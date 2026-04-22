Тренер «Крыльев» Булатов об 1:2 от «Сочи»: «В концовке не хватило двух игроков. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локо»

Булатов об 1:2 от «Сочи»: в концовке «Крыльям» не хватило двух игроков.

И.о. тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил поражение от «Сочи» (1:2) в Мир РПЛ.

— Интересный получился матч.

— Матч интересный, но концовка нас не устроила.

— Чего не хватило, чтобы сохранить преимущество?

— Во‑первых, «Сочи» играет хорошую серию матчей. Во‑вторых, в концовке не хватило двух [удаленных] футболистов, это было большое преимущество [для соперника].

— Было много моментов, не доведенных до логического финала. Также просматривалась нервозность в действиях команды в защите.

— Мы хотели выиграть и, может быть, это накладывало отпечаток. После удалений нам нужно было более организованно провести последние минуты. Хотя, по нашему мнению, мы немного переиграли [лишнее время].

— Команды играли за право остаться в РПЛ?

— Нет, команды играли за три очка, решали свои задачи. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локомотивом», — сказал Булатов.