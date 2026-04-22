  • Ярошик об Акинфееве: «С самого молодого возраста знал, чего хотел. И футбол ему все вернул в полном объеме»
Ярошик об Акинфееве: «С самого молодого возраста знал, чего хотел. И футбол ему все вернул в полном объеме»

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о становлении вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Я лично вспоминаю Игоря только молодого. Потому что когда я играл с ним, ему было только 17-18 лет. И никогда не обращал большого внимания на него, потому что, как уже сказал, Игорь был очень молод. Но команда у нас тогда была на взлете. И в какой-то момент меня удивило, что Акинфеев уже тогда не ошибался. Он уже в таком юном возрасте помогал команде!

Игорь всегда сохранял полную концентрацию, был очень уверен в себе. Он верил в то, что делает. Как будто знал, чего добьется. Акинфеев всегда очень хорошо трудился.

Никогда не слышал про Акинфеева, чтобы он наслаждался гулянками, ночной жизнью, алкоголем и так далее. С самого молодого возраста он знал, чего хотел. И Игорь пошел за этим. И футбол ему все вернул в полном объеме», — сказал Ярошик.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
