Росеньор про 0:3: «Челси» просто отдавал мяч «Брайтону». Можно говорить о недостатке уверенности, но я не хотел бы это делать»

Росеньор про 0:3: «Челси» просто отдавал мяч «Брайтону».

Тренер «Челси » Лиэм Росеньор высказался после поражения от «Брайтона » (0:3) в АПЛ .

«Мы пропустили ужасный гол, можно было легко сыграть головой – не получилось. Но то, что предшествовало голу, расстроило меня еще больше.

Думаю, было четыре-пять эпизодов, когда мы могли проявить смелость и мастерство, забрать мяч и играть. Но мы просто отдавали мяч «Брайтону».

Можно говорить о недостатке уверенности или о том, что результаты не в нашу пользу, но я не хотел бы это делать. И никогда бы не хотел», – сказал Росеньор.