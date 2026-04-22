Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: «Он после травмы, а в пятницу у «Реала» очередной матч. Не стоит придавать этому большое значение»

Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: он после травмы.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, что хавбек «Мадрида » Джуд Беллингем был недоволен своей заменой на 58-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом » (2:1).

«Он после травмы, а в пятницу у нас очередной матч. Как и в случае с Милитао, не хотим рисковать.

Он хотел продолжать помогать команде, и мне это нравится. Не стоит придавать этому большое значение, мы снова увидим его на поле», – сказал Арбелоа.