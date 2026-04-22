Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор извинился перед болельщиками команды после разгромного поражения.
Лондонцы крупно проиграли «Брайтону» (0:3) на выезде в матче 34-го тура АПЛ. По ходу игры фанаты «синих» оскорбляли тренера: «Пошел ## ###, Росеньор».
После завершения матча на «Фалмер Стэдиум» 41-летний англичанин вместе с футболистами подошел к трибуне болельщиков «Челси», приложил ладонь к сердцу и сказал: «Извините».
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
Что делать с Челестини?
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Росеньор вышел и его уволят, а эти у*****?