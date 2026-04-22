  • Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: «Он после травмы, а в пятницу у «Реала» очередной матч. Не стоит придавать этому большое значение»
Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: «Он после травмы, а в пятницу у «Реала» очередной матч. Не стоит придавать этому большое значение»

Арбелоа о недовольстве Беллингема заменой: он после травмы.

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, что хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем был недоволен своей заменой на 58-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

«Он после травмы, а в пятницу у нас очередной матч. Как и в случае с Милитао, не хотим рисковать. 

Он хотел продолжать помогать команде, и мне это нравится. Не стоит придавать этому большое значение, мы снова увидим его на поле», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Можно бесконечно наблюдать, как горит огонь, течёт вода, и как Белингем, Винисиус, Гюлер и Мбаппе показывают недовольство заменами в каждом туре.
P.S. и как Рюдигер в очередной раз играет грязо.
Ответ Blaumerc
Можно бесконечно наблюдать, как горит огонь, течёт вода, и как Белингем, Винисиус, Гюлер и Мбаппе показывают недовольство заменами в каждом туре. P.S. и как Рюдигер в очередной раз играет грязо.
Комментарий удален модератором
Ответ Влад Аронофски
Комментарий удален модератором
Слад, а кто такой сламаль ?
На коленях надо просить замениться, а Арбелоа чёт не понимает
Беллингему сезона полтора пора в Ливерпуль
Такой Реал нам не нужен! в команде полный хаос!
У Алонсо тоже начиналось с недовольства заменами :) но там хоть результат был
Ответ deadjoker
У Алонсо тоже начиналось с недовольства заменами :) но там хоть результат был
Алонсо менял игроков, чтобы показать, кто тут главный. Арбелоа - по игровым причинам. И еще раз: проигрыши Атлетико, Сити, Ливерпулю и Барсе - это плохой результат.
Ответ Мармотик
Алонсо менял игроков, чтобы показать, кто тут главный. Арбелоа - по игровым причинам. И еще раз: проигрыши Атлетико, Сити, Ливерпулю и Барсе - это плохой результат.
главными оказались игроки)
Товарищ madaev, который испугался ответа))

Позорная позорная, там Куртуа, Милитао и Асенсио подвигов на весь сезон насовершали. А бить мимо ворот можно хоть тридцать раз, без разницы, если попасть не можешь. Лучше бы матчи смотрели своими глазками, а не эту мусорную статистику.
