.

В 30-м туре Лиги PARI «Урал» победил «Торпедо» (2:0), «Ротор» выиграл дома у «Родины» (2:0), «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Шинником» (2:2). 

Лига PARI

30-й тур

Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 13:00,
Спартак Кострома
Завершен
3 - 0
СКА Хабаровск
Матч окончен
Назаренко   Мещеряков
89’
Гогич   Садов
89’
83’
Алкалде   Улезко
Хубаев   Чурсин
80’
Калмыков   Рубцов
79’
  Назаренко
77’
Жилмостных
71’
71’
Ильев   Гурбан
Уридия   Пантелич
70’
Тарасов
67’
57’
Кожемякин
48’
Гребенкин   Янов
48’
Брагин   Глотов
48’
Емельянов   Алиев
2тайм
Перерыв
  Калмыков
37’
30’
Гребенкин
  Назаренко
14’
Спартак Кострома
Гайдаш, Жилмостных, Тарасов, Супранович, Гогич, Хубаев, Енин, Назаренко, Игнатьев, Калмыков, Уридия
Запасные: Чиканчи, Чупаев, Боков, Лях, Гогич, Хубаев, Калмыков, Уридия, Бугриев, Киселев, Назаренко, Саппа
1тайм
СКА Хабаровск:
Кузнецов, Гребенкин, Кожемякин, Плиев, Ильев, Алейников, Емельянов, Анисимов, Носков, Брагин, Алкалде
Запасные: Емельянов, Имамов, Ильев, Мухин, Гаглоев, Тур, Гребенкин, Брагин, Прищепов, Алкалде, Вшивков
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 14:00,
Волга Ульяновск
Завершен
2 - 1
Чайка
Матч окончен
90’
+4’
Криушичев
89’
  Криушичев
84’
Соколов   Криушичев
  Яковлев
83’
79’
Гузиев   Гапеев
Багателия   Воронин
78’
Фольмер   Умников
78’
Красильниченко
74’
Каменщиков   Яковлев
67’
Гершун   Мурза
67’
48’
Червяков   Посмашный
47’
Джебов   Гуляев
46’
Роспутько   Чобанов
2тайм
Перерыв
42’
Гапечкин
41’
Джебов
Хабибуллин   Ибрагимов
39’
Костин
26’
19’
Соколов
  Фольмер
14’
6’
Роспутько
Волга Ульяновск
Тихий
Запасные: Умников, Багателия, Бабурин, Еремеев, Хабибуллин, Ковалев, Новиков, Воронин, Фольмер, Костин, Рахманов, Рахманов, Руденко, Яковлев, Ибрагимов, Касьянов, Каменщиков, Довгаль, Красильниченко, Гершун, Мурза, Пшенников
1тайм
Чайка:
Запасные: Фадеев, Павлов, Гапечкин, Гузиев, Маслов, Никитенков, Роспутько, Крутовских, Петин, Придава, Чобанов, Гапеев, Джебов, Гердт, Гуляев, Криушичев, Гагуа, Посмашный, Червяков, Иванов, Соколов, Пополитов, Библик
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 14:00,
Урал
Завершен
2 - 0
Торпедо
Ар. Мамин
Матч окончен
Железнов   Карапузов
78’
Иванисеня   Бондарев
77’
72’
Шитов   Апеков
Секулич   Морозов
72’
Ишков   Богомольский
72’
65’
Багиев   Калайда
54’
Багиев
49’
46’
Цыпченко   Каштанов
46’
Чурич   Юшин
46’
Берковский   Камара
2тайм
Перерыв
Секулич
34’
24’
Чурич
  Акбашев
22’
  Бегич
13’
Урал
Селихов, Ар. Мамин, Бегич, Итало, Железнов, Иванисеня, Сунгатулин, Малькевич, Ишков, Секулич, Акбашев
Запасные: Марков, Филипенко, Маргасов, Кузнецов, Опарин, Бардачев, Мосин, Железнов, Иванисеня, Ишков, Секулич
1тайм
Торпедо:
Солдатенко, Савичев, Иваньков, Гоцук, Роганович, Багиев, Чурич, Шитов, Уткин, Цыпченко, Берковский
Запасные: Москвичев, Багиев, Цыпченко, Шитов, Корец, Ищенко, Шевченко, Чурилов, Орехов, Бородин, Чурич, Берковский
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 14:00,
Уфа
Завершен
0 - 1
КАМАЗ
Матч окончен
Исаев   Хомуха
89’
86’
Аюкин   Давыдов
85’
Лайкин   Рощин
76’
Шамкин   Абдуллахи
Хабалов   Минатулаев
67’
Якуев   Агеян
67’
Агапов
67’
Кутин
66’
64’
Солодухин   Караев
54’
  Абдуллаев
46’
Ревазов   Султонов
2тайм
Липовой   Ахатов
45’
Перерыв
Юсупов
27’
Уфа
Беленов, Шляков, Кутин, Агапов, Хабалов, Исаев, Юсупов, Камилов, Липовой, Ортис, Якуев
Запасные: Хабалов, Исаев, Ломаев, Озманов, Перченок, Барановский, Майоров, Липовой, Якуев, Иванов, Троянов
1тайм
КАМАЗ:
Анисимов, Семенов, Маругин, Тананеев, Аюкин, Лайкин, Защепкин, Абдуллаев, Шамкин, Солодухин, Ревазов
Запасные: Лайкин, Долгополов, Дерюгин, Аюкин, Шамкин, Солодухин, Ревазов, Суханов, Устюгов, Коробов, Калистратов
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 14:30,
Сокол
Завершен
0 - 4
Енисей
Матч окончен
89’
  Погосов
88’
Надольский   Огиенко
Гурциев
84’
Мухин   Егорушкин
82’
Поярков   Рахматулин
81’
Лазарев   Костин
81’
79’
Мазурин   Печура
78’
Канаплин   Чуканов
78’
Окладников   Раткович
77’
  Погосов
72’
  Окладников
66’
Масловский   Гилязетдинов
Бутаев   Гурциев
63’
2тайм
Сасин   Кутовой
Перерыв
35’
  Окладников
Сокол
Крайков, Чуриков, Глойдман, Печенкин, Бутаев, Мухин, Поярков, Сасин, Лазарев, Голиянин, Пасевич
Запасные: Бутаев, Поярков, Лазарев, Левашов, Киреенко, Шпитальный, Мухин, Сасин, Ковачевич, Синяк
1тайм
Енисей:
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Цесь, Масловский, Батырев, Погосов, Надольский, Окладников, Канаплин, Мазурин
Запасные: Масловский, Окладников, Кенфак, Алиев, Хашкулов, Богатырев, Гюрджан, Надольский, Канаплин, Мазурин, Антипин, Зазвонкин
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 14:30,
Нефтехимик
Завершен
4 - 0
Черноморец
Матч окончен
86’
Чистяков   Жилкин
86’
Николаев   Суслов
Магомедов   Титов
84’
Бобер   Гвенетадзе
81’
Никитин   Шадринцев
81’
  Никитин
79’
  Шильцов
77’
Кокоев   Родин
74’
Мусалов   Валиахметов
74’
  Бобер
66’
65’
Жигулев
64’
Анциперов   Коновалов
64’
Антонов   Сутугин
Никитин
47’
45’
Тарба   Магомедов
2тайм
Перерыв
Кахидзе
45’
  Кокоев
18’
16’
Тарба
Нефтехимик
Голубев, Ситдиков, Толстопятов, Кахидзе, Мусалов, Бобер, Шильцов, Никитин, Кантария, Кокоев, Магомедов
Запасные: Кашинцев, Платонов, Машуков, Мусалов, Никитин, Кокоев, Моисеев, Бобер, Магомедов, Ширяев
1тайм
Черноморец:
Матюша, Николаев, Сыщенко, Чистяков, Антонов, Тарба, Морозов, Зарыпбеков, Анциперов, Жигулев, Хубулов
Запасные: Анциперов, Натабашвили, Тарба, Чистяков, Николаев, Антонов, Крачковский
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 16:00,
Ротор
Завершен
2 - 0
Родина
Матч окончен
90’
+6’
Мещанинов
  Давидян
90’
+3’
Бардыбахин
84’
82’
Сокол   Бессмертный
82’
Тимошенко   Гарибян
82’
Фищенко   Сиссоко
  Алиев
72’
Алиев
64’
Эльдарушев   Алиев
60’
Симонян   Давидян
60’
Азнауров   Родионов
60’
59’
Сокол
2тайм
Перерыв
Данилкин
42’
Покидышев
37’
Ротор
Запасные: Фомин, Давидян, Сафронов, Алиев, Чагров, Храмцов, Азнауров, Кайнов, Коротков, Макаров, Симонян, Данилкин, Сугробов, Покидышев, Хохлачев, Макаров, Родионов, Ципуштанов, Литвенок, Бардыбахин, Дадич, Трошечкин, Эльдарушев
1тайм
Родина:
Запасные: Бескибальный, Крижан, Сокол, Арсе, Сиссоко, Корян, Волков, Гарибян, Мещанинов, Мусаев, Дятлов, Егорычев, Тимошенко, Ушатов, Бессмертный, Бакаев, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Гогличидзе, Максименко, Айдаров, Свинов
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 16:00,
Факел
Завершен
2 - 2
Шинник
Матч окончен
85’
Бозов   Котин
85’
Миронов   Черный
Пуси   Турищев
82’
Гнапи
75’
  Нетфуллин
73’
65’
  Самойлов
  Гнапи
57’
54’
Порохов   Гонгапшев
Якимов   Магомедов
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Маляров
Якимов
12’
9’
Бозов
Факел
Обухов, Гапонов, Юрганов, Габараев, Тодорович, Гиоргобиани, Нетфуллин, Якимов, Багамаев, Гнапи, Пуси
Запасные: Моцпан, Абдоков, Беляев, Альшин, Фролкин, Якимов, Пуси, Журавлев, Черов, Симонов, Уридия
1тайм
Шинник:
Митров, Корнюшин, Лысцов, Бозов, Маляров, Голубев, Ланин, Галоян, Самойлов, Миронов, Порохов
Запасные: Никитин, Нафиков, Бозов, Косогоров, Порохов, Вамбольт, Миронов, Исмагилов, Карпов
Лига PARI (Первая лига). 30 тур
22 апреля 16:00,
Арсенал Тула
Завершен
0 - 0
Челябинск
Матч окончен
Горбунов   Богданец
86’
Раздорских   Гулиев
81’
Цараев   Алинви
81’
Азявин   Максимов
81’
73’
Гонгадзе   Эза
Исаенко
72’
69’
Гаджимурадов   Пушкарев
Обрывков   Плотников
46’
45’
Гатин   Н''Диайе
2тайм
Перерыв
Обрывков
39’
Арсенал Тула
Цулая, Пенчиков, Большаков, Пуцко, Исаенко, Брнович, Раздорских, Горбунов, Цараев, Азявин, Обрывков
Запасные: Попов, Горбунов, Соколов, Цараев, Азявин, Ботака-Иобома, Раздорских, Кармаев, Обрывков, Мелихов, Сангаре
1тайм
Челябинск:
Тусеев, Кочиев, Байтуков, Гатин, Гудков, Палкин, Кертанов, Гаджимурадов, Левин, Гонгадзе, Комиссаров
Запасные: Жиров, Гаджимурадов, Агаев, Гонгадзе, Голиков, Новиков, Русяев, Глухов, Гатин, Жамалетдинов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Главный "бой" вечера - игра в Волгограде: "Ротор Родина-Мать" против просто "Родины". В основном карде "Факел" & "Шинник", "Урал" &. "Торпедо". Остальные в прелиме.
Гении из ФНЛ поставили ВСЕ матчи в один день и почти в одинаковое время

Это надо уметь, эту лигу и так смотрят пару шизов и персональные болельщики клубов, а так вообще никто не увидит за тур больше двух матчей в лайфе
такое ощущение, решающий тур получается для Волги, по части выживания и гарантии места на след.сезон
Ответ oldrocker
такое ощущение, решающий тур получается для Волги, по части выживания и гарантии места на след.сезон
Волга даже Хабаровск умудрилась обогнать.

Саратов уже официально вылетает.
Ответ O.Nikitin
Волга даже Хабаровск умудрилась обогнать. Саратов уже официально вылетает.
Самое главное - Черноморец проиграл. Ну и Уфа и Торпедо на всякий случай тоже)
Впереди в том числе домашний матч с Соколом, которому уже ничего не надо
Можете кидать в меня тапками, но очень тухлый запах идет матча Урал-Торпедо. Солдатенко изображает игру во вратаря. Даже не дергается на удары. В атаке принимаются в концовке самые нелепые и неточные решения. И вообще очень много вопросов.
"Урал" вполне 4мяча мог забить в первом тайме; хотя игра в атаке во второй половине тайма , массой неточных передач, несколько смазала общую картину . У "Торпедо" были неплохие подходы, пару-тройку моментов на гол имели место быть, но не срослось.
Как неплох был "Урал" а первом тайме, так и безликим во втором. Ничего не меняется, не хотят играть; хоть кого приглашай.
после классного матча в Воронеже , Родине очень тяжело даются моменты!
Ответ Дмитрий Калашников
после классного матча в Воронеже , Родине очень тяжело даются моменты!
Вообще потеряли остроту в атаке. К 0-0 всё идёт.
как же был близок тур без нулевых ничьих
