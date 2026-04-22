Росеньор про 0:3: «Челси» просто отдавал мяч «Брайтону». Можно говорить о недостатке уверенности, но я не хотел бы это делать»
Тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался после поражения от «Брайтона» (0:3) в АПЛ.
«Мы пропустили ужасный гол, можно было легко сыграть головой – не получилось. Но то, что предшествовало голу, расстроило меня еще больше.
Думаю, было четыре-пять эпизодов, когда мы могли проявить смелость и мастерство, забрать мяч и играть. Но мы просто отдавали мяч «Брайтону».
Можно говорить о недостатке уверенности или о том, что результаты не в нашу пользу, но я не хотел бы это делать. И никогда бы не хотел», – сказал Росеньор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
