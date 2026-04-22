  • Дзагоев о Кисляке: «Можно будет поставить на один уровень с Головиным в перспективе. Он уже готов играть в Европе, но это должна быть команда, борющаяся за высокие места»
Дзагоев о Кисляке: «Можно будет поставить на один уровень с Головиным в перспективе. Он уже готов играть в Европе, но это должна быть команда, борющаяся за высокие места»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о перспективах хавбека армейцев Матвея Кисляка.

– Кисляка в перспективе можно будет поставить на один уровень с Головиным – по качеству игры, зрелости. Мне импонирует, как он мыслит. Раньше почти каждый сезон появлялись новые имена: Кокорин, Смолов, Глушаков, потом Щенников. До этого – Акинфеев, Аршавин, Быстров. Сейчас была пауза, но хорошо, что снова появляются – Кислый, Данилов, Батраков. На них смотришь – глаз радуется.

С одной стороны, хочется, чтобы Матвей как можно дольше радовал болельщиков ЦСКА. С другой, есть желание, чтобы кто-то из наших перешел в хорошую европейскую команду, как Головин. Это уровень, показатель мастерства.

Когда он дозреет для такого трансфера?

– Как по мне, он уже сейчас готов там играть. Дело в предложении, которое устроит и ЦСКА, и самого Матвея. Наверное, в условный Чемпионшип и сам Кисляк не захочет. На предложения «Реала» или «Барселоны» тяжело рассчитывать, но это должна быть команда, которая борется за высокие места, – сказал Дзагоев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
да когда же до них дойдёт, что можно играть в добротной европейской команде, которая не борется за высокие места.. либо уйти из такой команды на повышение, либо стать легендой клуба
я вот никогда не пойму зачем уходить в середняка? чтобы просто играть? ну так он и здесь играет.
Там другой тренировочный процесс, другие нагрузки, конкуренция постоянная там пофиг откуда ты и кто такой
не показываешь результат сиди полируй банку
Намек на Наполи?
