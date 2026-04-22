  • Владелец «Лестера» Сривадханапрабха о вылете в 3-ю лигу: «Беру ответственность на себя. Мы пережили величайшие взлеты, теперь столкнулись с тяжелыми падениями. Но мы продолжим бороться»
Владелец «Лестера» о вылете из Чемпионшипа: беру ответственность на себя.

Владелец «Лестера» Айаватт Сривадханапрабха выступил с заявлением в связи с вылетом клуба в третий английский дивизион. 

«Вылет в Лигу 1 подтвержден. Как глава клуба, я беру ответственность на себя. Оправданий этому нет.

Мы пережили величайшие взлеты и теперь столкнулись с самыми тяжелыми падениями, и эту боль разделяют все в клубе. Я искренне сожалею о том разочаровании, которое мы причинили болельщикам. Я понимаю силу их эмоций, и мы не воспринимаем вашу поддержку как должное, особенно в такие моменты.

Теперь наш фокус – на том, что будет дальше. Мы примем необходимые решения, чтобы двигать клуб вперед, совместно работая над восстановлением, улучшением и возвращением стандартов, которых ожидают от «Лестера». Наша цель ясна – правильно отреагировать и снова сделать клуб конкурентоспособным.

Мы встретим это испытание лицом к лицу. Мы будем продолжать бороться. Вместе», – приводит слова Сривадханапрабха пресс-служба клуба. 

Что делать с Челестини?20219 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Лестера»
logoЛестер
logoчемпионшип
logoД3 Англия
Айаватт Сривадханапрабха
logoпремьер-лига Англия
Десять лет назад "Лестер" сотворил чемпионскую сказку в АПЛ. А нынче: "здравстуй 3-й дивизион".
Сочувствую болельщикам! "Лисам" пожелаю скорейшего возвращения в АПЛ.
Всю жизнь был Шриваданапрабхой, а тут Свиваданапрабха...
Ответ SOSLAN GABACHIEV
Всю жизнь был Шриваданапрабхой, а тут Свиваданапрабха...
Ну хорошо еще, что в Сринаводабрахму не превратили после неудач Лестера 🤭
Ответ BAvaretc2000
Ну хорошо еще, что в Сринаводабрахму не превратили после неудач Лестера 🤭
Превратили же
>>>Теперь наш фокус – на том, что будет дальше.

Лига 2. Что тут думать то?!
На прабху не обижаются.Ну случилась сривадха,с кем не бывает.
"Вишай, мы всё просрали"
- Сривадханапрабха!
- Cpy!
Сридаванапрабха, верим!
Прошли очищение Чемпионшипом
В лучшем случае в АПЛ вернутся в сезоне 2028/29 - но слабо верится что сходу выиграют Чемпионшип, могут задержатся
Материалы по теме
«Лестер» вылетел в 3-ю лигу Англии. «Лисы» играли в АПЛ в прошлом сезоне и стали чемпионами Англии 10 лет назад
21 апреля, 20:46
