Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: «Он после травмы, а в пятницу у «Реала» очередной матч. Не стоит придавать этому большое значение»
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, что хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем был недоволен своей заменой на 58-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).
«Он после травмы, а в пятницу у нас очередной матч. Как и в случае с Милитао, не хотим рисковать.
Он хотел продолжать помогать команде, и мне это нравится. Не стоит придавать этому большое значение, мы снова увидим его на поле», – сказал Арбелоа.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
P.S. и как Рюдигер в очередной раз играет грязо.
Позорная позорная, там Куртуа, Милитао и Асенсио подвигов на весь сезон насовершали. А бить мимо ворот можно хоть тридцать раз, без разницы, если попасть не можешь. Лучше бы матчи смотрели своими глазками, а не эту мусорную статистику.