Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу

Тренер Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3 от «Брайтона».

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор извинился перед болельщиками команды после разгромного поражения.

Лондонцы крупно проиграли «Брайтону » (0:3) на выезде в матче 34-го тура АПЛ . По ходу игры фанаты «синих» оскорбляли тренера : «Пошел ## ###, Росеньор».

После завершения матча на «Фалмер Стэдиум » 41-летний англичанин вместе с футболистами подошел к трибуне болельщиков «Челси», приложил ладонь к сердцу и сказал : «Извините».

Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»