«Челси» пропустил в 12 матчах АПЛ подряд, сухих игр нет с января. Более длинная серия была только в сезоне-1996/97

«Челси» находится в шаге от антирекорда по матчам с пропущенными голами.

«Челси » пропускает голы в матчах АПЛ на протяжении трех месяцев.

Команда Лиэма Росеньора была разгромлена «Брайтоном » (0:3) в 34-м туре.

Лондонцы пропустили в 12-й игре чемпионата подряд. Это худшая серия в XXI веке и вторая по продолжительности за все время существования Премьер-лиги. Антирекорд – 13 игр в сезоне-1996/97.