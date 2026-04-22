  У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта
У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта

«Челси» нанес 13 ударов в створ за 5 последних туров АПЛ.

«Челси» так и не попал в створ в матче с «Брайтоном» (0:3).

Команда Лиэма Росеньора нанесла всего один удар в направлении ворот в первом тайме игры 34-го тура АПЛ. К концу матча у нее было шесть попыток – все неточные.

Всего за пять последних игр в чемпионате у лондонцев лишь 13 ударов в створ, xG – 5,41. В АПЛ они не забивают уже почти два месяца – с 4 марта.

Футбол что, по-вашему, в забивании голов заключается - Вадим Валентинович Росеньор
Под руководством Росеньора Помидора они и играют как овощи🙃
Команда уверенно двигается.
Под руководством отличного тренера.
Удары по воротам?
Они будут .
Главное, игра есть.
Кринж, кошмар и катастрофа
Очевидно что тренера сливают...
Сливают тренера, как пить дать
Ответ Александр Колосов
Сливают тренера, как пить дать
Им нужен тренер ,который им просто ебло будет бить пря в раздевалке и разогнать всех и набрать других,кто хочет играть ,тот играет ,а кто нет ,то пенальти под зад ,не заменимых нет ,там очередь стоит ,на 100лет вперёд.
Ответ Павел 81
Им нужен тренер ,который им просто ебло будет бить пря в раздевалке и разогнать всех и набрать других,кто хочет играть ,тот играет ,а кто нет ,то пенальти под зад ,не заменимых нет ,там очередь стоит ,на 100лет вперёд.
Представляю, сколько бутс полетели бы в лица игроков Челси, если бы там Сэр Алекс работал
Сливают физрука.

Летом ждем нового тренера, а может уже и через пару дней)
Хорошо, что Мареску убрали, гениальный ход был 👍
нормально, пусть продолжают
Потом забьют
Материалы по теме
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков «Челси» – но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»
21 апреля, 22:02Видео
У Росеньора 11 побед и 10 поражений в 23 матчах во главе «Челси»
21 апреля, 21:40
«Челси» опустился на 7-е место и может выпасть из топ-10 по итогам тура. У команды Росеньора 5 поражений подряд в АПЛ
21 апреля, 21:25
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на футбол как государство. Клубы тратят 7. С 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
2 минуты назад
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
9 минут назадФото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
16 минут назад
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
38 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Майнца», «Байер» сыграет с «Кельном»
50 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Болоньи», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
55 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Анже», «Монако» Головина против «Тулузы», «Лион» примет «Осер»
сегодня, 08:20
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»
сегодня, 08:12
Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА против «Рубина», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 08:15
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», «Арсенал» против «Ньюкасла»
сегодня, 08:01
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
26 минут назад
Пятибратов о ЦСКА: «Встает вопрос о компетенции Челестини, когда тренер является одним из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
52 минуты назад
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Торонто», «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Чикаго»
сегодня, 06:58
«Хетафе» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 06:21
