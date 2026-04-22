Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Восьмое место никогда никого не устраивает, но Артига добавил красок в игру»
– «Рубин» прибавил при Артиге? Восьмое место в РПЛ устраивает власти республики?
– Восьмое место никогда никого не устраивает, конечно, всегда хочется двигаться вперед. Чуть-чуть мы оступились в матче с «Акроном» (1:1), но Артига добавил красок в игру, это видно. Болельщики вернулись на трибуны, клуб делает очень много в плане маркетинга.
Команда на хорошей волне, впереди матч с ЦСКА. С серьезными соперниками куется нынешняя команда. Будем болеть за «Рубин» и двигаться только вверх по таблице, – сказал Леонов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
После более менее единственного живого матча с Краснодаром, команда впала в ту же хтонь и уныние, что и при Рахимове.
Более того, от Сочи отскочили самым чудесным образом, там должно было поражение быть.
Похоже, Рахимов был где то и прав, говоря, что этот состав не способен во владение и атакующий футбол..
Надо игроков хороших покупать, а они выкинули бабло на неустойку и взяли на зарплату иностранца. Гениально.