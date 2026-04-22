У «Челси» ни одного удара в створ в игре с «Брайтоном», за пять последних матчей в АПЛ – 13 попаданий. Команда Росеньора не забивает с начала марта

«Челси» нанес 13 ударов в створ за 5 последних туров АПЛ.

«Челси » так и не попал в створ в матче с «Брайтоном » (0:3).

Команда Лиэма Росеньора нанесла всего один удар в направлении ворот в первом тайме игры 34-го тура АПЛ. К концу матча у нее было шесть попыток – все неточные.

Всего за пять последних игр в чемпионате у лондонцев лишь 13 ударов в створ, xG – 5,41. В АПЛ они не забивают уже почти два месяца – с 4 марта.