Дзагоев о Кисляке: «Можно будет поставить на один уровень с Головиным в перспективе. Он уже готов играть в Европе, но это должна быть команда, борющаяся за высокие места»

Дзагоев о Кисляке: в перспективе будет на одном уровне с Головиным.

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о перспективах хавбека армейцев Матвея Кисляка .

– Кисляка в перспективе можно будет поставить на один уровень с Головиным – по качеству игры, зрелости. Мне импонирует, как он мыслит. Раньше почти каждый сезон появлялись новые имена: Кокорин, Смолов, Глушаков, потом Щенников. До этого – Акинфеев, Аршавин, Быстров. Сейчас была пауза, но хорошо, что снова появляются – Кислый, Данилов , Батраков . На них смотришь – глаз радуется.

С одной стороны, хочется, чтобы Матвей как можно дольше радовал болельщиков ЦСКА. С другой, есть желание, чтобы кто-то из наших перешел в хорошую европейскую команду, как Головин. Это уровень, показатель мастерства.

– Когда он дозреет для такого трансфера?

– Как по мне, он уже сейчас готов там играть. Дело в предложении, которое устроит и ЦСКА, и самого Матвея. Наверное, в условный Чемпионшип и сам Кисляк не захочет. На предложения «Реала» или «Барселоны» тяжело рассчитывать, но это должна быть команда, которая борется за высокие места, – сказал Дзагоев.