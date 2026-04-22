  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Восьмое место никогда никого не устраивает, но Артига добавил красок в игру»
23

Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Восьмое место никогда никого не устраивает, но Артига добавил красок в игру»

– «Рубин» прибавил при Артиге? Восьмое место в РПЛ устраивает власти республики?

– Восьмое место никогда никого не устраивает, конечно, всегда хочется двигаться вперед. Чуть-чуть мы оступились в матче с «Акроном» (1:1), но Артига добавил красок в игру, это видно. Болельщики вернулись на трибуны, клуб делает очень много в плане маркетинга.

Команда на хорошей волне, впереди матч с ЦСКА. С серьезными соперниками куется нынешняя команда. Будем болеть за «Рубин» и двигаться только вверх по таблице, – сказал Леонов.

Что делать с Челестини?20084 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoРубин
logoФранк Артига
Владимир Леонов
logoпремьер-лига Россия
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
2 гола за 4 матча… даа, краски из нынешнего Рубина так и прут🤣
Ответ Vlad Ivanov
Ну при Рахимове был 1 гол за 7 матчей, так что есть прогресс))
А каких красок, кстати?
После более менее единственного живого матча с Краснодаром, команда впала в ту же хтонь и уныние, что и при Рахимове.
Более того, от Сочи отскочили самым чудесным образом, там должно было поражение быть.
Похоже, Рахимов был где то и прав, говоря, что этот состав не способен во владение и атакующий футбол..
Ответ Primary Creature
Рахимов был абсолютно прав во всем, неужели кто-то думает, что человек, который столько лет в футболе в нем не разбирается? Какой состав, такая и игра. Хотите лучше? Вкладывайтесь
Ответ Иван Мотягов
У Рахимова в любой команде будет один и тот же футбол.
ну главное говорить себе о том, что все поменялось почаще. Когда веришь в свое вранье - можно считать, что это правда.
Ты, дядя, чаще кричи:Халва! Авось от этого во рту от этого слаще станет)) Сами наговняли, а теперь оправдания ищут...
Враньё! Ничего не изменилось, никаких красок. И ничего не изменится.
Ответ Z-7478
При Рахимове конечно Рубин играл в яркий, сверх атакующий футбол)
Не знаю почему так Рубин играет не ахти (но догадка имеется некая), но Артига хороший специалист, при нём Родина играла ярко, пусть и в ФНЛ, Химки хоть и не блистали победами, но состав был весёлый, играли в атакующий футбол, с Локомотивом Рубин смотрелся ярко, думал и дальше так будет, но что-то опять поникли как при Рахимове, и это с Даку - очень мутно всё, почему так всё-таки, но видимо конец сезона почувствовали и мысли о тёплом сезоне, море, пляж, игроки понимают что выше нет смысла прыгать, да и запас очков приличный от зоны стыков, так что нужно поберечь себя видимо посчитали и с новыми мыслями, отдохнувшими вкатиться в новый сезон и там уже посмотрим что сможет Артига + будут приобретения, игроки на выход, могут свою звезду Даку продать (Знаю Крас следит за Даку, мясные ищут форварда, помимо Воробья и Даку явно есть в шорт-листе, бомжи тоже следят, тк Дуран покинет - и только эти команды потянут з/п Даку), хотя сам Даку говорил что хочет в Серию А перебраться, вообщем +- обновлённый Рубин к старту сезона с Артигой и уже посмотрим что Министр спорта Татарстана Владимир Леонов будет говорить. По крайней мере видимо он верит в Артигу, Артига мне тоже нравится, хороший тренер, думаю Рубин с ним прибавит, а не прибавит то и Артиге скажут "До свидания". А вообще если Рубин хочет биться с топами в РПЛ, то нужны средства на качественные приобретения, не хотите выделять деньги, то ваш Рубин будет постоянно 8, а то как бы и ниже не упали
Ответ XEVER
Артига нормальный тренер, просто не только у Мостового, Юрана, Семшова и Быстрова СНИТ (Синдром ненависти иностранных тренеров).
Возьмите летом Шпилевского, поставит хороший футбол
Ответ Benjamin
Как в Нижнем
Какой смысл было увольнять Рахимова? Плюс минус там же и остались. Проблема у Рубина в ресурсах, а не в тренере.
Надо игроков хороших покупать, а они выкинули бабло на неустойку и взяли на зарплату иностранца. Гениально.
Ответ Иван Егурнов
Увольнением они показали, что видят и понимают проблему. Но этого, мягко говоря, мало чтобы ее решить. Думаю, это оставят на следующий сезон.
впервые в жизни слышу ... оригинальную оценку работы тренера...добавил красок в игру....дождемся окончания чемпионата ....
Теперь только Черчесов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
