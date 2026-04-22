Миятович о свисте фанатов «Реала» в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Даже если у них не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем. Мне это не понравилось»

Миятович о свисте в адрес Винисиуса и Мбаппе: мне это не понравилось.

Бывший игрок и директор «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации в клубе.

«Мадрид » дома победил «Алавес » (2:1) в 33-м туре Ла Лиги . Фанаты освистали форвардов Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе в начале игры, а хавбека Эдуардо Камавинга – во втором тайме при выходе на замену.

– Это объяснимо, что в матче на «Бернабеу», в котором «Реал» одержал победу, два игрока, забившие голы, Мбаппе и Винисиус, не праздновали, что один из них извинился после гола (Винисиус извинился и поцеловал эмблему клуба – Спортс’‘), что трибуны были полупустыми?

– Ну, мы же понимали, что матч будет именно таким, верно? Мне кажется, сегодня на «Бернабеу» царила холодная атмосфера, и игроки, похоже, немного беспокоились о том, как болельщики их примут после всего, что произошло (ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов от «Баварии»– Спортс’‘), верно? Две вещи, на мой взгляд, несправедливы – свист в адрес Винисиуса, а также робкий свист в адрес Мбаппе.

Даже если у этих двоих игроков, возможно, не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем, верно? Так что это меня немного удивило. Мы все знали, что «Бернабеу» будет протестовать в начале матча, возможно, освистывать всю команду, но каждый раз, когда Винисиус касался мяча, толпа действительно была настроена против него. И мне это не понравилось, честно говоря.

– А потом жест Винисиуса после забитого гола. Потрясающий гол. А потом он извиняется, как будто признавая свист болельщиков. Как будто Винисиус говорил: «Я отчасти заслужил этот свист, поэтому и извиняюсь».

– Да, он забил фантастический гол, это точно. И сегодня он действительно старался, не так ли? Он очень хотел сыграть хорошо. Иногда у него все получалось, иногда не очень, но забить и извиниться… Мне кажется, это как: «Я снова облажался» или «У меня не очень хороший сезон». Но я все равно скажу, что мне это не понравилось.

Этот парень сыграл действительно сильно в нескольких финалах Лиги чемпионов, он забил много голов, он принес нам много радости. Правда, его поведение время от времени раздражает нас, больше всего меня, но он все равно отличный футболист. Думаю, именно поэтому мне все это и не понравилось, – сказал Миятович.

