  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
10

Миятович о свисте фанатов «Реала» в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Даже если у них не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем. Мне это не понравилось»

Бывший игрок и директор «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации в клубе.

«Мадрид» дома победил «Алавес» (2:1) в 33-м туре Ла Лиги. Фанаты освистали форвардов Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе в начале игры, а хавбека Эдуардо Камавинга – во втором тайме при выходе на замену.

– Это объяснимо, что в матче на «Бернабеу», в котором «Реал» одержал победу, два игрока, забившие голы, Мбаппе и Винисиус, не праздновали, что один из них извинился после гола (Винисиус извинился и поцеловал эмблему клуба – Спортс’‘), что трибуны были полупустыми?

– Ну, мы же понимали, что матч будет именно таким, верно? Мне кажется, сегодня на «Бернабеу» царила холодная атмосфера, и игроки, похоже, немного беспокоились о том, как болельщики их примут после всего, что произошло (ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов от «Баварии»– Спортс’‘), верно? Две вещи, на мой взгляд, несправедливы – свист в адрес Винисиуса, а также робкий свист в адрес Мбаппе.

Даже если у этих двоих игроков, возможно, не тот сезон, что обычно, мы не должны винить их во всем, верно? Так что это меня немного удивило. Мы все знали, что «Бернабеу» будет протестовать в начале матча, возможно, освистывать всю команду, но каждый раз, когда Винисиус касался мяча, толпа действительно была настроена против него. И мне это не понравилось, честно говоря.

– А потом жест Винисиуса после забитого гола. Потрясающий гол. А потом он извиняется, как будто признавая свист болельщиков. Как будто Винисиус говорил: «Я отчасти заслужил этот свист, поэтому и извиняюсь».

–  Да, он забил фантастический гол, это точно. И сегодня он действительно старался, не так ли? Он очень хотел сыграть хорошо. Иногда у него все получалось, иногда не очень, но забить и извиниться… Мне кажется, это как: «Я снова облажался» или «У меня не очень хороший сезон». Но я все равно скажу, что мне это не понравилось.

Этот парень сыграл действительно сильно в нескольких финалах Лиги чемпионов, он забил много голов, он принес нам много радости. Правда, его поведение время от времени раздражает нас, больше всего меня, но он все равно отличный футболист. Думаю, именно поэтому мне все это и не понравилось, – сказал Миятович.

Что делать с Челестини?20349 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Larguero
logoРеал Мадрид
Предраг Миятович
logoболельщики
logoВинисиус Жуниор
logoАлавес
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoЭдуардо Камавинга
logoСантьяго Бернабеу
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Миятович видимо забыл, что это уже 2 сезон "не тот" у них. И походу все уже идет к тому, что и следующий сезон будет не тот у них.
что за куколдизм пошел, что нельзя освистывать игроков, которые это заслуживают? Играешь плохо - получаешь критику
Хоспаде, вы бы хоть этот ваш стрёмный "куколдизм" использовали уместно, что ли. Есличо, я не замшелый старикан и не против зумерского сленга, сам его местами пользую - но каким макаром он здесь в контексте вяжется?)
Ну и по теме. Миятович как раз и даёт понять, что свист - это норм. Но не на поводу у реактивных СМИ, которые здесь выступают глобальными инфлюенсерами. Скатываться в реактивность и освистывать потому что потому - дичь. Освистали бы команду, после вылета от Баварии - я бы понял, хотя и с натяжкой, поскольку реально боролись. Освистали бы Камавингу за нелепый поступок - тоже понял бы, хотя и сочувствую ему. Свистели Винисиусу - а за что? Он был прям плох против Баварии? Или слил матч в соло? Нет. Слил минувший матч с Алавесом? Тоже нет. Перечитайте статью, Миятович говорит именно об этом.
Я думаю Винисиусу проминают историю с Алонсо. Реально слили тренера, пришёл тренер послабее и кто от этого выиграл интересно
Если бы Фло держал в руках фонарик, то у Миятовича сейчас светились глаза.
Думаю в отношении Винни дело не в игре его. А свист звучит совсем по другому поводу
И да Миятович как то быстро переобулся
Я так полагаю, освистывали не за игру, а за поведение на поле и вне его. Болельщиков этот персонаж раздражает именно поведением. Игра у него ныне далеко не уровня претендента на ЗМ, но голы и голевые пасы есть регулярно, и по игре он не худщий в команде. А то что он в обороне не отрабатывает - это и раньше было. Только раньше остальные отрабатывали за себя и за него, а он в атаке моменты реализовывал. А сейчас там еще две принцессы нарисовались в лице Джуди и черепашки. Считай, -3 в оборонительных действиях. Джуди хоть и обороняется, но неохотно, еще и капризничает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
