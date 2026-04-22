Владелец «Лестера» Сривадханапрабха о вылете в 3-ю лигу: «Беру ответственность на себя. Мы пережили величайшие взлеты, теперь столкнулись с тяжелыми падениями. Но мы продолжим бороться»
Владелец «Лестера» Айаватт Сривадханапрабха выступил с заявлением в связи с вылетом клуба в третий английский дивизион.
«Вылет в Лигу 1 подтвержден. Как глава клуба, я беру ответственность на себя. Оправданий этому нет.
Мы пережили величайшие взлеты и теперь столкнулись с самыми тяжелыми падениями, и эту боль разделяют все в клубе. Я искренне сожалею о том разочаровании, которое мы причинили болельщикам. Я понимаю силу их эмоций, и мы не воспринимаем вашу поддержку как должное, особенно в такие моменты.
Теперь наш фокус – на том, что будет дальше. Мы примем необходимые решения, чтобы двигать клуб вперед, совместно работая над восстановлением, улучшением и возвращением стандартов, которых ожидают от «Лестера». Наша цель ясна – правильно отреагировать и снова сделать клуб конкурентоспособным.
Мы встретим это испытание лицом к лицу. Мы будем продолжать бороться. Вместе», – приводит слова Сривадханапрабха пресс-служба клуба.
Сочувствую болельщикам! "Лисам" пожелаю скорейшего возвращения в АПЛ.
Лига 2. Что тут думать то?!
