  • Тренер «Крыльев» Булатов об 1:2 от «Сочи»: «В концовке не хватило двух игроков. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локо»
Тренер «Крыльев» Булатов об 1:2 от «Сочи»: «В концовке не хватило двух игроков. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локо»

И.о. тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил поражение от «Сочи» (1:2) в Мир РПЛ.

— Интересный получился матч.

— Матч интересный, но концовка нас не устроила.

— Чего не хватило, чтобы сохранить преимущество?

— Во‑первых, «Сочи» играет хорошую серию матчей. Во‑вторых, в концовке не хватило двух [удаленных] футболистов, это было большое преимущество [для соперника].

— Было много моментов, не доведенных до логического финала. Также просматривалась нервозность в действиях команды в защите.

— Мы хотели выиграть и, может быть, это накладывало отпечаток. После удалений нам нужно было более организованно провести последние минуты. Хотя, по нашему мнению, мы немного переиграли [лишнее время].

— Команды играли за право остаться в РПЛ?

— Нет, команды играли за три очка, решали свои задачи. Не взяли очки здесь — будем брать с «Локомотивом», — сказал Булатов.

Хотели выиграть, но в конце первого тайма сели к своим воротам, так не выигрывают.
Ага. Посмотрим как ты с Локо очки возьмёшь..
да уж, заменами угробил команду...
Москалев добавил 5 минут, Гальдамеса на 97 минуте удалили. А некоторые тут пишут, что всё правильно добавил время на просмотр вар.
А нечего что и удаления недолжно быть, если бы судья свистнул к примеру на 96 минуте об окончании игры
Очередной наигранный спектакль да дурачков
Ответ Куйбышевец
Если бы играли нормально, а не блеяли в обороне не нужно было бы и отмазки придумывать
Ответ Илнур Кара
Ты сейчас ерунду сказал, во-первых ты сначала не отрицал, что судья неправ , а во-вторых потом написал что мы отмазки ищем 🤣
Ну это мы без вас знаем что лучше надо играть, а вот что сюдья тянул время до забитого гола на лицо
Как я на ваше лицо 💦
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Спартак», «Ахмат» сыграл вничью с «Балтикой», «Акрон» поделил очки с «Динамо» Махачкала
23 апреля, 18:45
Гальдамес шипами влетел в голову Зиньковскому в конце матча с «Сочи». Москалев показал защитнику «Крыльев» желтую, но удалил после ВАР
21 апреля, 16:46
«Сочи» вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1. Алвес забил победный на 99-й и сделал дубль, Бабкина удалили на 82-й, Гальдамеса – на 97-й
21 апреля, 16:32
Экс-судья Фернандес о матче «Реала» и «Бетиса»: «Браим обработал мяч бицепсом – это пенальти. У Родригеса рука относительно прижата к телу – не 11-метровый»
10 минут назадФото
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
32 минуты назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
43 минуты назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
43 минуты назадФото
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
59 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 10:00Реклама
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
18 минут назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
43 минуты назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
