Сулейманов тянул время с ЦСКА: «Я лучше упаду, чтобы все отдышались и выстроились на своей половине, это можно назвать тактическим ходом. Установки такой не было»

Сулейманов тянул время с ЦСКА: это можно назвать тактическим ходом.

Нападающий «Ростова » Тимур Сулейманов признался, что тянул время в матче с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ .

– Очень тяжело, когда ты ведешь в счете в игре с таким сильным соперником. Тяжело, когда идет такой навал, особенно после того, как у ЦСКА на фланг вышел свежий игрок. В первом тайме мы хорошо смотрелись, хотя считались аутсайдерами. Договаривались с ребятами играть строго в обороне, но, к сожалению, все равно пропустили.

– Болельщики ЦСКА освистывали вашу команду, считали, что вы тянули время. Что можете сказать на этот счет?

– Я нормально на это реагирую. Во всех командах так бывает, когда играешь в гостях или дома, освистывают соперника или кого‑то еще. Понятно, что команда хочет выиграть. У меня сердце же не железное, я не могу не добегать назад. Я лучше упаду и чуть время потяну, чтобы все в это время отдышались, а после выстроились на своей половине поля.

– То есть установки тянуть время не было?

– Нет, конечно. Вы сами видели, что во втором тайме мы играли больше в обороне, это тяжело. Поэтому надо как‑то разбавлять, чтобы ребята выдохнули. Это можно назвать тактическим ходом, – сказал Сулейманов.