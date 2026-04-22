  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Сулейманов тянул время с ЦСКА: «Я лучше упаду, чтобы все отдышались и выстроились на своей половине, это можно назвать тактическим ходом. Установки такой не было»
Сулейманов тянул время с ЦСКА: «Я лучше упаду, чтобы все отдышались и выстроились на своей половине, это можно назвать тактическим ходом. Установки такой не было»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов признался, что тянул время в матче с ЦСКА (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ

– Очень тяжело, когда ты ведешь в счете в игре с таким сильным соперником. Тяжело, когда идет такой навал, особенно после того, как у ЦСКА на фланг вышел свежий игрок. В первом тайме мы хорошо смотрелись, хотя считались аутсайдерами. Договаривались с ребятами играть строго в обороне, но, к сожалению, все равно пропустили.

Болельщики ЦСКА освистывали вашу команду, считали, что вы тянули время. Что можете сказать на этот счет?

– Я нормально на это реагирую. Во всех командах так бывает, когда играешь в гостях или дома, освистывают соперника или кого‑то еще. Понятно, что команда хочет выиграть. У меня сердце же не железное, я не могу не добегать назад. Я лучше упаду и чуть время потяну, чтобы все в это время отдышались, а после выстроились на своей половине поля.

То есть установки тянуть время не было?

– Нет, конечно. Вы сами видели, что во втором тайме мы играли больше в обороне, это тяжело. Поэтому надо как‑то разбавлять, чтобы ребята выдохнули. Это можно назвать тактическим ходом, – сказал Сулейманов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoТимур Сулейманов
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это называется симуляция и наказывается жёлтой карточкой, но судьи у нас ничего не видят и не понимают
Ответ Борис Кицис
Видят, когда надо и у кого надо, и понимают все, когда им надо и выгодно.
Ответ Борис Кицис
Да все они видят и понимают.
Жаль, что кроме как валяться, симулировать, тянуть время, изображать страшные травмы, вы , практически, ничего и не умеете. Хотелось бы футбол посмотреть.
Ответ лоцман
Комментарий скрыт
Ответ лоцман
"посмотреть футбол" - это вот про недавний матч Бавария Реал. это прям отдушина для нейтрального болельщика
Респект за откровенность)
Офигеть! Тут вчера ростовчанин порвал топики оскорблениями и нападками, с кровавой пеной у рта доказывая, что Ростов не симулировал!!! Оскорбил всех, кого видел, некто НиккиЛаринов. А оказывается, так и было!! Эвона, как мастерски съели 20-25 минут матча с купленным судейкой, который им вчера все прощал!
Теперь мы понимаем тонкости ростовского футбола.
Ответ kapitan.vorobey
Нет конечно,у каждого своя игра. Хватит уже ныть
Ответ Alexander Baskakov
Ноешь ты. А я высказываюсь. Почувствуй разницу.
Ростов вчера играл до 60-65й минуты очень организованно. Я был удивлен, как хорошо аыглядели.
А после в основном валялся. И это не футбол.
Сулейманов откровенный симулянт
Ответ Магомед Саид Амирханов
Не льсти себе
Твои симуляции это неуважение к зрителям, то что ты в этом признался чести тебе не делает, мужского в этом мало. Если не хватает сил, лучше тренируйтесь и правильно раскладывайте силы на дистанцию матча.
Эуардо ( Арсенал Лондон) дали 6 матчей за просто приурашивание, пока судьи и КДК спускают такие симуляции на тормозах ( в угоду другим командам). ничего хорошего от рос. футбола ждать не стоит.
Там желтая карточка должна была быть показана за задержку еще при замене вратаря.
Ответ Arthur Nowack
после столкновения Акинфеева и Веллитона, Чепчугов выходил на замену 4 минуты. кому нужно было дать желтую, Акинфееву или Чепчугову?
Ответ rostovsky
Вы в себе? Какая травма у воротчика Ростова, на сколько выбыл?
Так делают почти все. Красава, что открыто об этом рассказал
Это называется трусостью)играйте как мужики без всяких там затяжек и подобной фигни
Читайте новости футбола в любимой соцсети
