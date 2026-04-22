Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Восьмое место никогда никого не устраивает, но Артига добавил красок в игру»

Министр спорта Татарстана о «Рубине»: 8-е место никогда никого не устраивает.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил 8-е место «Рубина » в Мир РПЛ после 25 матчей.

– «Рубин» прибавил при Артиге? Восьмое место в РПЛ устраивает власти республики?

– Восьмое место никогда никого не устраивает, конечно, всегда хочется двигаться вперед. Чуть-чуть мы оступились в матче с «Акроном» (1:1), но Артига добавил красок в игру, это видно. Болельщики вернулись на трибуны, клуб делает очень много в плане маркетинга.

Команда на хорошей волне, впереди матч с ЦСКА. С серьезными соперниками куется нынешняя команда. Будем болеть за «Рубин» и двигаться только вверх по таблице, – сказал Леонов.