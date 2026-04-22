  Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу
Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу

Тренер Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3 от «Брайтона».

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор извинился перед болельщиками команды после разгромного поражения.

Лондонцы крупно проиграли «Брайтону» (0:3) на выезде в матче 34-го тура АПЛ. По ходу игры фанаты «синих» оскорбляли тренера: «Пошел ## ###, Росеньор».

После завершения матча на «Фалмер Стэдиум» 41-летний англичанин вместе с футболистами подошел к трибуне болельщиков «Челси», приложил ладонь к сердцу и сказал: «Извините».

Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Совсем поплыл, даже как-то жалко его стало... Но в таком Челси это неудивительно. Скоро с поста тренера Челси люди сразу в психушку попадать будут.
Есть фотка https://minifigs.me/cdn/shop/products/pink-heart-withfig.jpg
Гыкнул.
Пусть руководство со спорт дирами подходит к фанатам и послушает.
Росеньор вышел и его уволят, а эти у*****?
Дайте этому фрику поработать и через сезон мы увидим лондонское дерби в Шипе.
Потом выиграют
Аморим величайший рядом с ним)
В нагрудном кармане лежала неустойка?
Помидор ни в чем не виноват!
Материалы по теме
У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта
21 апреля, 22:28
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
21 апреля, 22:02Видео
«Челси» опустился на 7-е место и может выпасть из топ-10 по итогам тура. У команды Росеньора 5 поражений подряд в АПЛ
21 апреля, 21:25
Морган о «Челси» после 0:3: «Каждый раз, когда я думаю, что уже не может быть хуже, они становятся еще хуже 🤣»
21 апреля, 21:23
«Челси» проиграл с крупным счетом 5 из 8 последних игр. До этого разгромных поражений не было с февраля 2025-го
21 апреля, 21:12
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
8 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
21 минуту назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
23 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
39 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
59 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
37 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
51 минуту назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
